Отдых с комфортом: лучшие теплые источники Черногории для отпуска зимой

Фото: Национальный парк в Черногории (pixabay.com)

Гид по термальным курортам туристической страны

Чем прохладнее становится за окном, тем заманчивей становится отдых в атмосфере тепла и комфорта. И если хочется посетить интересную балканскую страну Черногорию зимой, то кроме экскурсий и катания на лыжах в список планов можно смело добавить пункт "термальный источник".

Минеральные воды в Черногории еще слабо изучены, а горячих источников не так уж и много. Впрочем, у давно открытых и известных месторождений уже сформировалась хорошая известность среди туристов. Но при этом даже те украинцы, которые не раз бывали в Черногории, могли даже не слышать о существовании здесь термальных источников.

Если в ваших планах - совместить поездку с парой дней релакса в "живой воде", стоит обратить внимание на места, где работают термальные бассейны.

Как полететь в Черногорию сегодня

Начиная с 1 декабря 2020 года, авиакомпания "WindRose" запускает новый рейс в Черногорию. Полеты по маршруту "Киев-Подгорица" запланированы до 27 марта 2021 года.

Прямые рейсы будут выполняться в столицу Черногории по вторникам и субботам. Вылет из Киева будет в 13:35, возвращение – в 18:55. Время полета – 2 часа 20 минут.

Стоимость билетов в обе стороны на одного человека – от 220 евро.

Кроме того, рейсы с пересадками в Черногорию в декабре будут выполнять и авиакомпании "Wizz Air", "Turkish Airlines", "Ryanair", "Pegasus", "LOT".

Въезд в Черногорию разрешен без ограничений всем иностранцам из списка стран "зеленой" зоны.

Фото: Подгорица – столица Черногории (pixabay.com)

Самые известные источники с теплой водой

Игало. В городе Игало в Боко-Которском заливе (в 7 километрах от курорта Герцег-Нови) находятся термальные источники, которые имеют уникальный минеральный состав. В этом же городе находится санаторий с институтом реабилитации и физиотерапии Симо Милошевича. Его считают главным термальным курортом страны. В нем можно пройти множество процедур как взрослым, так и детям.

В источниках Игало вода выходит на поверхность с температурой 36 градусов. Ее используют для лечения кожных болезней, а вместе с грязевыми ваннами – от ревматизма, для восстановления после травм. Минеральную воду "Игалька" пьют для лечения различных заболеваний.

Фото: Город Игало в Боко-Которском заливе (facebook.com/igalospa)

В городе работают также спа-центры с отелями, которые используют воду из термальных источников, поэтому здесь можно найти оздоровительный отдых на любой вкус.

Также на этом курорте можно оценить действие климатотерапии – город находится на морском побережье у подножия гор.

Илиджа. Этот горячий источник находится также в Игало поблизости от национального природного парка Дурмитор, в шести километрах от места, где река Синьца впадает в реку Комарница. В Илидже вода выходит на поверхность с температурой от 26 до 36 градусов. Купаться в таких термах приятно и зимой.

Источники города Улцинь. В районе города Улцинь находятся несколько теплых источников с температурой воды выше 20 градусов. В них также можно купаться и отдыхать в холодное время года. Источники называются "Старый город", "Валданос", "Орашац".

Но самый известный – "Женский пляж" с сероводородной водой, которая смешивается с морской. На этот источник можно попасть за символическую плату – пляж оборудован всеми удобствами, но пускают только женщин. Считается, термальная вода в этом месте позволяет излечиться от бесплодия и гинекологических болезней.

Фото: "Женский пляж" в городе Улцинь (visit-ulcinj.com)

Биело-Поле. Около города Биело-Поле известно около 25 минеральных источников. Один из самых известных термальных источников – "Чеоче". Температура воды в нем – около 27 градусов зимой. Первый в Черногории завод по разливу минеральных вод был построен именно на этом источнике в 1984 году – предприятие "Рада". Там до сих пор разливают в бутылки воду "Чеоче".

Другой известный термальный источник в Биело-Поле – Киселак. Говорят, за его водой специально едут из других городов. Кроме термальных вод, город интересен любителям горных лыж (открыта трасса), а также спелеологам – рядом находятся три живописные пещеры.

Прчань. Этот старинный город рядом с городом Котор имеет не только интересную историю от времен Римской империи, но интересные термальные бассейны. Получить целебные процедуры можно в спа-комплексах на берегу залива.

Чаще всего рекомендуют центр "Vrmac", в котором есть термальные бассейны, а едут лечиться туда от аллергии и болезней органов дыхания и опорно-двигательного аппарата.

Фото: Институт реабилитации и физиотерапии (facebook.com/igalospa)

Сколько стоит отдых в Черногории зимой

У туристической компании "Пилигрим" недельные туры в Прчань на двоих стоят от 946 евро в 4* отеле без питания, и от 1310 евро - в 5* отеле с завтраками и ужинами с вылетом 1 декабря. В Котор в 4* отель с завтраками – от 1003 евро с вылетом 5 декабря. В Герцег-Нови –в 4* отеле с завтраком и ужином от 1102 евро на двоих с вылетом 8 декабря.

У туристической компании "Фарватер" отдых в Прчани в 2* апартаментах без питания обойдется от 1011 евро с вылетом 1 декабря, в Игало в 3* отеле с завтраками – от 1193 евро с вылетом на ту же дату.

У туристической компании "Аполло-тур" отдых в 4* спа-отеле в Игало обойдется от 1344 евро с питанием в формате "полный пансион" с вылетом 12 декабря.

Отправлясь в Черногорию зимой, следует помнить, что страна, согласно данным нашего Минздрава, пока находится в "красной зоне" для Украины. Это значит, что после возвращения в Украину нужно будет отправляться на самоизоляцию или сдавать ПЦР-тест на COVID-19 по прилету. Но со следующим пересмотром писка стран "красной" и "зеленой" зон эта ситуация может измениться.

Напомним, ранее мы писали, сколько стоит отдых на термальных курортах Болгарии.

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