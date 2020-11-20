Бывает ли отдых в Мексике бюджетным: проверяем, сколько стоят путевки на курорт

Фото: Отдых в Мексике (pixabay.com)

Цены на туры и условия въезда в экзотическую страну

Мир путешествий сжался до нескольких стран, открытых для туристов в условиях пандемии. Для любителей ярких впечатлений и захватывающих экскурсий в сочетании с респектабельным отдыхом остается открывать для себя Мексику.

Эта страна завоевывает расположение украинцев, и интерес к турам растет, говорят эксперты туристического бизнеса. Но в эту страну наши туристы едут значительно реже, чем в Турцию или Египет. Многие считают, что отдых в Мексике может оказаться не по карману. Но так ли это на самом деле?

Как добраться в курортную страну и сколько стоят туры на ближайшие даты до конца ноября - в материале РБК-Украина.

Фото: Пирамиды в Мексике (pixabay.com)

Чем интересна Мексика для туристов

Полететь в Мексику и не покупаться на белоснежных километровых пляжах – невозможно. Самые яркие пляжные места для отдыха и инстаграмных фото: Канкун, Ривьера Майя, Плайякар, Плайя-дель-Кармен. Впрочем, Мексика – еще и страна эксклюзивных приключений, которые обещают незабываемые воспоминания на долгие годы.

Чтобы познакомиться с местной природой, стоит отправиться на остров Косумель с уникальными коралловыми рифами или в Акумаль на черепаший пляж. Обязательно стоит увидеть сеноты на полуострове Юкатан – это невероятно красочные подземные пещеры с водой, которые считались "вратами в царство мертвых", отмечает РБК-Украина соучредитель туристической компании "Авиалига" Александр Шуляк.

Чудеса цивилизации можно увидеть в Канкуне, начиная от музея подводных скульптур (500 экспонатов) до аналога Диснейленда – парка Ксарет (Шкарет) с водными развлечениями. А также – археологические зоны с пирамидами индейцев Майя. И еще – много мест для шоппинга.

Фото: Отдых в парке Ксарет (pixabay.com)

Отдельного внимания туристов заслуживает местная кухня. Мексиканская еда даже внесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Блюда хоть и острые, но не оставляют равнодушными никого. Бурритос, такос, позоле – кукурузный суп, фасолевый суп с чили, энчилада с начинкой из морепродуктов или мяса – все это обязательно стоит попробовать во время путешествия в страну.

И хотя групповые экскурсионные туры в Мексике были отменены в 2020 году из-за пандемии, увидеть достопримечательности экзотической страны можно и индивидуально. Чего только стоят археологические памятники индейцев Майя – ведь неспроста Мексику называют "колыбелью древнейших цивилизаций".

Фото: Музей скульптур под водой в Канкуне (playadelcarmen.com)

Правила въезда в Мексику во время карантина

Для украинских туристов виза для въезда в Мексику не требуется. Нужно только заполнить анкету онлайн, и через несколько минут на e-mail туриста вышлют в электронном формате персональное разрешение на въезд в страну сроком на 180 дней. Оформление такого разрешения для туриста - бесплатное.

"Для граждан Украины электронное разрешение на въезд оформляется за пять минут. К слову, в нынешних реалиях страна не требует от туристов предварительно сдавать ПЦР-тесты, не требует и прохождения карантина. Почти все достопримечательности открыты для посещения. Конечно, с соблюдением всех норм безопасности", - рассказывает Александр Шуляк.

Кроме того, Мексика на данный момент находится в "зеленой зоне" для Украины, поэтому после возвращения также не нужна самоизоляция.

Фото: Сенот в Мексике (pixabay.com)

Сколько стоит перелет

Пока прямых рейсов в Мексику из Украины нет, поэтому все перелеты в страну - длительные и с пересадками.

С одной пересадкой в Стамбуле выполняются рейсы авиакомпании Turkish Airlines. Время в пути – 16 часов 15 минут. Стоимость билетов в обе стороны – от 781 евро.

Авиакомпания КLM продает билеты в Мехико из Киева с пересадкой в Амстердаме (разрешено украинцам без выхода из транзитной зоны). Длительность перелета – от 18 часов. Стоимость билетов – от 734 евро в обе стороны.

Авиакомпания Lufthansa летает из Киева в Канкун с двумя пересадками (Франкфурт, Нью-Йорк). Длительность перелета – от 19 часов. Стоимость билетов от 931 евро в обе стороны.

Фото: Мексиканская кухня внесена в список ЮНЕСКО (pixabay.com)

Сколько стоит отдых на двоих

Мы изучили путевки на недельный отдых для двоих с вылетом из Киева на даты с 21 ноября от ведущих туроператоров и выбрали самые низкие цены.

У туроператора JoinUp! Отдых на двоих на 8 ночей в 5* отеле по системе "все включено" в Акумале стоит от 3067 долларов с вылетом 26 и 28 ноября.

У туроператора ALF – недельный отдых в отеле 3* с завтраками в Канкуне стоит от 3070 долларов с вылетом 22 ноября, в 4* отеле с питанием "все включено" в Пуэрто-Вальярта – от 3207 долларов с вылетом на ту же дату, в 5* отеле в Плайякар с питанием "все включено" – от 3143 долларов с вылетом 22 и 27 ноября.

У туроператора Coral travel отдых в 3* отеле без питания в Плая-дель-Кармен стоит от 59867 гривен (2130 долларов по курсу 28,1) с вылетом 27 ноября, в 4* отеле там же – от 62009 гривен (2207 долларов), в 5* отеле с завтраками - от 65443 гривен (2329 долларов).

У компании "Аполло-тур" недельный отдых в 4* отеле с завтраками в Ривьера-Майя стоит от 2217 долларов с вылетом 28 ноября, в 5* с завтраками – от 2169 долларов на те же даты. На курорте Косумель – от 2725 долларов в отеле 4* с питанием "все включено" с вылетом 21 ноября, и от 3247 долларов в 5* с вылетом 26 ноября.

Фото: Ныряние на черепашьем пляже (pixabay.com)

Несмотря на то, что Мексика активно принимает туристов во время пандемии и предлагает хорошие условия для отдыха, направление все же остается довольно дорогостоящим: вряд ли по состоянию на сегодня можно найти путевку в страну дешевле 2200 долларов на двоих.

Немаловажную роль в ценообразовании играет стоимость длительных перелетов и уровень сервиса на карибских курортах.

Напомним, ранее мы писали, что стоимость отдыха на Мальдивах снижается в ноябре.

Также мы сравнивали цены на отдых в Танзании и Доминикане в ноябре.