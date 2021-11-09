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Парки, скалы и водопады: 12 впечатляющих локаций Львовщины для эффектных фото

Новина українською →
Вторник 09 ноября 2021 07:55
Парки, скалы и водопады: 12 впечатляющих локаций Львовщины для эффектных фото Фото: Яркие фотолокации Львовщины (коллаж РБК-Украина)
Автор: Ольга Маджумдар

Лучшие малоизвестные достопримечательности региона

Путешествия по Украине - это не только достопримечательности городов, но и живописные природные локации, которые эффектно смотрятся на фотографиях в соцсетях.

Самые красивые места Львовской области предложили любителям фото в управлении туризма областной администрации. В список инста-локаций включили 12 пунктов, которые стоит посетить туристам и блогерам.

Куда стоит отправиться за впечатляющими видами во Львовской области – детальнее в материале РБК-Украина.

1. Аллея высоченных сосен в селе Страдч

Туристам предлагают отправиться в дендропарк Львовского лесотехнического университета. Там растет больше 350 видов деревьев и кустов. Но самая яркая локация – геометрическая композиция с высокими хвойными деревьями: пихтами, туями, соснами. Есть там и экскурсии, и экологическая тропа для посетителей.

Парки, скалы и водопады: 12 впечатляющих локаций Львовщины для эффектных фотоФото: Хвойные посадки в дендропарке (instagram.com/tvoya_lvivshchyna)

2. Заповедник с холмами и реками Розточье

Природный заповедник находится в 25 км от Львова в природном регионе Розточье. Уникальная зона занимает больше 2 тысяч гектаров – это речные долины, болотистые места, холмы со скалами. Также протекают две реки и можно насладиться видом прудов. Туристам предлагают пройтись по шести экологических маршрутах и холмам главного Европейского водораздела.

Парки, скалы и водопады: 12 впечатляющих локаций Львовщины для эффектных фотоФото: Вид сверху в заповеднике (instagram.com/energy.butterfly)

3. Реки с байдарками и звуки природы

Полюбоваться байдарками можно на территории Червоноградского района. Там спортсмены сплавляются по водным маршрутам по рекам Западный Буг, Рата и Солокия.

Проект "Єднає нас Буг" в рамках программы сотрудничества Польши, Беларуси и Украины создает на территории трех стран два трансграничных байдарочных туристических маршрута. Вдоль них будет построено 8 обзорных башен. А через каждые 25 километров обустроят места для отдыха и установят мегафоны для прослушивания звуков природы.

Парки, скалы и водопады: 12 впечатляющих локаций Львовщины для эффектных фотоФото: Сплав по рекам Львоской области (instagram.com/krystynopol_info)

4. Костел на берегу пруда

В селе Головица на берегу пруда сохранился красивый храм – костел Всех Святых, построенный в 17 веке. Его деревянный предшественник сгорел во время набега татар. Позже костел отстроили в камне. Сейчас живописный храм находится в запущенном состоянии и нуждается в реставрации.

Парки, скалы и водопады: 12 впечатляющих локаций Львовщины для эффектных фотоФото: Древний костел в селе Головица (instagram.com/amazingukraine.pro)

5. Парк со скульптурами современных скульпторов

Рядом со Льововом в селе Стрелки уже год открыт первый публичный парк с работами современных украинских скульпторов. За первый год там побывали больше 5,5 тысяч гостей. В парк стоит попасть на экскурсии, чтобы услышать о современных скульпторах и их работах. Посмотреть фото можно в Instagram по хештегу #park3020.

Парки, скалы и водопады: 12 впечатляющих локаций Львовщины для эффектных фотоФото: Парк современной скульптуры (instagram.com/katarina_ilkiv)

6. Самая высокая крепость Львовщины

Добромильский замок построен на высоте 560 метров над уровнем моря. Это памятник архитектуры 17 века. Его строили как оборонительное сооружение. Местные жители верят, что во множестве подземных ходов хранятся сокровища рода Гербуртов, который владел замком века назад. До наших дней сохранились только части стен, башни и колодцы. В ясную погоду из замка можно увидеть польский город Перемышль.

Парки, скалы и водопады: 12 впечатляющих локаций Львовщины для эффектных фотоФото: Добромильский замок (instagram.com/alina_shovak)

7. Самая высокая гора в области

Самая высокая вершина Львовской области - гора Пикуй. Известна тем, что на нее из села Кривка поднимался Иван Франко. Он живописно описал свое восхождение:

"Мы поднимаемся выше, нашим глазам начинают показываться вершины гор, на поле зеленеет кое-где редкое горное растение, а среди тумана блестят то здесь, то там, словно слеза, горные хрустали, называемые драгонитами или марморосскими бриллиантами".

Парки, скалы и водопады: 12 впечатляющих локаций Львовщины для эффектных фотоФото: Гора Пикуй (instagram.com/tripbyclick.ukraine)

8. Деревянный домик посреди озера

Конический домик на острове посреди в селе Збруи – уже известная среди тревел-блогеров локация на Львовщине. Внутри поражает интерьер библиотеки. Добраться можно по мостику над озером. Домик находится на территории хозяйства "Стырь", где расположен отель и небольшой парк с редкими животными.

Парки, скалы и водопады: 12 впечатляющих локаций Львовщины для эффектных фотоФото: Домик на озере в селе Збруи (instagram.com/nyouto4ka)

9. Карстовые озера – "синие окна" среди буковых лесов

Необычные фото получатся у двух карстовых водоемов на территории природного парка "Северное Подолье". Их называют "синие окна" – ведь озера с кристально чистой бирюзовой водой уникальны для здешней местности. Водоемы находятся на возвышении в лесном массиве под покровом многолетних буков Вороняцкого холмогорья.

Парки, скалы и водопады: 12 впечатляющих локаций Львовщины для эффектных фотоФото: Карстовые озера – "синие окна" (instagram.com/ulyanka_koval)

10. Живописный водопад Сопот

Водопад у села Сопот – живописная локация на территории Национального парка "Сколевские Бескиды". Ценители Карпат любят фотографировать это место в любое время года. Высота водопада – 8 метров. Живописная природная фотозона находится в 120 километрах от Львова.

Парки, скалы и водопады: 12 впечатляющих локаций Львовщины для эффектных фотоФото: Водопад Сопот (instagram.com/ricky_starify)

11. Гигантские камни на фоне природы

Впечатляющая природная достопримечательность – каменные образования в ландшафтном парке "Верхнеднестровские Бескиды". Фотографироваться советуют у Спасского камня. На самом деле там три камня, самый высокий из которых достигает 24 метра. Сам же каменный массив тянется на 80 метров.

Парки, скалы и водопады: 12 впечатляющих локаций Львовщины для эффектных фотоФото: Спасский камень (instagram.com/yohoho.roger)

Туристы, которые добрались к этой локации, могут отправиться в село Лавров за 7 километров от Старого Самбора – там есть монастырь 18 века и по преданию был похоронен князь Галицко-Волынского княжества Лев Данилович.

12. Серпантинная дорога для видовых фото

Завершает топ 12 локаций, которые стоит посетить для ярких кадров – серпантинная дорога возле села Явора.

Парки, скалы и водопады: 12 впечатляющих локаций Львовщины для эффектных фотоФото: Серпантинная дорога в селе Явора (instagram.com/beautiful_ua)

Ее называют "Турковская восьмерка". Это одна из самых красивых дорог с впечатляющими видами на реку Стрый.

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