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Славское, Боржава и Буковель. Главные курорты Карпат станут доступнее для туристов трех стран

Новина українською →
Четверг 04 ноября 2021 13:30
Славское, Боржава и Буковель. Главные курорты Карпат станут доступнее для туристов трех стран Фото: Дороги в Карпатах (коллаж РБК-Украина)
Автор: Ольга Маджумдар

Как объединят ключевые локации региона

Главные курорты Карпат объединят новыми дорогами европейского уровня. Амбициозный проект "Малый карпатский круг" реализуют в трех областях – Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской. Об этом сообщается на сайте Закарпатской ОГА.

Всего планируют построить 380 километров новых дорог и три перевала. Уже начаты работы на 20 объектах.

Благодаря проекту удастся соединить ключевые курортные точки Карпат, три европейских страны – Украину, Польшу, Румынию, создать инфраструктуру европейского уровня и дать толчок для развития туристического потенциала в регионе, отметил Мирослав Билецкий, заместитель председателя Закарпатской ОГА.

В какие локации Карпат станет проще доехать туристам – в материале РБК-Украина.

"Сшиваем" Карпаты для туристов"

На сайте ОГА опубликовали видео, в котором показали маршруты, по которым строят новые дороги для туристов.

"Ми соединяем Карпаты, фактически "сшиваем их", – говорит Александр Ганущин, депутат Львовского облсовета.

Славское, Боржава и Буковель. Главные курорты Карпат станут доступнее для туристов трех стран

Фото: Туристические локации в Карпатах (РБК-Украина)

Новая инфраструктура позволит объединить все курортные регионы в Карпатах в одно целое.

Например, в проекте задумано, чтобы туристы могли за час доехать из Славского в Боржаву, оттуда – на Торунь, обратно – на Рожанку и Славское. Подъездные дороги к этому кругу также должны быть построены качественно – с освещением и видеокамерами.

Планируется сделать безопасные пешеходные зоны, тротуары, велодорожки для безопасного передвижения всех участников дорожного движения. К слову, новая велодорожка на "круге" будет самой длинной в Восточной Европе.

Куда можно будет добраться по новым маршрутам

Во Львовской области в рамках проекта построят 177 км новых дорог, в Закарпатской – 132 км, в Ивано-Франковской – 177 км. Отмечается, что среди ключевых центров во Львовской области "малый круг" объединит Славское, Рожанку (Верхнюю и Нижнюю), Сколе и Плай. На Закарпатье - Пилипець, Изки, Синевир и Межгорье. В Ивано-Франковской области новые дороги соединят Выгоду, Вышков и Буковель.

Славское, Боржава и Буковель. Главные курорты Карпат станут доступнее для туристов трех странФото: Озеро Синевир в Карпатах (unsplash.com/taras-zaluzhnyi)

Новая сеть дорог сделает доступными строящиеся горнолыжные курорты - "Рожанка парк" рядом со Славским и "Боржава".

Туризм в регионе станет доступным, только если будут новые дороги, отмечает Юрий Залуский, руководитель проекта "Боржава". Он приводит пример, что в этот населенный пункт сейчас можно доехать из Славского за час – расстояние около 100 км. По новой дороге время в пути в Пилипец сократится до 20 минут.

Славское, Боржава и Буковель. Главные курорты Карпат станут доступнее для туристов трех странФото: Горнолыжный отдых в Карпатах (unslash.com/alexandra-luniel)

На Ивано-Франковщине также есть ряд туристических мест, которые туристы не посещают из-за плохих дорог, отметил Виталий Ильчишин, замглавы ОГА. При этом интерес украинцев к отдыху в Карпатском регионе заметно возрос в период пандемии.

Напомним, мы писали, что на Закарпатье туристам покажут 40 уникальных локаций вокруг озера Синевир.

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