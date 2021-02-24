Вопреки "красной зоне": в курортном Буковеле - массовое скопление туристов

На курорте "Буковель" вводят строгие карантинные ограничения из-за всплеска COVID в области. Причиной роста заболеваемости признали массовые скопления людей во время новогодних и рождественских праздников, сообщили в пресс-службе Ивано-Франковской ОГА.

"В течение последних недель мы наблюдаем резкое увеличение количества больных COVID-19. Область лидирует по ежедневному суточному приросту лиц с установленным диагнозом коронавирус. Больше всего таких больных фиксируют в Яремче, Надвирнянском, Богородчанском районах и областном центре", - сказал глава ОГА Андрей Бойчук во время визита в "Буковель" 22 февраля.

После обсуждений с руководством курорта было решено закрыть для посетителей рестораны, бары и кафе. А также создать "инфраструктуру для соблюдения карантинных ограничений отдыхающими" на спусках и подъемниках.

С полуночи 26 февраля Прикарпатье окажется в "красной" зоне карантина. На въездах-выездах на территории области установят контрольно-пропускные пункты с температурным скринингом.

Директор информационно-туристического центра "Верховина" Василий Кобылюк рассказал РБК-Украина, что туристов в Буковеле сейчас очень много, несмотря на карантинные ограничения. Многие едут туда на отдых даже после просьб гида повременить с поездкой из-за вспышки COVID. Из-за этого пока совсем непонятно, как будут придерживаться карантина на курорте, считает эксперт. Тем временем многие другие туристические локации Карпат - совершенно пустые.

Какая сейчас ситуация в Буковеле и других горнолыжных курортах Карпат?

Фото: На горе Драгобрат (facebook.com/pik dragobrat)

Туристов в Карпатах практически нет

Наш эксперт - профессиональный горный гид с 44-летним опытом. Он отмечает, что слово "курорт" в Ивано-Франковской области сейчас применимо только к "Буковелю".

"На территории области работает только один курорт – "Буковель". Другие спуски закрыты, потому что в Карпатах нет туристов. Я работаю в селе Верховина. Здесь есть подъемник, но он не функционирует. Вчера проезжал Ворохту – там тоже не работает. Аналогичная ситуация - с подъемником в Яблунице", - рассказывает специалист.

Ситуацию с отсутствием туристов он объясняет проигранной конкуренцией с Буковелем. Когда приходит мощный инвестор, мелкий бизнес умирает, считает специалист.

"В Верховине, например, допотопный подъемник с крючковыми бугелями – нужен крючок, палка, шнурок. Ширина склона в одном месте – 8 метров. Рядом – заборы, колючая проволока. Этот спуск можно сравнить со старым горбатым запорожцем", - описывает состояние горных спусков гид.

Фото: Подъемник в Карпатах (facebook.com/vedmezha.ua)

Другая причина слабого развития горнолыжных курортов – то, что сюда приезжают мало людей, а местные жители также не катаются.

"В самой Верховине кататься некому. На выходные приехала группа туристов выходного дня, но это были не горнолыжники. И все сейчас "липнут" к Буковелю и Драгобрату, где есть катание", - констатирует специалист.

Он отмечает, что снег на склонах уже тает. Но это не является проблемой для Буковеля.

"Там есть снеготрамбовальная техника, и когда еще в Украине не было снега, уже месяц до снегопадов работала пушка. Так сделали подушку, потом пошел снег, и его все время утрамбовывали. Поэтому в Буковеле снег будет сохраняться до конца апреля благодаря уходу за трассами. Вокруг будет трава зеленеть, но при этом на трассах можно будет кататься. Я последний раз в Буковеле катался 12 мая", - делится впечатлениями гид.

"В Буковеле – невероятное количество людей"

По словам профессионального горного гида, сейчас спрос на катание в Карпатах "зашкаливает" именно в Буковеле. Из-за этого представители туристического бизнеса на местах пока не понимают, как придерживаться новых карантинных ограничений.

Фото: В Буковеле - аншлаг (instagram.com/vadimterenchuk)

"Мы не понимаем, что будет с Буковелем завтра (после введения "красной зоны" 26 февраля - ред.), потому что там сейчас находится огромное количество туристов. Я бы сказал, даже слишком много. В частности, из-за закрытия европейских горнолыжных курортов", - говорит Василий Кобылюк.

Он отмечает, что заявление чиновников о строгом карантине прозвучало, но решение еще не было принято. И 23 февраля курорт продолжал работать в обычном режиме.

Цены на курорте не снижаются

Василий Кобылюк говорит, что стоимость отдыха и питания на курорте не снижается. И это при том, что качество еды нередко оставляет желать лучшего.

"Я был на выходных 20-21 февраля - там просто невозможно кататься из-за невероятного количества людей. Я уже не говорю о ценах: чай – 60 гривен, суп – 230-260 гривен", - рассказывает гид.

Такие цены продолжают держаться из-за наплыва туристов, считает он.

"Запроэктированная "мощность" Буковеля - 20 тысяч туристов. Сейчас заполненность полная. Я уже 20 лет катаюсь в Буковеле и могу примерно оценить количество людей", - добавляет он.

Фото: Туристы едут в Буковель из-за недоступности Европы (instagram.com/vadimterenchuk)

Ивано-Франковская область бьет рекорды по заболеваемости коронавирусом уже вторую неделю. Но чем больше показатели по области, тем больше людей приезжают в Буковель, отмечает эксперт по туризму.

"Я звоню туристам, группам, которые собираются сюда ехать и говорю: "Уважаемые, ситуация в области критическая". Перечисляю все моменты и напоминаю, насколько опасно сейчас к нам ехать. Например, рассказывал это недавно группе из Николаева. Получил такой ответ: "Спасибо за информацию, мы едем". Люди устали от ограничений", - сетует специалист.

Он замечает, что иностранцев сейчас в Буковеле мало, в основном – туристы из Молдовы и немного белорусов.

"Доставить еду в отели тысячам туристов - нереально"

Само катание на горных лыжах не способствует распространению вируса, считает директор информационно-туристического центра: люди катаются в шлемах, очках, масках. С другой стороны, на курорте совсем не соблюдают социальную дистанцию.

"Людей возле подъемника с четырьмя турникетами – как селедок в бочке. Нет очереди один за другим: просто толпа. На склоне - безопаснее, там уже никто локтями не упирается друг в друга", - говорит Василий Кобылюк.

Туристы, которые живут в отелях рядом со склонами, должны во время карантина где-то питаться, пока рестораны не работают, отмечает он. Но в отельных номерах не предусмотрены газовые или электроплиты. Поэтому у постояльцев отелей готовить еду возможности не будет.

"Куда они идут есть? В рестораны. А если их закроют – что, несколько тысяч людей должны с голоду помереть?", - удивляется решению властей знаток местного туризма.

И отмечает: в Буковеле в стоимость проживания входит завтрак, но обед или ужин в номер доставить тысячам туристов – нереально.

"Для этого нужно еще дополнительно брать на работу официантов. Расстояние от ресторана до коттеджа в среднем составляет 300 метров. Каким образом на морозе и льду доставлять еду в номера? Думаю, что ничего не изменится: туристы будут питаться в ресторанах", - предполагает гид.

Фото: Туристы делают селфи в очередях на курорте (instagram.com/vadimterenchuk)

Чтобы закрыть заведения питания в Буковеле, нужно закрыть весь курорт, как это было сделано 25 марта 2020 года, считает он. Но закрыть курорт на время карантина уже невозможно физически: туристы заплатили деньги, провели бронирование номеров и уже в них поселились. Василий Кобылюк говорит, что для выселения туриста из уже проплаченного им отеля нужны веские основания. Также наверняка кто-то потребует существенную компенсацию.

Он добавляет, что теоретически закрыть курорт полностью можно было бы за две недели. Но надеется, что такой шаг не понадобится: к тому времени ситуация с коронавирусом в области может улучшиться, если карантинные ограничения действительно будут соблюдать.

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