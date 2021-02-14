Бюджетных номеров не найти: стали известны цены на отдых в Карпатах в феврале

Фото: Один из отелей в Карпатах (booking.com)

Путеводитель по ценам на курортах карпатского региона

В снежную погоду в Карпатах продолжается горнолыжный сезон. Хотя высокий сезон уже завершился в середине января, спрос на такой вид отдыха не снижается и далее. Об этом РБК-Украина заявляют эксперты туристического рынка.

В частности, в феврале наблюдается стабильный спрос на проживание в отелях популярных курортов Карпат – Буковеля, Славского, Ворохты и Яремче, отмечает эксперт сферы гостеприимства Анна Литвин.

Спад потока гостей ожидается в марте

"Мы обычно звоним в отели для понимания ситуации. Если же находимся в регионе, то ситуацию видно "на лицо". Сейчас спада как такового еще нет. Но, начиная с середины марта, уже намечается снижение потока гостей", - поясняет она.

По словам Анны Литвин, средняя цена за проживание в отелях популярных курортов карпатского региона составляет от 2100 до 3000 гривен в сегменте выше среднего и 700-1500 гривен за сутки – в среднем сегменте.

Она обращает внимание на то, что все зависит от региона, статуса отеля, известности бренда и услуг, которые там предоставляют.

Фото: Многие номера в Карпатах забронированы заранее (booking.com)

"Конечно, есть как дорогой сегмент, так и отели более бюджетного формата. К примеру, цена за номер в таких отелях как "Рэдиссон Буковель" может достигать 7000 гривен в сутки, но если спуститься ниже или поехать на отдых в другом направлении, то уже можно найти номера по цене в 1000 гривен. Я в данный момент нахожусь в командировке в регионе Карпат и вижу, что цен ниже 1200 гривен за сутки сейчас нет", - добавляет она.

Сколько стоит жилье на главных курортах Карпат

Рассмотрим цены за размещение в отелях популярных курортов Карпат на вторую половину февраля. Стоит отметить, что во многих отелях номера уже забронированы вплоть до середины марта, поэтому стоит подбирать желаемый вариант заранее.

Курорт Буковель – крупный и самый популярный курорт для катания на лыжах и отдыха в Карпатских горах. Располагает большим выбором трасс для новичков и профессионалов. На территории всего курорта действует единый ски-пасс (пропуск).

Фото: Ресторан в карпатском отеле (booking.com)

Спа-отель "Amarena" (со спа-комплексом и лаунж-зоной): от 3 203 гривен в двухместном номере "делюкс" до 3 890 гривен в четырехместном номере "делюкс".

Гостевой дом "Конопка": от 1 350 гривен в двухместном номере до 5 500 гривен за размещение в отдельной вилле.

Отель "Вилла Милена": от 1024 гривен в трехместном номере до 4 229 гривен за размещение в отдельном коттедже.

Курорт Пилипец – второй по высоте горнолыжный курорт в Украине. Находится возле небольшого одноименного села Пилипец и привлекает наличием трасс, которые начинаются с 700 метров над уровнем моря.

Отель "Пятковский" (с выходом на лыжный склон): от 888 гривен за человека в бюджетном номере до 1888 гривен в четырехместном номере с балконом.

Усадьба "Домашний Затышок": от 480 гривен с человека в бюджетном одноместном номере до 500 гривен в двухместном.

Фото: В феврале в Карпатах далеко не везде можно найти жилье дешевле 1000 гривен в сутки (booking.com)

Гранд-отель "Пилипец" (со спа-центром, сауной и гидромассажной ванной): от 1750 гривен в стандартном двухместном номере-мансарде до 6 600 гривен в улучшенном семейном номере класса "люкс".

Курорт Мигово – небольшой горнолыжный курорт на Буковине в Черновицкой области. Подходит для семейного отдыха, а местные трассы советуют тем, кто хочет научиться кататься на лыжах.

Отель "Карпати Мигове": от 4 200 гривен за проживание в "номере-студио" до 11 400 гривен за отдельный дом с тремя спальнями.

Шале "Flery" (с видом на горы и бесплатной парковкой): от 3 600 гривен в апартаментах с двумя спальнями до 3 800 гривен в апартаментах с тремя спальнями.

Отель "Долина Николая": от 1 600 гривен за размещение в бунгало с одной спальней до 3 600 гривен за сутки в отдельной вилле с тремя спальнями.

Напомним, ранее мы писали, почему на курорт Славское зимой едет мало туристов.

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