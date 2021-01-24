Зимний отдых как приключение: тонкости поездки на курорт Мигово в Карпатах

Фото: Курорт Мигово в Карпатах (wikimedia.org)

Особенности небольшого, но хорошо спланированного курорта на Буковине

Многие из вас слышали о заброшенной радиолокационной станции "Памир" в Карпатах. Ведь этим летом, когда границы были закрыты, там побывал известный тревел-блогер Антон Птушкин и многие другие путешественники.

Но место, откуда туристы отправляются на РЛС "Памир", остается мало кому известным. А зря! Ведь здесь расположился небольшой, но очень хорошо спланированный горнолыжный курорт - Мигово.

Маленький, но комфортный курорт

Особенность этого курорта заключается в том, что, в отличие от других небольших "горнолыжек", прямо у нижних станций подъемников расположились отели и коттеджи с единым ресепшеном - прямо как на известном курорте Буковель, вот только цены здесь - в несколько раз ниже.

Старинные замки как часть маршрута

Вторая отличительная особенность курорта Мигово - это его месторасположение. Сюда ведет не привычная дорога через Львов, как на другие "горнолыжки", а довольно интересный путь через Хмельницкий, Каменец-Подольский и Черновцы.

"Чем же он так интересен?", - спросите вы. А мы ответим: замками! Если вы путешествуете на машине, планируйте на дорогу два-три дня, поскольку только путь в Мигово - это уже отдельное приключение!

Видео: Мигово: горнолыжный курорт в Украине (youtube.com/KOLESAEDUT)

Мы были искренне восхищены каменистыми ландшафтами Каменец-Подольского и огромным старинным замком, который расположился на краю обрыва у реки. Затем мы заехали в Хотин: было очень интересно погулять по этой старинной крепости, где представлены интересные экспонаты быта, боя и инквизиции.

После этого мы заехали в Черновцы и посмотрели невероятной красоты и с богатой историей Черновицкий университет. С полным ощущением того, что мы уже давно в дороге, посмотрели много всего и пора возвращаться домой, мы только приехали на горнолыжный курорт!

Фото: Каменец-Подольский (Евгения Колесник)

Инфраструктура и развлечения курорта Мигово

Жилье здесь можно арендовать прямо в комплексе Мигово у подножья горнолыжных трасс. Это обойдется примерно в 1000 гривен в сутки.

Обед и ужин на двоих обойдется примерно в 300-500 гривен. Это на порядок бюджетнее, чем, например, в Буковели. Так, за те же деньги, что и на известном курорте, здесь вы сможете жить прямо возле горки и питаться в ресторанах.

Но есть на этом курорте и свой "минус" - это количество подъемников и горнолыжных спусков.

В Мигово есть один кресельный подъемник, но он предназначен для обзорных экскурсий. К горнолыжным трассам на гору Мала Кичера ведет два бугельных подъемника, и отсюда же спускаются две трассы - более легкая вниз по склону и более сложная - петлей через лес. Также есть учебный подъемник и катание на сноутьюбах.

В Мигово нам понравился большой прокат прямо у склона. А если зима не снежная, в отличие от Пилипца и Славского, здесь работают пушки и оснеживают трассу искусственным снегом.

Фото: Пушки оснеживают трассу искусственным снегом (Евгения Колесник)

Чем еще заняться, кроме катания на лыжах и сноубордах

Кроме катания на лыжах и сноубордах, здесь есть каток, спа, катания на квадроциклах. Полчаса такого катания стоит 750 гривен для двоих. Причем независимо от того, сколько вас (нас было всего двое). Вы садитесь на квадроцикл, а инструктор на отдельном квадроцикле едет впереди и показывает дорогу.

Есть маршруты на полчаса, час и так далее. Но чем дольше маршрут, тем дальше в горы вы едете, и виды открываются все красивее!

Бюджетный вариант, как можно насладиться красивыми видами гор - подняться на обзорном кресельном подъемнике на гору Кичера. На вершине горы - небольшое кафе, столики с лавочками и качели. Так что здесь можно прогуляться, перекусить и провести хорошо время.

Фото: Поездка на квадроциклах (Евгения Колесник)

Давайте выйдем за территорию комплекса и посмотрим, что здесь есть еще. Ведь Мигово - это не только название курорта. В первую очередь это название села, в котором он и расположен. В этом селе - множество частных усадеб, мини-отелей, некоторые из них - с чанами и бассейнами.

Многие такие гостевые дома расположены с другой стороны дороги на склоне горы. К ним нужно немного подняться под горку, зато с такого места вид еще красивее, чем из окон отелей самого курорта.

Приехать в Мигово можно не только своим автомобилем, но и на общественном транспорте. Например, добраться можно на поезде до Черновцов, а оттуда ходит маршрутка прямо к зданию администрации курорта.

Фото: Мигово - название не только курорта, но и села, в котором он находится (Евгения Колесник)

Несмотря на то, что Мигово - небольшой курорт, мы уверены, что обязательно приедем сюда еще, ведь здесь очень удобная инфраструктура: парковка, маршрутка, отели прямо у горнолыжных трасс, разнообразные развлечения. И, что немаловажно - умеренные цены.

Здешних трасс, бесспорно, будет недостаточно для заядлых лыжников и сноубордистов. Но тем, кто хочет просто провести время в горах, приехать в отпуск с детьми, покататься в удовольствие или только научиться, курорт Мигово может стать хорошим выбором для зимнего отдыха.

Напомним, ранее в январе 2021 года в Карпатах открылся новый горнолыжный курорт.

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