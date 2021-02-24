Всупереч "червоній зоні": в курортному Буковелі - масове скупчення туристів

На курорті "Буковель" вводять суворі карантинні обмеження через сплеск COVID в області. Причиною зростання захворюваності визнали масові скупчення людей під час новорічних та різдвяних свят, повідомили у прес-службі Івано-Франківської ОДА.

"Протягом останніх тижнів ми спостерігаємо різке збільшення кількості хворих на COVID-19. Область лідирує зі щоденного добового приросту осіб з установленим діагнозом коронавірус. Найбільше таких хворих фіксують в Яремче, Надвірнянському, Богородчанському районах та обласному центрі", - сказав голова ОДА Андрій Бойчук під час візиту в "Буковель" 22 лютого.

Після обговорень з керівництвом курорту було вирішено закрити для відвідувачів ресторани, бари і кафе. А також створити "інфраструктуру для дотримання карантинних обмежень відпочивальниками" на спусках і підйомниках.

З півночі 26 лютого Прикарпаття опиниться в "червоній" зоні карантину. На в'їздах-виїздах на території області встановлять контрольно-пропускні пункти з температурним скринінгом.

Директор інформаційно-туристичного центру "Верховина" Василь Кобилюк розповів РБК-Україна, що туристів у Буковелі зараз дуже багато, незважаючи на карантинні обмеження. Багато їдуть туди на відпочинок навіть після прохань гіда почекати з поїздкою через спалах COVID. Через це поки зовсім незрозуміло, як будуть дотримуватися карантину на курорті, вважає експерт. Тим часом багато інших туристичних локацій Карпат - абсолютно порожні.

Яка зараз ситуація в Буковелі та інших гірськолижних курортах Карпат?

Фото: На горі Драгобрат (facebook.com/pik dragobrat)

Туристів в Карпатах практично немає

Наш експерт - професійний гірський гід з 44-річним досвідом. Він зазначає, що слово "курорт" у Івано-Франківській області зараз стосується лише "Буковелю".

"На території області працює тільки один курорт - "Буковель". Інші спуски закриті, тому що в Карпатах немає туристів. Я працюю в селі Верховина. Тут є підйомник, але він не функціонує. Вчора проїжджав Ворохту – там теж не працює. Аналогічна ситуація - з підйомником в Яблуниці", - розповідає фахівець.

Ситуацію з відсутністю туристів він пояснює програною конкуренцією з Буковелем. Коли приходить потужний інвестор, дрібний бізнес вмирає, вважає фахівець.

"У Верховині, наприклад, допотопний витяг з гачковими бугелями – потрібен гачок, палиця, шнурок. Ширина схилу в одному місці – 8 метрів. Поруч – огорожі, колючий дріт. Цей спуск можна порівняти зі старим горбатим запорожцем", - описує стан гірських спусків гід.

Фото: Підйомник в Карпатах (facebook.com/vedmezha.ua)

Інша причина слабкого розвитку гірськолижних курортів – те, що сюди приїжджають мало людей, а місцеві жителі також не катаються.

"В самій Верховині кататися нікому. На вихідні приїхала група туристів вихідного дня, але це були не гірськолижники. І всі зараз "липнуть" до Буковелю та Драгобрату, де є катання", - констатує фахівець.

Він зазначає, що сніг на схилах вже тане. Але це не є проблемою для Буковеля.

"Там є сніготрамбувальна техніка, і коли ще в Україні не було снігу, вже місяць до снігопадів працювала гармата. Так зробили подушку, потім пішов сніг, і його весь час утрамбовували. Тому в Буковелі сніг буде зберігатися до кінця квітня завдяки догляду за трасами. Навколо буде зеленіти трава, але при цьому на трасах можна буде кататися. Я останній раз в Буковелі катався 12 травня", - ділиться враженнями гід.

"В Буковелі – неймовірна кількість людей"

За словами професійного гірського гіда, зараз попит на катання в Карпатах "зашкалює" саме в Буковелі. Через це представники туристичного бізнесу на місцях поки не розуміють, як дотримуватися нових карантинних обмежень.

Фото: У Буковелі - аншлаг (instagram.com/vadimterenchuk)

"Ми не розуміємо, що буде з Буковелем завтра (після введення "червоної зони" 26 лютого - ред.), тому що там зараз знаходиться величезна кількість туристів. Я б сказав, навіть занадто багато. Зокрема, через закриття європейських гірськолижних курортів", - говорить Василь Кобилюк.

Він зазначає, що заява чиновників про суворий карантин прозвучала, але рішення ще не було прийнято. І 23 лютого курорт продовжував працювати в звичайному режимі.

Ціни на курорті не знижуються

Василь Кобилюк каже, що вартість відпочинку і харчування на курорті не знижується. І це при тому, що якість їжі нерідко залишає бажати кращого.

"Я був на вихідних 20-21 лютого - там просто неможливо кататися через неймовірну кількість людей. Я вже не кажу про ціни: чай – 60 гривень, суп – 230-260 гривень", - розповідає гід.

Такі ціни продовжують триматися через наплив туристів, вважає він.

"Запроектована "потужність" Буковеля - 20 тисяч туристів. Зараз повна заповненість. Я вже 20 років катаюся в Буковелі і можу приблизно оцінити кількість людей", - додає він.

Фото: Туристи їдуть в Буковель через недоступність Європи (instagram.com/vadimterenchuk)

Івано-Франківська область б'є рекорди із захворюваності на коронавірус вже другий тиждень. Але чим більші показники по області, тим більше людей приїжджають в Буковель, зазначає експерт з туризму.

"Я дзвоню туристам, групам, які збираються сюди їхати і кажу: "Шановні, ситуація в області критична". Перераховую всі моменти і нагадую, наскільки небезпечно зараз до нас їхати. Наприклад, розповідав це нещодавно групі з Миколаєва. Отримав таку відповідь: "Дякуємо за інформацію, ми їдемо". Люди втомилися від обмежень", - нарікає фахівець.

Він зауважує, що іноземців у Буковелі мало, в основному – туристи з Молдови і трохи білорусів.

"Доставити їжу в готелі тисячам туристів - нереально"

Саме катання на гірських лижах не сприяє поширенню вірусу, вважає директор інформаційно-туристичного центру: люди катаються в шоломах, окулярах, масках. З іншого боку, на курорті зовсім не дотримуються соціальної дистанції.

"Людей біля витягу з чотирма турнікетами – як оселедців у бочці. Немає черги один за одним: просто натовп. На схилі - безпечніше, там вже ніхто ліктями не впирається один в одного", - каже Василь Кобилюк.

Туристи, які живуть в готелях поруч зі схилами, мають під час карантину десь харчуватися, поки ресторани не працюють, зазначає він. Але в готельних номерах не передбачені газові або електроплити. Тому у постояльців готелів готувати їжу можливості не буде.

"Куди вони йдуть їсти? В ресторани. А якщо їх закриють – що, кілька тисяч людей мають з голоду померти?", - дивується рішенням влади знавець місцевого туризму.

І зазначає: в Буковелі у вартість проживання входить сніданок, але обід або вечерю в номер доставити тисячам туристів – нереально.

"Для цього потрібно ще додатково брати на роботу офіціантів. Відстань від ресторану до котеджу в середньому становить 300 метрів. Яким чином на морозі і льоду доставляти їжу до кімнати? Думаю, що нічого не зміниться: туристи будуть харчуватися в ресторанах", - припускає гід.

Фото: Туристи роблять селфі в чергах на курорті (instagram.com/vadimterenchuk)

Щоб закрити заклади харчування в Буковелі, потрібно закрити весь курорт, як це було зроблено 25 березня 2020 року, вважає він. Але закрити курорт на час карантину вже неможливо фізично: туристи заплатили гроші, провели бронювання номерів і вже в них поселилися. Василь Кобилюк каже, що для виселення туриста з вже проплаченого ним готелю потрібні вагомі підстави. Також напевно хтось вимагатиме істотну компенсацію.

Він додає, що теоретично закрити курорт повністю можна було б за два тижні. Але сподівається, що такий крок не знадобиться: до того часу ситуація з коронавірусом в області може покращитися, якщо карантинних обмежень дійсно будуть дотримуватися.

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