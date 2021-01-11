"Военные с автоматами": украинские туристы на Шри-Ланке отдыхают в особых условиях

Пока Шри-Ланка готовится официально открывать небо для всех иностранных туристов, украинцы уже не только отдыхают в этой стране, но и умудрились стать целым событием для местных новостей – как спасители экономики и одновременно как те, кто может подвергнуть опасности инфицирования COVID-19.

О прибытии украинских групп в рамках пилотного проекта сообщают местные интернет-издания, а репортажи из аэропорта с прибывшими украинцами показывают в местных новостных выпусках.

Видео: Пятая группа украинских туристов прибыла на Шри-Ланку (YouTube/Ada Derana)

У первых туристов обнаружили COVID-19

Несмотря на пандемию и риски для населения островного государства, власти Шри-Ланки все же решились дать экономике шанс заработать на туризме и запустили пилотный проект по приему туристических групп с 28 декабря 2020 года. Им удалось договориться с украинскими туроператорами, и в результате первая группа туристов прибыла в курортную страну до нового года.

"Украинским туристам будет предоставлено размещение в отелях прибрежной полосы (в основном - в курортных городах Коггала, Берувала и Бентота), и они окажутся в "туристическом пузыре". Они не смогут контактировать с местными жителями в этом районе. Всего по этой программе прибудут 2580 туристов, в основном из стран СНГ", - отметил тогда министр туризма Прасанна Ранатунга.

Однако уже спустя несколько дней после этого местные СМИ написали, что у пятерых украинских туристов из первой группы тесты оказались положительными. Позже у троих повторные тесты оказались негативные, а двоих туристов оставили в отеле на самоизоляции.

Фото: Рыбаки на Шри-Ланке (pixabay.com)

Между тем, у местных властей и населения это вызвало опасения по поводу безопасности пилотного туристического проекта с участием украинских туристов.

"Новый штамм вируса может не быть обнаружен в ПЦР-тестах", - отметил президент Ассоциации государственных медицинских лабораторных технологов Рави Кумудеш, сообщает телеканал "News 1st".

Ранее министр туризма Прасанна Ранатунга сообщал, что для предотвращения контактов туристов с местным населением принимаются строгие меры.

"Они путешествуют группой. Куда бы ни пошли, они не будут взаимодействовать с гражданскими лицами. Они всегда находятся под присмотром", - сказал чиновник.

Экскурсии отменили

Впрочем, первые же украинские туристы возмущались тем, что их не предупредили об ограничениях в свободном передвижении по стране. Запреты не остановили свободолюбивых отдыхающих, и они отправились за впечатлениями вне обозначенных властями территорий.

Фото: Официальное письмо по поводу украинских туристов (economynext.com)

В официальном письме на имя министра туризма Прасанны Ранаттунга от 2 января председатель Шри-Ланки по туризму Кимарли Фернандо написала, что Управление по развитию туризма Шри-Ланки (SLTDA) узнало о нелегальных экскурсиях из СМИ, сообщает издание economynext.com.

В сообщении говорится, что регулирующий орган Шри-Ланки не был проинформирован об экскурсиях украинской туристической группы в Мириссу и Ялу на прошлой неделе, а соответствующие туристические агенты не сообщили маршруты.

"Мы услышали, что частные лодки возят туристов для наблюдения за китами, а 28 сафари-джипов доставляют их внутрь Ялы. Однако на данный момент мы не получили никакой информации ни от промоутера, ни от турагентов", - написала она далее.

Министерство туризма отменило тур, который был организован для группы украинских путешественников, которые хотели посетить религиозные и археологические памятники в Сигирии и Полоннаруве. А местных водителей, которые возили туристов на сафари по Яле, отправили на 14-дневный карантин.

Фото: Покататься на моторикше туристы пока не могут (pixabay.com)

Отдых под охраной

Многие украинские туристы не готовы принять правила отдыха, которые придумали власти Шри-Ланки и требуют выпустить их в город, чтобы поесть в ресторанах, покататься на скутере и насладиться пейзажами. Директор одного из украинских турагентств Анна Шевчук-Барабаш написала на своей странице в Facebook об особенностях отдыха на Шри-Ланке. По ее словам, туристы там делятся на две категории: первые наслаждаются отдыхом, а вторые жалуются и возмущаются.

"Если вы надеетесь пролезть через дырку в заборе, дать взятку охраннику, обмануть персонал и под покровом ночи выбраться в город, лучше не усложняйте жизнь себе и мне", - предупредила она.

По ее словам, часть туристов "кайфуют от того, что таки оказались на берегу океана, наслаждаются прекрасной погодой, пьют ром, едят морепродукты, периодически проверяют рабочую почту и с недоумением смотрят на вторых". В комментариях к ее посту пользователи публикуют фото военизированной охраны, которая следит за порядком.

"У меня в друзьях женщина, которая сейчас там. Прошмыгнуть не удастся, потому что каждый отель охраняется военными с автоматами. Люди даже в отеле, лежа на лежаке, фотографируются на их фоне, чтобы показать, что контроль с автоматами - даже внутри территории", - написала пользовательница.

Фото: Охрана в отеле (facebook.com/annet.barabash)

Напомним, все туристы, прибывающие на остров, должны соблюдать строгие правила в отношении здоровья, сформулированные совместно министерствами здравоохранения и туризма. Отдыхающие должны сдать ПЦР-тесты за 72 часа до вылета из Киева. По прибытии в Шри-Ланке необходимо проходить дополнительные тесты.

Напомним, мы писали, в какой курортной стране украинцы оказались среди лидеров по количеству отдыхающих.

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