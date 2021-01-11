Украинцы - среди лидеров в курортной стране: куда туристы едут в отпуск январе

Фото: Отель на Мальдивах (booking.com)

Сколько стоит отдых и как выполняются рейсы на Мальдивы

Более 10 тысяч туристов посетили Мальдивы за первые три дня 2021 года: всего за этот период зарегистрировано более 10 тысяч прибытий иностранцев в курортную страну.

Большинство туристов составили граждане России, Украины и Индии, сообщает портал Raajje.

"2021 год выглядит многообещающим"

Согласно статистике, обнародованной Министерством туризма страны, в течение первых трех суток 2021 года на остров прибыло в общей сложности 10 360 туристов.

При этом 96 225 туристов посетили страну в декабре. Это на 20 000 больше по сравнению с общим числом прибывших туда с момента открытия границ 15 июля до конца ноября.

Фото: Украинцы оказались на втором месте по количеству туристов на Мальдивах в январе (booking.com)

Данные Министерства туризма показывают, что больше всего туристов прибыли из России, на втором и третьем местах - Украина и Индия соответственно.

"Страну посетили 3226 российских туристов. Украина является вторым по величине туристическим рынком: на Мальдивы прибыло 979 украинских путешественников. Индия заняла третье место с 778 туристами", - отмечают в издании.

В течение первых трех дней года на курорт в среднем прибывало около 3456 туристов в день, отметил на своей странице в Twitter министр туризма Мальдивской Республики Абдулла Маусум и добавил, что "2021 год выглядит многообещающим".

Впрочем, говорить о Мальдивах как о кардинально новом тренде в предпочтениях украинцев не приходится, говорит РБК-Украина турагент Любовь Чернега. По ее словам, курорты этой страны все же не заменяют для наших туристов "массовые" Египет и Турцию.

Если на Мальдивах количество туристов из Украины составляет менее тысячи, то в Турции и Египте это точно сотни тысяч, говорит она.

"У Мальдив всегда был свой сегмент наших туристов. Лидерские позиции Украины с января можно частично объяснить отложенным спросом: те, кто и так давно планировал поехать, выбрали для отдыха на первые дни нового года. К слову, в этот период путевки дорожают, порой - значительно. Но поехали те, кто не считает разницу в цене существенной и не будет ждать середины января, чтобы "поймать" путевку на 200 долларов дешевле", - считает она.

Полеты на острова: рейсов становится больше

В конце осени 2020 года рейсы на Мальдивы с пересадками в Стамбуле и Дубае выполняли авиакомпании "Emirates", "Turkish Airlines" и "Qatar Airlines". О намерениях запустить прямые чартерные рейсы для украинских туристов объявляли авиакомпании "Азур Ейр" и "МАУ".

Первый рейс "Азур Ейр" по маршруту "Киев-Мале" прибыл на Мальдивы 26 декабря 2020 года. Прямой перелет совершается на широкофюзеляжном лайнере Boeing 767-300 с двумя классами обслуживания: "эконом" и "бизнес".

"Это направление пользуется большим спросом, поэтому туроператор увеличил полетную программу по маршруту "Борисполь-Велана" до конца марта", – отмечают в пресс-службе авиакомпании "Азур Ейр Украина".

Кроме того, с 26 декабря прошлого года началась и полетная программа авиакомпании "МАУ" в курортную страну: чартерные рейсы выполняются раз в неделю. Прямые перелеты осуществляются на дальнемагистральном Boeing 767-300.

Сколько стоит отдых

Перед тем, как отправиться в отпуск на экзотические острова, нужно ознакомиться с условиями въезда в страну. Не ранее чем за 96 часов до перелета нужно сделать ПЦР-тест на COVID-19, а справка о его результате должна быть в электронном виде, распечатана и оформлена на английском языке.

Также важно дважды заполнить онлайн так называемую декларацию Здоровья. В отдельной статье мы писали подробнее о том, что нужно знать перед полетом на Мальдивы из Украины.

Выгодные предложения отдыха и красивые пейзажи – два основных фактора, благодаря которым туристы выбирают отдых на Мальдивах, говорит РБК-Украина Анжелика Малахай, совладелица сети турагентств "Мер-Ка-Ба".

Фото: Цены на 10-дневный отдых на островах стартуют от 700 евро с человека (booking.com)

"Суточная цена на проживание с питанием в пятизвездочных отелях на Мальдивах снижается на 25-30% по сравнению с прошлым годом. Кроме того, чрезвычайно много отелей сейчас предлагают проживание и питание детям бесплатно", - отмечает она.

По ее словам, из-за опасений не окупиться во время карантина много 4-звездочных отелей на Мальдивах в этом сезоне просто не открылись. А те, которые открылись, предлагают туристам существенные скидки.

Согласно открытым данным, которые публикуют украинские туроператоры, во второй половине января и в начале февраля можно улететь на Мальдивы на 10 ночей в среднем за 780 евро с человека.

Как правило, в такую цену включены завтраки, а за другие типы питания нужно доплатить отдельно. Туры на аналогичный период и с продолжительностью в 10 дней, но с питанием в формате "завтрак, обед и ужин" предлагаются по цене около 900-1000 евро с человека.

10-дневный отпуск в одном из отелей на частном острове и форматом питания allinclusive - от 1200 евро за человека. В цену, кроме выбранного типа питания, входит перелет с возможностью провезти багаж до 15 кг и расширенная медицинская страховка.

Отметим, в Турции набирает популярность оригинальная туристическая локация.

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