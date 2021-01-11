"Військові з автоматами": українські туристи на Шрі-Ланці відпочивають в особливих умовах

Поки Шрі-Ланка готується офіційно відкривати небо для усіх іноземних туристів, українці вже не лише відпочивають у цій країні, але й примудрилися стати подією для місцевих новин – як рятівники економіки і водночас як ті, хто може наразити на небезпеку інфікування COVID-19.

Про прибуття українських груп в рамках пілотного проекту повідомляють місцеві інтернет-видання, а репортажі з аеропорту з прибулими українцями показують у місцевих новинних випусках.

Відео: П'ята група українських туристів прибула на Шрі-Ланку (YouTube/Ada Derana)

У перших туристів виявили COVID-19

Попри пандемію і ризики для населення острівної держави, влада Шрі-Ланки все ж зважилися дати економіці шанс заробити на туризмі й запустили пілотний проект з прийому туристичних груп із 28 грудня 2020 року. Їй вдалося домовитися з українськими туроператорами, і в результаті перша група туристів прибула в курортну країну до нового року.

"Українським туристам буде надано розміщення в готелях прибережної смуги (в основному в курортних містах Оггала, Берувала і Бентота), і вони опиняться в "туристичній бульбашці". Вони не зможуть контактувати з місцевими жителями в цьому районі. Всього за цією програмою прибудуть 2580 туристів, в основному з країн СНД", - зазначив міністр туризму Прасанна Ранатунга.

Проте вже через кілька днів після цього місцеві ЗМІ написали, що у п'ятьох українських туристів з першої групи тести виявилися позитивними. Пізніше у трьох повторні тести виявилися негативні, а двох туристів залишили в готелі на самоізоляції.

Фото: Рибалки на Шрі-Ланці (pixabay.com)

Між тим, у місцевої влади та населення це викликало побоювання з приводу безпеки пілотного туристичного проекту за участі українських туристів.

"Новий штам вірусу може не бути виявлений у ПЛР-тестах", - зазначив президент Асоціації державних медичних лабораторних технологів Раві Кумудеш, повідомляє телеканал "News 1st".

Раніше міністр туризму Прасанна Ранатунга повідомляв, що для запобігання контактів туристів з місцевим населенням вживаються суворі заходи.

"Вони подорожують групою. Куди б не пішли, вони не будуть взаємодіяти з цивільними особами. Вони завжди перебувають під наглядом", - сказав чиновник.

Екскурсії скасували

Втім, перші ж українські туристи обурювалися тим, що їх не попередили про обмеження у вільному пересуванні країною. Заборони не зупинили волелюбних відпочивальників, і вони вирушили за враженнями за межі визначених владою територій.

Фото: Офіційний лист стосовно українських туристів (economynext.com)

В офіційному листі на ім'я міністра туризму Прасанни Ранаттунга від 2 січня голова Шрі-Ланки з туризму Кимарлі Фернандо написала, що Управління розвитку туризму Шрі-Ланки (SLTDA) дізналося про нелегальні екскурсії зі ЗМІ, повідомляє видання economynext.com.

У повідомленні говориться, що регулюючий орган Шрі-Ланки не був проінформований про екскурсії української туристичної групи в Міріссу і Ялу минулого тижня, а відповідні туристичні агенти не повідомили маршрути.

"Ми почули, що приватні човни возять туристів для спостереження за китами, а 28 сафарі-джипів доставляють їх всередину Яли. Проте на цей час ми не отримали ніякої інформації ні від промоутера, ні від турагентів", - написала вона далі.

Міністерство туризму скасувало тур, який був організований для групи українських мандрівників, які хотіли відвідати релігійні та археологічні пам'ятки в Сігірії та Полоннаруві. А місцевих водіїв, які возили туристів на сафарі по Ялі, відправили на 14-денний карантин.

Фото: Покататися на моторикші туристи поки не можуть (pixabay.com)

Відпочинок під охороною

Чимало українських туристів не готові прийняти правила відпочинку, які вигадала влада Шрі-Ланки та вимагають випустити їх в місто, щоб поїсти в ресторанах, покататися на скутері й насолодитися пейзажами. Директорка одного з українських турагентств Анна Шевчук-Барабаш написала на своїй сторінці в Facebook про особливості відпочинку на Шрі-Ланці. За її словами, туристи там діляться на дві категорії: перші насолоджуються відпочинком, а другі скаржаться й обурюються.

"Якщо ви сподіваєтеся пролізти через дірку в паркані, дати хабар охоронцеві, обдурити персонал і під покровом ночі вибратися в місто, краще не ускладнюйте життя собі й мені", - попередила вона.

За її словами, частина туристів "кайфують від того, що таки опинилися на березі океану, насолоджуються прекрасною погодою, п'ють ром, їдять морепродукти, періодично перевіряють робочу пошту і з подивом дивляться на других". У коментарях до посту користувачі публікують фото воєнізованої охорони, яка стежить за порядком.

"У мене в друзях жінка, яка зараз там. Прошмигнути не вдасться, тому що кожен готель охороняється військовими з автоматами. Люди навіть у готелі, лежачи на лежаку, фотографуються на їх фоні, щоб показати, що контроль з автоматами - навіть всередині території", - написала користувачка.

Фото: Охорона в готелі (facebook.com/annet.barabash)

Нагадаємо, всі туристи, які прибувають на острів, повинні дотримуватися суворих правил щодо здоров'я, сформульованих спільно міністерствами охорони здоров'я та туризму. Відпочивальники повинні здати ПЛР-тести за 72 години до вильоту з Києва. Після прибуття в Шрі-Ланці необхідно проходити додаткові тести.

Нагадаємо, ми писали, в якій курортній країні українці опинилися серед лідерів за кількістю відпочивальників.

Також ми розповідали про найнезвичніші готелі для відпочинку у 2021 році.