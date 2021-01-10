На пляже и в снегах: самые необычные отели для отдыха в 2021 году

Фото: Необычный отель в Исландии (buubble.com)

Гид по концептуальным отелям мира для зимнего и летнего отпуска

Путешествия во многие страны оказались "на паузе" из-за пандемии. Об отдыхе в лучших локациях мира можно только мечтать. А можно изучить самые необычные отели и спланировать отпуск в следующем сезоне.

К слову, некоторые концептуальные отели в курортных странах доступны украинцам и сейчас. Если для большинства украинских туристов границы ЕС остаются закрытыми, то отправиться в Кению, Танзанию или на Мальдивы ничто не мешает хоть сейчас – эти страны гостеприимны для отдыхающих в январе 2021 года.

Если путешествовать "вокруг света" получается только виртуально, предлагаем подборку самых интересных отелей, которые можно запланировать посетить в наступившем году.

Фото: Северное сияние в Лапландии (booking.com)

Завтрак с жирафами

Самый забавный отель в мире – бутик-отель Giraffe Manor в 20 км от Найроби в Кении. Он находится на территорри питомника жирафов – и в этом его "изюминка". Кроме того, что, поселившись в отеле, можно отправиться с гидом на экскурсию по питомнику, чтобы увидеть африканских животных воочию, "зоопарк" придет в гости к каждому гостю в номер. Знаменитый отель, кажется, принадлежит жирафам – эти ручные животные охотно общаются с посетителями на территории и, заглядывая в окна номеров и ресторана, предлагают свою компанию на завтрак. Ночь в двухместном номере обойдется в 875 долларов с человека.

Фото: Бутик-отель в Кении (facebook.com/TheSafariCollectionKenya)

Плот с подводным обзором

На курорте острова Занзибар (Танзания) можно найти забавный мини-отель Manta Resort Underwater Room в 250 м от берега. Это по сути плот с двумя комнатами – подводной обзорной с прозрачными стенами и надводной. Днем можно загорать, купаться, любоваться небом и волнами или же спуститься в нижнюю спальню – и наблюдать за рыбами и другими обитателями живописного рифа. К слову, найти тур именно в этот отель можно и у украинских туристических компаний. Стоимость проживания —1840 долларов в сутки.

Фото: Плот на Занзибаре (themantaresort.com)

Прозрачный шар под звездами

Отель Seaside Finolhu расположен на четырех островах на Мальдивах, в его составе 125 надводных и пляжных вилл. В июле в отеле появился уникальный "антиковидный" номер Bubble – прозрачный пузырь на уединенном пляже, в котором гостей никто не потревожит, а вокруг - только природа и бескрайнее небо.

Фото: Необычный отель на Мальдивах (finolhu.com)

"Сон под звездами. Романтическая ночь вдвоем вдали от мира. Одни на песчаной отмели. Бодрствовать или спать - здесь вы испытаете ощущение бесконечности. Над вами космос и чернота неба, сквозь которую сияет Млечный Путь", - описывают необычный отдельный номер в "пузыре" на пляже в отеле Seaside Finolhu.

Это зона отдыха с собственным душем и туалетом, которая имеет деревянный пол и двуспальную кровать. Включая барбекю на частном пляже и завтрак на пляже, такой "опыт "стоит 800 долларов на двоих. Для бронирования Beach Bubble требуется подтвержденное минимальное пребывание 3 ночи на обычной вилле.

Фото: Подводный номер на Мальдивах (conradmaldives.com)

Внутри "аквариума"

На Мальдивах гостей любят удивлять – в другом отеле на острове можно поселиться в "аквариуме." Это подводный номер на небольшой глубине – всего 8 метров. В отеле Conrad Maldives Rangali Island под водой есть также ресторан – для любителей красот подводного мира, не желающих жить под толщей воды. А для тех, кто не страдает страхами, провести ночь внутри номера, за прозрачными стенами которого плавают рыбы и прочая живность Индийского океана – будет в радость. Это одновременно и экзотика и эстетическое наслаждение для настоящих и будущих дайверов. Подводный номер находится на отельной вилле The Muraka, которая вмещает до 10 гостей. Стоимость проживания на вилле – от 40 000 долларов в сутки.

Фото: Отель-"подлодка" ждет открытия (traveltriangle.com)

В царстве Посейдона

На острове Фиджи можно найти необычный отель, номера в котором находятся под водой – на глубине 12 метров. Из 74 номеров отеля Poseidon Undersea Resort 25 – подводные. Остальные стоят над поверхностью воды на сваях – все-таки не каждый гость рискнет отдыхать с ощущением подводной лодки. Подводные номера – это прозрачные капсулы площадью до 50 м, из которых днем и ночью можно любоваться окружающим подводным миром. Номера между собой соединены общим коридором, так что чувства полной изолированности от мира можно не бояться. Отель строится уже больше десяти лет и его номера забронировали больше 100 тысяч гостей на будущее, а открытие обещают в ближайшее время.

Отель из льда

Где, как не в Швеции искать экстерьеры к сказке "Снежная королева". В этой стране находится знаменитый Icehotel 365, который полностью построен из снега и льда в деревне Юккасъярви. Поскольку лето в Швеции тоже бывает, то отель искусственно охлаждают.

Фото: Ледяной номер в отеле (booking.com)

Красоту в ледяные номера добавляют с помощью освещения, натуральных шкур и разных изделий из льда. Рискнувшие остаться в ледяном номере на ночь, спят в спальном мешке. На самом деле, к ледяному номеру прилагается обычный теплый, так что замерзать не придется. Ежегодно этот чудесный комплекс принимает десятки тысяч туристов. На сайте бронирования отелей booking.com номер в первых числах февраля можно забронировать по цене от 6800 гривен за одного человека в сутки.

5 миллионов звезд

В Исландии есть отель, в котором можно наблюдать северное сияние, не выходя из номера. Это номер-бабл, "пузырь", в котором можно почувствовать единение с природой. Называется концептуальный отель - The 5 Million Star Hotel. Он окружен деревьями, а миллионы звезд можно наблюдать на ночном небе, лежа на кровати внутри прозрачного номера. Зимой можно почувствовать себя в сказке среди снегов, а летом – среди луговых цветов и бабочек. Номера обогреваются. А если нужна кухня или ванная - все находится неподалеку. Стоимость ночи в таком отеле – 250-300 долларов.

Фото: Отель-бабл в Исландии (buubble.com)

Стеклянные хижины Севера

В Лапландии есть отель, в котором также можно любоваться северным сиянием прямо в кровати. Это отель Kakslauttanen Arctic Resort с хижинами, у которых стеклянные крыши, чтобы видеть небо и переливы света. В отеле можно остановиться как в деревянных шале, так и в эскимосских иглу. Во всех номерах есть все удобства, а в некоторых даже сауна. Стеклянная крыша может быть выполнена как купол вместо потолка или часть стены. Гостям отеля предлагают лапландские блюда на гриле – из оленины и лосося. В шале на 2 взрослых можно остановиться за 15257 гривен.

Фото: Иглу в Лапландии (booking.com)

Зима – время, когда можно оценить красоту природы, будь то подводный мир Индийского океана или небесные огни и снега Севера. Путешествия зимой всегда самые вдохновляющие и запоминающиеся – планируйте их на будущее для хорошего настроения или отправляйтесь в путь для яркого отдыха.

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