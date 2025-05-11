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Віндзор, каплиця з людських кісток та таємничі печери: 7 місць у Чехії, які вразять у саме серденько

Неділя 11 травня 2025 19:55
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Віндзор, каплиця з людських кісток та таємничі печери: 7 місць у Чехії, які вразять у саме серденько Які 7 місць у Чехії вас обов'язково вразять (фото: pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Чехія - це не лише Прага. Ця країна приховує безліч вражаючих місць, де історія, архітектура і природа створюють неповторну магію.

Які неймовірні місця у Чехії вразять будь-якого туриста, розповідає РБК-Україна.

Якщо ви думаєте, що вже знаєте Чехію - подумайте ще раз. За межами Праги ховаються справжні скарби, які зачаровують з першого погляду. Це місця, де історія зустрічається з природою, а архітектура - з емоціями.

Вони надихають, вражають і залишають по собі теплий слід у душі. Якщо ви шукаєте напрямки, які справді варті вашого часу - ці сім точно вас не підведуть.

1. Чеський Крумлов (Český Krumlov)

Місто, в якому кожна вуличка - мов зі сторінки середньовічної казки. Над річкою Влтавою здіймається замок, а навколо - черепичні дахи, вуличні музики та аромат кави. Вечорами тут особлива магія - романтична й затишна.Віндзор, каплиця з людських кісток та таємничі печери: 7 місць у Чехії, які вразять у саме серденькоПанорама Крумловського замку (фото: Вікіпедія)

2. Празька Лорета

Бароковий комплекс у серці Праги, що часто залишається поза увагою туристів. Тут ви відчуєте спокій і піднесення. Дзвони, позолота, духовна атмосфера - усе сприяє глибокому внутрішньому оновленню.Віндзор, каплиця з людських кісток та таємничі печери: 7 місць у Чехії, які вразять у саме серденькоЛорета (фото: Вікіпедія)

3. Адршпашсько-Тепліцькі скелі (Adršpašsko-teplické skály)

Гігантські кам’яні утворення, фантастичні ландшафти, блакитні озера - усе це створює відчуття, ніби ви потрапили у фентезі-світ. Місце, де природа демонструє свою силу і велич.Віндзор, каплиця з людських кісток та таємничі печери: 7 місць у Чехії, які вразять у саме серденькоАдршпашсько-Тепліцькі скелі (фото: Вікіпедія)

4. Кутна Гора (Kutná Hora)

Місто з готичним шармом і неповторною атмосферою. Ви зможете побачити знамениту Костницю - каплицю, декоровану людськими кістками. Враження - не з лякливих, а з глибоких і філософських.Віндзор, каплиця з людських кісток та таємничі печери: 7 місць у Чехії, які вразять у саме серденькоКутна гора (фото: Вікіпедія)

5. Моравський карст (Moravský kras)

Одне з найбільших карстових утворень у Центральній Європі. Вас чекають підземні річки, сталактитові печери та прірва Мацоха - видовищна й містична.Віндзор, каплиця з людських кісток та таємничі печери: 7 місць у Чехії, які вразять у саме серденькоПечера Пунква (фото: Вікіпедія)

6. Тельч (Telč)

Місто-перлина, що входить до спадщини ЮНЕСКО. Кольорові будиночки, мальовнича площа, романтична архітектура - усе виглядає як декорації до історичної драми. Тут хочеться зупинити час.Віндзор, каплиця з людських кісток та таємничі печери: 7 місць у Чехії, які вразять у саме серденькоПанорама міста (фото: Вікіпедія)

Замок Глубока-над-Влтавоу (Hluboká nad Vltavou)

Один з найрозкішніших замків Чехії, стилізований під англійський Віндзор. Його інтер’єри вражають, а навколишній парк надихає на прогулянки та мрії.Віндзор, каплиця з людських кісток та таємничі печери: 7 місць у Чехії, які вразять у саме серденькоЗамок Глубока (фото: Вікіпедія)

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Для написання цього матеріалу були використані такі джерела: Czech Tourism, Atlas Obscura, Rough Guides, Wikipedia, Національний туристичний портал Чехії.

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