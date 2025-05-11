Віндзор, каплиця з людських кісток та таємничі печери: 7 місць у Чехії, які вразять у саме серденько
Чехія - це не лише Прага. Ця країна приховує безліч вражаючих місць, де історія, архітектура і природа створюють неповторну магію.
Які неймовірні місця у Чехії вразять будь-якого туриста, розповідає РБК-Україна.
Якщо ви думаєте, що вже знаєте Чехію - подумайте ще раз. За межами Праги ховаються справжні скарби, які зачаровують з першого погляду. Це місця, де історія зустрічається з природою, а архітектура - з емоціями.
Вони надихають, вражають і залишають по собі теплий слід у душі. Якщо ви шукаєте напрямки, які справді варті вашого часу - ці сім точно вас не підведуть.
1. Чеський Крумлов (Český Krumlov)
Місто, в якому кожна вуличка - мов зі сторінки середньовічної казки. Над річкою Влтавою здіймається замок, а навколо - черепичні дахи, вуличні музики та аромат кави. Вечорами тут особлива магія - романтична й затишна.Панорама Крумловського замку (фото: Вікіпедія)
2. Празька Лорета
Бароковий комплекс у серці Праги, що часто залишається поза увагою туристів. Тут ви відчуєте спокій і піднесення. Дзвони, позолота, духовна атмосфера - усе сприяє глибокому внутрішньому оновленню.Лорета (фото: Вікіпедія)
3. Адршпашсько-Тепліцькі скелі (Adršpašsko-teplické skály)
Гігантські кам’яні утворення, фантастичні ландшафти, блакитні озера - усе це створює відчуття, ніби ви потрапили у фентезі-світ. Місце, де природа демонструє свою силу і велич.Адршпашсько-Тепліцькі скелі (фото: Вікіпедія)
4. Кутна Гора (Kutná Hora)
Місто з готичним шармом і неповторною атмосферою. Ви зможете побачити знамениту Костницю - каплицю, декоровану людськими кістками. Враження - не з лякливих, а з глибоких і філософських.Кутна гора (фото: Вікіпедія)
5. Моравський карст (Moravský kras)
Одне з найбільших карстових утворень у Центральній Європі. Вас чекають підземні річки, сталактитові печери та прірва Мацоха - видовищна й містична.Печера Пунква (фото: Вікіпедія)
6. Тельч (Telč)
Місто-перлина, що входить до спадщини ЮНЕСКО. Кольорові будиночки, мальовнича площа, романтична архітектура - усе виглядає як декорації до історичної драми. Тут хочеться зупинити час.Панорама міста (фото: Вікіпедія)
Замок Глубока-над-Влтавоу (Hluboká nad Vltavou)
Один з найрозкішніших замків Чехії, стилізований під англійський Віндзор. Його інтер’єри вражають, а навколишній парк надихає на прогулянки та мрії.Замок Глубока (фото: Вікіпедія)
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Для написання цього матеріалу були використані такі джерела: Czech Tourism, Atlas Obscura, Rough Guides, Wikipedia, Національний туристичний портал Чехії.