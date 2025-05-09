Де в Україні побачити свій Гранд-Каньйон: у ці місця вам захочеться повертатися знову

Найкрасивіші каньйони України, які можна відвідати цього літа (фото: Вікіпедія)

В Україні є місця, де природа виглядає так, ніби її знімали для епічного фільму. Гранітні скелі, водоспади, глибокі ущелини, річки між урвищами - це не Колорадо, а наші каньйони.

Де побачити наймальовничіші каньйони, що варто знати перед поїздкою і чи можна залишитись з наметом, розповідає РБК-Україна.

Буцький каньйон, Черкаська область

Де знаходиться: село Буки, Маньківський район, Черкаська область.

Історія та міфи. У XIX столітті тут працював водяний млин, залишки якого досі видно серед скель. Місцеві легенди розповідають про "прірву", що затягує річку Тікич у вир.

Що подивитися. Водоспад Вир, залишки млина, вузький прохід між скелями, гранітні виступи, стежки вздовж річки.

Ночівля. Можна зупинитися в садибах села або поставити намет у дозволених місцях. Туристична інфраструктура розвинена слабо, але кемпінг можливий. Буцький каньйон (фото: Вікіпедія)

Дністровський каньйон, Тернопільська область

Де знаходиться: охоплює частини Тернопільської, Івано-Франківської, Чернівецької та Хмельницької областей.

Історія та міфи. Формувався мільйони років, входить до списку семи природних чудес України.

Що подивитися. Печера Вертеба, Бакотська затока, монастирі у скелях, села зі стародавніми храмами.

Ночівля. Можна ночувати в приватних садибах, кемпінгах або встановлювати намет (узгодивши з місцевими). Часто організовують сплави з ночівлею. Дністровський каньйон, острів Інь-Янь (фото: Вікіпедія)

Смотрицький каньйон, Кам’янець-Подільський

Де знаходиться: в самому центрі Кам’янця-Подільського, біля Старої фортеці.

Історія та міфи. Природна фортеця, яку використовували як оборонний рубіж.

Що подивитися. Панорами фортеці, водоспади, Преторіїв міст, прогулянки над урвищем.

Ночівля. Готелі та хостели в місті. Для дикого кемпінгу місця не придатні, але поруч є облаштовані локації. Смотрицький каньйон (фото: Вікіпедія)

Тетерівський каньйон, Житомирська область

Де знаходиться: район села Дениші, поблизу Житомира.

Історія та міфи. За легендою, каньйон утворився через удар блискавки, що розколов скелі.

Що подивитися. Гранітні скелі, соснові ліси, стежки для трекінгу, альпіністські маршрути.

Ночівля. Можна ставити намети біля скель. Є кілька кемпінгових зон. Інфраструктура мінімальна, зате спокій і тиша - максимальні.

Чемегівський каньйон, Івано-Франківська область

Де знаходиться: На околиці села Микуличин, Івано-Франківська область. Найзручніше починати маршрут із центру села, рухаючись вулицею Космонавтів уздовж русла річки.

Це одне з маловідомих, але напрочуд красивих місць у Карпатах. Тут скелі, ущелини та прозора річка Прутець-Чемегівський створюють враження дикої гірської місцевості, не зіпсованої цивілізацією.

Історія та міфи. Колись тут проходила вузькоколійка, залишки якої ще можна побачити у вигляді бетонних опор і насипів. Місцеві перекази розповідають, що в ущелинах ховалися втікачі та повстанці. Природа в цих місцях збереглася завдяки віддаленості та складному рельєфу.

Що подивитися. Скельні виступи, природні ванни в руслі річки, вузькі ущелини. У весняно-літній період річка стає особливо повноводною і блакитною. Ідеально для піших прогулянок і дикого екотуризму.

Ночівля та кемпінг. Є можливість встановити намет у долині річки. Туристичної інфраструктури практично немає, тому варто взяти все необхідне із собою. Кемпінг можливий тільки в умовах повної автономії, з повагою до природи та за дотриманням правил безпеки в горах. Чемегівський каньйон (фото: Вікіпедія)

Південний Буг біля села Мигія, Миколаївська область

Де знаходиться: село Мигія, Первомайський район, Миколаївська область (північна частина).

Історія та міфи. Частина гранітно-степового Побужжя - унікального природного комплексу.

Що подивитися. Пороги, скелі, місця для сплаву, зелений берег, родонове озеро. Є багато розваг та сплави.

Ночівля. Є кемпінги, бази відпочинку. Дике кемпінгування дозволене, якщо дотримуватись правил. Мігія (фото: Вікіпедія)

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Під час написання матеріалу були використані джерела: Вікіпедія, Ukrainian Nature Conservation Group (uncg.org.ua), Національний природний парк "Бузький Гард", ResearchGate