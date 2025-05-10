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Тур до Антарктиди. Що потрібно тим, хто мріє побачити край землі та як туди потрапити українцям у 2025 році

Субота 10 травня 2025 19:50
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Тур до Антарктиди. Що потрібно тим, хто мріє побачити край землі та як туди потрапити українцям у 2025 році Як потрапити туристом до Антарктиди (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Антарктида - це не країна, а міжнародна територія, регульована Антарктичним договором. В’їзд туди обмежений, але можливий як для науковців, так і для туристів.

Як попасти в Антарктиду туристам і що необхідно знати про таку подорож, розповідає РБК-Україна.

Антарктида - це єдиний континент без постійного населення, без столиці, армії й політики. Її статус регулюється Антарктичним договором, підписаним ще у 1959 році. Він забороняє будь-яку військову активність, видобуток корисних копалин і дозволяє лише наукову діяльність.

Хоча немає віз чи прикордонного контролю, потрапити на континент самостійно неможливо без організованої поїздки - туристичної, дослідницької чи волонтерської. Ось декілька варіантів, як потрапити в Антарктиду:

Варіант 1: Туризм в Антарктиду

Для мандрівників існує кілька варіантів турів, більшість з яких стартують з міста Ушуая в Аргентині. Ви можете обрати між морським круїзом та комбінованим авіаморським маршрутом.

Основні формати:

  • Класичний круїз - подорож судном з висадками на узбережжя
  • Fly&Cruise - переліт до острова Кінг-Джордж, далі - морська частина маршруту
  • Експедиційний тур - участь у спостереженнях і польових мінідослідженнях

Для цього варіанту подорожі треба мати закордонний паспорт і залежно від вибраного маршруту - візу в Аргентину або Чилі. Також вам знадобиться медична довідка і карта вакцинацій. Крім цього вам треба буде оформити туристичне страхування з розширеним покриттям.

Орієнтовна вартість:

  • Бюджетні варіанти - від 7 000 доларів США
  • Стандартні тури - 10 000-15 000 доларів
  • Преміум-рівень - до 25 000 доларів

Також слід врахувати високі ризики морської хвороби, позаяк протока Дрейка, через яку проходить маршрут в Антарктиду, вважається однією з найбурхливіших у світі.

Крім цього існують обмеження на висадку, а точніше - не більше 100 осіб одночасно на березі. Варто звернути увагу і на туристичних операторів - вони мають бути членами IAATO.Тур до Антарктиди. Що потрібно тим, хто мріє побачити край землі та як туди потрапити українцям у 2025 роціБлакитний лід, що вкриває озеро Фріксел в Трансантарктичних горах (фото: Вікіпедія)

Варіант 2: Наукова експедиція

Україна має власну наукову станцію - "Академік Вернадський", яка працює в Антарктиді цілий рік. Щорічно формується нова команда національної експедиції.

Як податися:

  • Слідкуйте за конкурсом на сайті НАНЦ - uac.gov.ua
  • Подайте анкету кандидата
  • Пройдіть медичний огляд, психологічне тестування та співбесіду
  • У разі відбору - візьміть участь у тренувальному зборі

Взяти участь у такому відборі можуть:

  • Науковці: метеорологи, біологи, геологи, фізики
  • Технічні спеціалісти: дизелісти, ІТ-фахівці, електрики, кухарі
  • Лікарі (із досвідом надання першої допомоги)

Перевагами такої поїздки є не тільки повне фінансування поїздки, але й щомісячна оплата праці (близько 1000-1500 доларів). Але крім фінансової сторони, у вас буде можливість взяти участь у справжній науковій місії.

Проте, щоб подорожувати в Антарктиду треба мати високий рівень стресостійкості та фізичної витривалості. Окрім цього, цей острів вкритий льодами та снігами, отже готуйтесь до ізоляції, холоду та обмеженого комфорту.Тур до Антарктиди. Що потрібно тим, хто мріє побачити край землі та як туди потрапити українцям у 2025 роціСтанція Академік Вернадський (фото: Вікіпедія)

Варіант 3: Волонтерські програми

Окремі міжнародні наукові станції в Антарктиді залучають волонтерів і технічний персонал для підтримки своєї роботи. Це може бути логістика, кухня, екологічний моніторинг тощо.

Перевагу в цьому варіанті віддають громадянам країни, яка фінансує станцію. Загальний процес відбору складний, конкуренція висока, а витрати на дорогу часто покриваються лише частково.

На що варто звернути увагу перед поїздкою:

  • Зі спорядження обов'язково мають бути: термобілизна, черевики, захист для обличчя, рукавиці.
  • Перед поїздкою обов'язково треба пройти медогляд. Важливо переконатися у відсутності хронічних захворювань
  • Зверніть увагу і на те, що у поїздці майже не буде зв'язку. Придбайте супутниковий телефон - за потреби

Також подбайте про свою екобезпеку, та ознайомтесь з усіма правилами. З найголовніших: заборонено смітити, торкатися тварин чи рослин.Тур до Антарктиди. Що потрібно тим, хто мріє побачити край землі та як туди потрапити українцям у 2025 роціІмператорські пінгвіни в Антарктиді (фото: Вікіпедія)

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Для написання цього матеріалу були використані такі джерела: Вікіпедія, НАНЦ, Quark Expeditions, Oceanwide Expeditions, Antarctica21, Secretariat of the Antarctic Treaty.

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