ТОП-9 туристичних пам'яток, де черги довші за самі подорожі: як легко потрапити до Тадж-Махалу чи Колізею

Який туристичний лайфхак допоможе швидко попасти у Тадж-Махал або до Версалю (фото: Getty Images)

У світі є найпопулярніші туристичні пам'ятки, де відвідувачі змушені стояти в чергах по кілька годин. Однак для тих, хто не хоче втрачати час, є прості рішення - екскурсії та квитки з пріоритетним входом, які дозволяють значно скоротити час очікування

Як заощадити свій час та потрапити до найвідоміших туристичних пам'яток, розповідає РБК-Україна.

Тадж-Махал - Агра, Індія

Тадж-Махал посів перше місце за найдовші черги, в яких відвідувачі можуть стояти до 4 годин, щоб оглянути мавзолей. Водночас замовлення екскурсії через гіда дозволяє заощадити вражаючі 3 години 45 хвилин, гарантуючи вхід за 15 хвилин. Тадж-Махал (фото: Вікіпедія)

Шато де Версаль - Версаль, Франція

Без плану відвідувачі можуть витратити до двох годин на очікування входу до Версальського замку. Однак, заздалегідь придбаний квиток дозволяє пройти через ворота лише за 20 хвилин, що залишає більше часу для прогулянок Дзеркальною залою та палацовими садами. Версальський палац (фото: Вікіпедія)

Галерея Уффіці - Флоренція, Італія

Відвідування галереї Уффіці є обов'язковим для поціновувачів мистецтва, але без квитка з обмеженим часом відвідувачі можуть чекати до 2 годин 30 хвилин. Купівля екскурсії дозволяє значно скоротити час очікування - до 20 хвилин. Галерея Уффіці (фото: Вікіпедія)

Колізей - Рим, Італія

Колізей щорічно приваблює мільйони туристів, які чекають до 2 годин 30 хвилин, щоб потрапити всередину. Завдяки екскурсії з гідом відвідувачі можуть значно скоротити час очікування - до 20 хвилин. Колізей (фото: Вікіпедія)

Пізанська вежа - Піза, Італія

Пізанська вежа приваблює понад 5 мільйонів відвідувачів щороку. Багатьом доводиться стояти в черзі до 2 годин. Однак бронювання екскурсії дозволяє скоротити час очікування до 15 хвилин. Собор Санта Марія Ассунта та Пізанська вежа (фото: Вікіпедія)

Храм Богоматері Помпейської - Помпея, Італія

Святиня Богоматері Помпейської є важливим місцем паломництва. Завдяки екскурсії з гідом відвідувачі можуть скоротити час очікування, яке зазвичай триває півтори години, до десяти хвилин. Оглядовий майданчик Токійської вежі - Токіо, Японія

Дивовижний панорамний вид на Токіо з вершини Токійської вежі вимагає часто довгого очікування - до години. Туристичні пакети дозволяють уникнути черг і зайти на майданчик лише за 5 хвилин. Токійська вежа (фото: Вікіпедія)

Блакитний грот - Капрі, Італія

Блакитний грот Капрі, відомий своєю яскравою водою, часто має чергу до 1 години 30 хвилин. Приватні екскурсії на човні значно скорочують час очікування - до 5 хвилин. Блакитний грот (фото: Вікіпедія)

Термальний заповідник Те Пуйя - Роторуа, Нова Зеландія

Те-Пуйя, де можна побачити грязьові басейни та познайомитись з культурою маорі, приваблює туристів, які часто чекають до 1 години 30 хвилин. Екскурсії дозволяють скоротити час очікування на 1 годину 20 хвилин. Термальний заповідник Те Пуйя (фото: GetYourGuide)

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Для написання цього матеріалу були використані такі джерела: Вікіпедія, GetYourGuide, Daily Mail.