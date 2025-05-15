Відкрийте для себе Албанію: які 7 прихованих перлин цієї країни варто побачити у 2025 році

Найцікавіші місця у Албанії, які варто відвідати у 2025 році (фото: Getty Images)

Албанія - це країна, де Адріатичне море зустрічається з гірськими вершинами, а тисячолітня історія оживає просто неба. Відкрийте для себе 7 унікальних місць, які зроблять вашу подорож по-справжньому незабутньою.

Які дивовижні місця варто відвідати в Албанії у 2025 році, розповідає РБК-Україна.

Берат - місто тисячі вікон

Одне з найстаріших міст Албанії, Берат - живий музей просто неба. Його унікальна отоманська архітектура, де будинки на схилах схожі на вулик вікон, створює казкову атмосферу.

Старе місто розташоване на обох берегах річки Осум, а над ним височіє стародавня фортеця, з якої відкривається неймовірна панорама. Увійшовши до списку ЮНЕСКО, Берат став символом збереженої автентичності. Панорама міста з фортеці (фото: Вікіпедія)

Саранда - перлина Іонічного узбережжя

Саранда - ідеальний варіант для пляжного відпочинку. Тут ви знайдете білосніжні пляжі, тепле море та безліч таверн із морепродуктами. Місто розташоване навпроти грецького острова Корфу, до якого можна дістатися поромом.

В околицях - джерело Блакитне Око (Syri i Kaltër), де прозора бірюзова вода здіймається з глибини понад 50 м. Це місце викликає захоплення не лише красою, а й своєю загадковістю. Саранда (фото: Вікіпедія)

Гірокастра - кам’яне місто

Гірокастра - місто-музей, де час зупинився. Увесь центр побудований з сірого каменю, а дахів з кам’яної черепиці немає більше ніде у світі. Тут народився Енвер Ходжа, і його дім перетворено на музей.

Але головне - це неймовірна фортеця, з якої видно як на долоні усі навколишні села. Ви зможете прогулятись автентичним базаром, відвідати етнографічні музеї та посмакувати традиційними стравами у затишних родинних ресторанах. Панорама міста (фото: Вікіпедія)

Озеро Коман - фьорди Албанії

Озеро Коман часто порівнюють із норвезькими фьордами. Його мальовничі скелі, густі ліси й бірюзова вода створюють враження потойбічної краси. Подорож човном - один із найкращих способів побачити справжню Албанію зсередини.

Вас зустрічатимуть невеликі села, які можна побачити лише з води. Тут час ніби завмер, а природа залишилась дикою та незайманою. Озеро Коман (фото: Вікіпедія)

Національний парк Ллогара

Цей парк - ідеальне місце для відпочинку серед гірських лісів. Ллогарський перевал розділяє північне та південне узбережжя, і дорогою через нього відкриваються вражаючі панорами моря.

Тут розташовано багато пішохідних маршрутів, екозон та оглядових майданчиків. А чисте гірське повітря, прохолода навіть у спеку та можливість зустріти диких козлів або орлів - додають цьому місцю особливого шарму. Парк Ллогара (фото: Вікіпедія)

Бутринті - археологічна перлина

Бутринті - це античне місто, що пережило епохи грецького, римського та візантійського панування. Руїни амфітеатру, акрополь, римські лазні, храми й базиліки - все це ви побачите серед пишної природи.

Об’єкт охороняється ЮНЕСКО та вважається однією з головних археологічних пам’яток Балкан. Тут відчувається дух тисячоліть - кожен камінь розповідає свою історію. Бутринті (фото: Вікіпедія)

Дермі - ідеальний пляжний куточок

Якщо ви шукаєте затишне місце для спокійного відпочинку біля моря - Дермі стане справжнім відкриттям. Це невеличке прибережне село з кришталево чистою водою, вузькими вуличками та білими кам'яними будиночками на пагорбі.

Пляжі тут не такі людні, як у Саранді, а вечорами набережна наповнюється музикою, ароматами морепродуктів і теплом середземноморського настрою. Ідеально для романтичної мандрівки або втечі від метушні. Дермі (фото: Вікіпедія)

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Для написання матеріалу були використані такі джерела: Вікіпедія, Albania.al, Lonely planet, The Culture Trip.