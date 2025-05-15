Откройте для себя Албанию: какие 7 скрытых жемчужин этой страны стоит увидеть в 2025 году

Самые интересные места в Албании, которые стоит посетить в 2025 году (фото: Getty Images)

Албания - это страна, где Адриатическое море встречается с горными вершинами, а тысячелетняя история оживает под открытым небом. Откройте для себя 7 уникальных мест, которые сделают ваше путешествие по-настоящему незабываемым.

Какие удивительные места стоит посетить в Албании в 2025 году, рассказывает РБК-Украина.

Берат - город тысячи окон

Один из старейших городов Албании, Берат - живой музей под открытым небом. Его уникальная оттоманская архитектура, где дома на склонах похожи на улей окон, создает сказочную атмосферу.

Старый город расположен на обоих берегах реки Осум, а над ним возвышается древняя крепость, с которой открывается невероятная панорама. Войдя в список ЮНЕСКО, Берат стал символом сохраненной аутентичности. Панорама города с крепости (фото: Википедия)

Саранда - жемчужина Ионического побережья

Саранда - идеальный вариант для пляжного отдыха. Здесь вы найдете белоснежные пляжи, теплое море и множество таверн с морепродуктами. Город расположен напротив греческого острова Корфу, до которого можно добраться на пароме.

В окрестностях - источник Голубой Глаз (Syri i Kaltër), где прозрачная бирюзовая вода поднимается с глубины более 50 м. Это место вызывает восхищение не только красотой, но и своей загадочностью. Саранда (фото: Википедия)

Гирокастра - каменный город

Гирокастра - город-музей, где время остановилось. Весь центр построен из серого камня, а крыш из каменной черепицы нет больше нигде в мире. Здесь родился Энвер Ходжа, и его дом превращен в музей.

Но главное - это невероятная крепость, из которой видно как на ладони все окружающие села. Вы сможете прогуляться аутентичным базаром, посетить этнографические музеи и насладиться традиционными блюдами в уютных семейных ресторанах. Панорама города (фото: Википедия)

Озеро Коман - фьорды Албании

Озеро Коман часто сравнивают с норвежскими фьордами. Его живописные скалы, густые леса и бирюзовая вода создают впечатление потусторонней красоты. Путешествие на лодке - один из лучших способов увидеть настоящую Албанию изнутри.

Вас будут встречать небольшие деревни, которые можно увидеть только с воды. Здесь время будто замерло, а природа осталась дикой и нетронутой. Озеро Коман (фото: Википедия)

Национальный парк Ллогара

Этот парк - идеальное место для отдыха среди горных лесов. Ллогарский перевал разделяет северное и южное побережье, и по дороге через него открываются впечатляющие панорамы моря.

Здесь расположено много пешеходных маршрутов, экозон и смотровых площадок. А чистый горный воздух, прохлада даже в жару и возможность встретить диких козлов или орлов - добавляют этому месту особого шарма. Парк Ллогара (фото: Википедия)

Бутринти - археологическая жемчужина

Бутринти - это античный город, переживший эпохи греческого, римского и византийского господства. Руины амфитеатра, акрополь, римские бани, храмы и базилики - все это вы увидите среди пышной природы.

Объект охраняется ЮНЕСКО и считается одним из главных археологических памятников Балкан. Здесь чувствуется дух тысячелетий - каждый камень рассказывает свою историю. Бутринти (фото: Википедия)

Дерми - идеальный пляжный уголок

Если вы ищете уютное место для спокойного отдыха у моря - Дерми станет настоящим открытием. Это небольшое прибрежное село с кристально чистой водой, узкими улочками и белыми каменными домиками на холме.

Пляжи здесь не такие людные, как в Саранде, а по вечерам набережная наполняется музыкой, ароматами морепродуктов и теплом средиземноморского настроения. Идеально для романтического путешествия или побега от суеты. Дерми (фото: Википедия)

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Для написания материала были использованы следующие источники: Википедия, Albania.al, Lonely planet, The Culture Trip.