Весной бесплатно: в курортной стране продлили "бонусы" для туристов

В Доминикане обновили правила въезда в страну

Отдых в Доминикане стал открытием для многих украинцев в 2021 году. Это одно из самых ярких и комфортных экзотических направлений для пляжного отдыха и экскурсий.

В апреле власти страны подготовили для иностранных туристов нововведения – перед поездкой нужно регистрироваться на платформе путешественника и получить QR-код, который сканируют в аэропорту.

Кроме того, прибывающие в отели путешественники получат бесплатную страховку на все случаи, связанные с COVID.

Бесплатная страховка для туристов в отелях

Правительство Доминиканской Республики объявило о продлении программы бесплатного медицинского страхования туристов, проживающих в отелях страны, с 1 по 30 апреля. Бесплатная страховка включает также юридическую помощь туристам, сообщает Dominican Today.

В Доминикане надеются на то, что такая мера будет способствовать восстановлению туризма в стране и обеспечивать существенную и значительную поддержку туристам, которые посещают местные отели.

Фото: Пляж в Пунта-Кана (booking.com)

"Доминиканская Республика - единственное туристическое направление в мире, которое гарантирует, что каждому туристу, прибывающему в страну по воздуху и останавливающемся в отеле, будет предоставлен план помощи с покрытием на случай неотложной медицинской помощи, включая COVID-19", - говорится в заявлении одной из страховых компаний.

Согласно плану, автоматически застрахованные при поселении в отель туристы будут обеспечены медикаментами в случае госпитализации. Также им обеспечат неотложную медицинскую транспортировку, покроют расходы на госпитализацию, изменение даты рейса в связи с неотложной медпомощью. Также им окажут юридическую помощь.

Программа была объявлена в Доминикане в середине сентября прошлого года с крайним сроком до 31 декабря 2020 года. Затем план был продлен еще на три месяца. Страхование распространяется только на туристов, заселяющихся в отель.

Новые правила въезда в Доминикану

Доминикана ввела новую электронную систему, в которой объединили информацию о состоянии здоровья путешественника, таможенную декларацию и международный проездной документ.

С 1 апреля 2021 года все пассажиры, въезжающие и выезжающие из Доминиканской Республики коммерческими рейсами, должны заполнить анкету и оформить документ на портале электронного билета. Это можно сделать до прибытия или в аэропорту прилета.

"С момента запуска электронного билета в ноябре 2020 года мы тестируем платформу и получаем ценные отзывы от пассажиров, которые ее использовали. На данный момент мы провели более 500 тренингов, обновили и улучшили платформу, чтобы с 1 апреля не было сбоев", - передает издание слова министра туризма Дэвид Колладо.

В форме будет запрашиваться общая информация, такая как: номер паспорта, адрес проживания и адрес места, где турист будет проживать в Доминиканской Республике, а также общую таможенную информацию и письменные показания о состоянии здоровья путешественника.

Фото: Доминикана стала популярной страной среди украинских туристов (pixabay.com)

Пассажирам необходимо заполнить форму прибытия и отправления, и система сгенерирует два QR-кода. Второй не будет сканироваться при выезде из страны, он подтверждает правильность оформления документа.

Туристам советуют заполнять анкету за 72 часа до поездки, распечатать QR-код или сделать снимок экрана с кодом и иметь его под рукой до прибытия, где он будет сканирован при прохождении пассажира через таможню. Это поможет сэкономить время.

Впрочем, в аэропортах Доминиканы есть бесплатный доступ в интернет, поэтому пассажиры, которые не заполнили форму перед полетом, могут сделать это по прибытии в страну.

До 30 апреля 2021 года власти страны будут принимать документы для въезда в страну как электронном виде, так и на бумажных носителях только в исключительно порядке. С 1 мая 2021 года электронный документ станет обязательным, информацию на бумажных носителях принимать не будут.

Как полететь в апреле

Чартерные рейсы из Украины продлили на лето 2021 года, а туркомпании отмечают стабильный спрос на туры. Чартерные программы есть у авиакомпаний Azur Air и МАУ.

Направление стало одним из самых востребованных минувшей зимой – Доминикана заняла 4 место среди украинских туристов, опередив Мальдивы и Танзанию.

В Доминикане также отмечают бум туристов из многих стран – лучшие отели и резорты сейчас заполнены отдыхающими, которые прилетели отмечать католическую Пасху (4 апреля).

К слову, в середине апреля полететь на отдых в Доминикану можно существенно дешевле. Туристические компании предлагают на ближайшие даты путевки со значительными скидками.

Фото: Пример туров в Доминикану в середине апреля (скриншот РБК-Украина)

К слову, для поездки в Доминиканскую республику прохождения тестов или карантина не требуется.

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