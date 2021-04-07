Сезон начинается в апреле: сколько стоит отдых в Хорватии весной

Что нужно знать туристам перед въездом в страну

Отдых в Хорватии весной 2021 года доступен украинцам даже несмотря на новые карантинные ограничения властей.

До 15 апреля в Хорватии продлили временные ограничения на пересечение границы из-за ситуации с коронавирусом, которые не касаются туристов. Об этом на своей официальной странице в Facebook сообщило посольство Украины в Хорватии. При этом туристам достаточно оплатить отель, яхту или другое место пребывания – и можно приезжать.

Украинский турист Иван Лях рассказал о своем опыте путешествия в Хорватию во время карантина и поделился советами о поездке.

"С декабря прошлого и по начало апреля текущего года несколько раз по делам побывал в Хорватии. Из крупных городов посетил Загреб и Сплит. Также был в ряде небольших населенных пунктов. Ниже публикую информацию, которая может пригодиться в поездке", - пишет он на своей странице в Facebook.

Въезд в страну и паспортный контроль: что нужно знать

Хорватия не входит в Шенгенскую зону, напоминает путешественник. Это означает, что откуда бы туристы не прилетели в эту страну, прямо из Украины или транзитом через Шенгенскую зону, придется проходить паспортный контроль, обращает внимание Иван Лях.

"В сравнении с другими странами ЕС, карантинные ограничения здесь наименее строгие. Туристов в страну до 1 апреля не пускали. Однако для бизнес-путешественников ограничений для въезда в страну не было. Достаточно иметь на руках приглашение от локальных партнеров", - рассказывает он об особенностях поездки.

Фото: Туристы могут посещать Хорватию со справкой о выздоровлении (pixabay.com)

С 1 апреля правила изменились: чтобы сесть на рейс с назначением одного из хорватских аэропортов, туристам необходимо:

- иметь на руках справку о негативном ПЦР или rapid antigen тесте, сделанном не позднее 48 часов до вылета. В случае, если остаетесь в Хорватии более, чем на 10 дней и прилетели с rapid antigen тестом, после 10 дней пребывания на территории Хорватии, тестирование нужно повторить;

- или сертификат о вакцинации от COVID-19. Последнюю дозу вакцины вы должны получить не ранее 14 дней до въезда в страну;

- или возможно прилететь в страну вообще без теста с обещанием сделать его по прилету или добровольно пойти на 10-дневную самоизоляцию.

Более детально правила въезда описаны на одном из официальных сайтов Хорватии.

Перед поездкой необходимо заполнить онлайн анкету на сайте https://entercroatia.mup.hr и иметь в смартфоне скрин регистрационного номера. Если забыли заполнить онлайн, в самолёте дадут для заполнения бумажную форму.

Путешествующим с целью туризма нужно иметь ваучер оплаченного проживания в отеле, частных апартаментах или фрахта яхты, выданный принимающей стороной из Хорватии.

"В отличие от многих европейских стран с двумя-тремя рубежами контроля, пограничники в Загребе и Сплите являлись единственными, кто проверял документы на въезде в страну. Проверяли исключительно наличие ПЦР-теста. Бумажный оригинал теста забирали себе. Тем, кто не имел на руках распечатки, давали и-мейл и просили направить на него результаты тестирования", - делится опытом Иван Лях.

Как путешествовать и жить в Хорватии весной

После того, как турист вышел из дверей аэропорта, он волен ехать на все четыре стороны. Такси и аренда авто функционируют без проблем.

Фото: Отель на курорте в Хорватии (booking.com)

"Цены на аренду авто смешные. За 25 евро в стуки можно арендовать небольшой паркетник. Общественный транспорт тоже ездит, но кроме факта его наличия в городах ничего более рассказать не могу. Во время визита в страну в декабре 2020 года правила передвижения по территории Хорватии были намного строже. Передвигаться между районами (жупаниями) было запрещено", - вспоминает он.

Отели в Хорватии работают и ждут туристов, а сезон начинается с апреля. С начала месяца в системах бронирования появилась масса вариантов частного жилья, которые не были доступны в марте.

"Как рассказывают местные жители, в курортных городах почти каждая семья имеет апартаменты, которые сдают приезжим в туристический сезон", - отмечает варианты размещения Иван Лях.

Фото: Отели работают и ждут туристов (booking.com)

Рестораны в отелях работают в помещениях и на открытых террасах. Вне отелей - только на открытых террасах и на вынос. По выходным все рестораны забиты людьми. В стране действует ограничение работы общепита до 22:00, которое строго соблюдается.

Магазины и торговые центры работают без ограничений, но ради покупок в эту страну турист советует не ехать.

Ношение маски является обязательным как в аэропорту и магазинах, так и в общественном транспорте и такси. На улице и летних площадках ресторанов можно находиться без маски. Местные жители масочный режим соблюдают осознанно.

Фото: Пляж Златни Рач (facebook.com/BluesunHotels)

Сколько стоит отдых в Хорватии

Мы проверили, сколько стоит отдых на 7 ночей с завтраками и авиаперелетом на двоих на курортах Хорватии в мае и июне у ведущих туристических компаний и выбрали самые низкие цены.

У сети агентств "Поехали с нами" отдых в 3* отеле в Дубровнике с вылетом 5 мая обойдется в 32926 гривен, в 4* отеле в Млини – от 40697 гривен, в 5* в Дубровнике – от 45042 гривен.

Впрочем, на начало пляжного сезона можно найти туры дешевле по раннему бронированию. Например, в 3* отель в Порече можно отправиться за 29250 гривен с вылетом 5 июня, в 4* в Умаге – за 31945 гривен, в 5* в Умаге – за 41534 гривен с вылетом на ту же дату.

У туристической компании "HappyRest" недельный отдых в 3* отеле на курорте Цавтат обойдется от 38752 гривны с вылетом 1 мая, в 4* в Млини – от 45694 гривен с вылетом 8 мая, в 5* в Дубровнике – от 50324 гривен с вылетом 1 мая.

В июне отдохнуть можно по цене от 27520 гривен в 3* отеле на курорте Цриквеница с вылетом 2 июня, в 4* - от 31471 гривну за 6 ночей в Оребиче с вылетом 6 июня, и в 5* - от 48331 гривны в Умаге с вылетом 5 июня.

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