Навесні безкоштовно: в курортній країні продовжили "бонуси" для туристів

У Домінікані оновили правила в'їзду в країну

Відпочинок в Домінікані став відкриттям для багатьох українців в 2021 році. Це один із найяскравіших та найбільш комфортних екзотичних напрямків для пляжного відпочинку та екскурсій.

У квітні влада країни підготувала для іноземних туристів нововведення – перед поїздкою потрібно реєструватися на платформі мандрівника і отримати QR-код, що сканують в аеропорту.

Крім того, що прибулі в готелі мандрівники отримають безкоштовну страховку на всі випадки, пов'язані з COVID.

Безкоштовна страховка для туристів у готелях

Уряд Домініканської Республіки оголосив про продовження програми безкоштовного медичного страхування туристів, що проживають в готелях країни, з 1 по 30 квітня. Безкоштовна страховка включає також юридичну допомогу туристам, повідомляє Dominican Today.

В Домінікані сподіваються на те, що такий захід буде сприяти відновленню туризму в країні і забезпечувати істотну і значну підтримку туристам, які відвідують місцеві готелі.

Фото: Пляж в Пунта-Кана (booking.com)

"Домініканська Республіка - єдиний туристичний напрямок у світі, який гарантує, що кожному туристу, хто прибуває в країну повітрям і зупиняється у готелі, буде надано план допомоги з покриттям на випадок невідкладної медичної допомоги, включаючи COVID-19", - йдеться в заяві однієї зі страхових компаній.

Згідно з планом, автоматично застраховані при поселенні в готель туристи будуть забезпечені медикаментами у випадку госпіталізації. Також їм забезпечать невідкладне медичне транспортування, покриють витрати на госпіталізацію, зміну дати рейсу у зв'язку з невідкладною медичною допомогою. Також їм нададуть юридичну допомогу.

Програма була оголошена в Домінікані в середині вересня минулого року з крайнім терміном до 31 грудня 2020 року. Потім план був продовжений ще на три місяці. Страхування поширюється тільки на туристів, які заселяються в готель.

Нові правила в'їзду в Домінікану

Домінікана ввела нову електронну систему, в якій об'єднали інформацію про стан здоров'я мандрівника, митну декларацію та міжнародний проїзний документ.

З 1 квітня 2021 року всі пасажири, які в'їжджають і виїжджають з Домініканської Республіки комерційними рейсами, повинні заповнити анкету та оформити документ на порталі електронного квитка. Це можна зробити до прибуття або в аеропорту прильоту.

"З моменту запуску електронного квитка у листопаді 2020 року ми тестуємо платформу та отримуємо цінні відгуки від пасажирів, які її використовували. На цю мить ми провели понад 500 тренінгів, оновили й поліпшили платформу, щоб з 1 квітня не було збоїв", - передає видання слова міністра туризму Девіда Колладо.

У формі буде запитуватися така інформація: номер паспорта, адреса проживання та адреса місця, де турист буде проживати в Домініканській Республіці, а також загальна митна інформація та письмові свідчення про стан здоров'я мандрівника.

Фото: Домінікана стала популярною країною серед українських туристів (pixabay.com)

Пасажирам необхідно заповнити форму прибуття і відправлення, і система згенерує два QR-коди. Другий не буде скануватися при виїзді з країни, він підтверджує правильність оформлення документа.

Туристам радять заповнювати анкету за 72 години до поїздки, роздрукувати QR-код або зробити знімок екрану з кодом і мати його під рукою до прибуття, де він буде відсканований при проходженні пасажира через митницю. Це допоможе заощадити час.

Втім, в аеропортах Домінікани є безкоштовний доступ до інтернету, тому пасажири, які не заповнили форму перед польотом, можуть зробити це після прибуття в країну.

До 30 квітня 2021 року влада країни буде приймати документи для в'їзду в країну як електронному вигляді, так і на паперових носіях тільки у винятковому порядку. З 1 травня 2021 року електронний документ стане обов'язковим, інформацію на паперових носіях приймати не будуть.

Як полетіти у квітні

Чартерні рейси з України продовжили на літо 2021 року, а туркомпанії відзначають стабільний попит на тури. Чартерні програми є в авіакомпаній Azur Air і МАУ.

Напрямок став одним з найбільш затребуваних минулої зими – Домінікана посіла 4 місце серед українських туристів, випередивши Мальдіви й Танзанію.

В Домінікані також відзначають бум туристів з багатьох країн – кращі готелі та резорти зараз заповнені відпочивальниками, які прилетіли святкувати католицький Великдень (4 квітня).

До речі, в середині квітня полетіти на відпочинок в Домінікану можна істотно дешевше. Туристичні компанії пропонують на найближчі дати путівки зі значними знижками.

Фото: Приклад турів в Домінікану в середині квітня (скріншот РБК-Україна)

До речі, для поїздки в Домініканську республіку проходження тестів або карантину не потрібно.

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