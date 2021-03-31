"Очень ждем украинцев": в популярной стране снизят цены для туристов

В Черногории надеются на новый виток туризма летом

Отдых на море в 2021 году планируют немало украинских туристов, несмотря на постоянно меняющуюся ситуацию с заболеваемостью COVID в разных странах. В туристических странах также с нетерпением ждут возвращения украинских туристов с началом пляжного сезона.

Одна из таких – популярная балканская страна Черногория на побережье Адриатического моря. Из Украины планируется запуск чартерных программ в эту страну с 1 мая. Представители местного турбизнеса встретили эту новость с энтузиазмом.

В редакцию РБК-Украина обратился один из представителей туристического сектора Черногории, чтобы рассказать о ситуации в стране и преимуществах отдыха в мае.

"В мае уже можно купаться"

В Черногории "очень ждут туристов из Украины" в новом сезоне, рассказал директор туристической компании "Обала Тревел" из Будвы Драгомир Мичович. В прошлом году после открытия границ летом страну посетили также много украинцев.

"Мы ждем туристов из всех стран, но больше всего – украинцев. В прошлом году из всех туристов украинцы были в лидерах", - говорит основатель туркомпании.

Он отмечает, что пока из-за ситуации с коронавирусом в Черногории действует много ограничений, которые до мая должны отменить.

"Мы можем принимать туристов с 1 мая. Пока очень много городов закрыты. Мы ожидаем, что ситуация с коронавирусом стабилизируется к этому времени и туристы приедут", - говорит Мичович.

Фото: Которский залив (pixabay.com)

Руководитель туристической компании отмечает, что в этом году цены для туристов будут ниже, чем в минувшем. Также сэкономить на отдыхе и экскурсиях можно до начала пляжного сезона в июне.

"Туристам интересно ездить на экскурсии в это время. В мае можно и купаться – вода в море будет 20 градусов, хотя в июне – уже 24. Зато цены в мае на 30 процентов ниже – например, апартаменты можно найти за 30 евро на двоих человек, тогда как в июне – за 45 евро", - отмечает специалист.

К слову, Будва считается одним из самых дорогих курортов, и одно из более бюджетных размещений там – в апартаментах в частном секторе.

Драгомир Мичович приводит варианты стоимости экскурсий, на которые туристы могут отправиться в мае. Например, посетить каньоны с вечерней службой в монастыре Острог может стоить от 30 евро в групповой поездке. Чуть дешевле можно посетить Скадарское или Пивское озера. За 15 евро можно отправиться на шопинг в Подгорицу или полюбоваться вечерним Котором, или городом Цетине.

"Море - как в Хорватии, а цены ниже"

Несмотря на то, что сейчас в Черногории жестокий карантин, все же будущий сезон отдыха имеет все шансы состояться, говорит РБК-Украина президент Ассоциации по развитию международных отношений ADRUM Татьяна Колесниченко.

"Думаю, сезон будет активным. И, кстати, намного более успешным, чем в прошлом году, когда из-за сложной эпидемиологической ситуации доступ в Черногорию туристам из многих стран, в том числе и из Украины, был открыт только к середине лета", - прогнозирует она.

Фото: Архитектура Будвы (pixabay.com)

Черногория - одна из самых благоприятных стран для отдыха для украинцев, добавляет Татьяна.

"Особенно страна интересна нашим туристам, учитывая относительную территориальную близость, регулярные рейсы, которые недавно появились впервые за всю историю отношений наших стран. Также - благодаря чистейшей экологии и низким ценам при таком же море, как в Хорватии. Это уникальная страна, где за неделю отдыха можно увидеть невероятную красоту гор, моря, озер, заповедников, старых городов и навсегда увезти с собой незабываемые впечатления", - говорит президент ассоциации.

Черногория может оказаться заложником ситуации в Европе

Черногория вряд ли сможет принять в новом сезоне такой же объем туристов, как Турция или Египет, говорит РБК-Украина заместитель гендиректора туристической компании "TEZ TOUR" Александр Новиковский. Емкость рынка Черногории - меньше: там не так много отелей и другой нужной туристам инфраструктуры, говорит эксперт.

"Черногория не рассчитана на такое количество туристов, какое себе могут позволить те же Турция или Египет. Поэтому и количество заявленных рейсов туда тоже существенно меньше", - поясняет он.

Также вносит свои коррективы пандемия: если Черногория будет регулярно то входить в "красную" зону, то выходить из нее, то это серьезно повлияет на спрос, считает Новиковский.

Фото: Отель на курорте Бечичи в Черногории (booking.com)

"Люди будут видеть, что правила меняются: то нужно сидеть на карантине, то нет. Тест для въезда в страну, а затем - тест для возвращения в Украину. Все это должно быть организовано максимально эффективно, чтобы туристам было комфортно отдыхать, заезжать и выезжать. Сможет ли Черногория организовать такой сервис? Посмотрим. Будет видно ближе к сезону", - прогнозирует представитель "TEZ TOUR".

Второй фактор, который вносит неопределенность в ситуацию с туризмов в Черногории - то, что сегодня ситуация с COVID все еще сложная и в Европе.

"Мы видим, что большая часть стран ЕС закрыты даже между собой. Черногория может оказаться заложником ситуации в Европе. И если так, то это тоже сильно повлияет на туризм. Тем не менее, туроператоры готовятся отправлять туристов в Черногорию летом и надеются, что правила въезда будут более простыми и главное - понятными", - говорит он.

Фото: Архитектура в Которе (pixabay.com)

Александр Новиковский сомневается в том, что потоки туристов будут большими.

"Впрочем, это касается и других стран Средиземноморского бассейна. К примеру, с Турцией по объемам не может сравниться и Греция. Количество отельной инфраструктуры там значительно меньше. Хотя Греция заявляет, что готовится принимать туристов. Да, какой-то объем туризма в любом случае будет. Но не слишком большой", - констатирует собеседник.

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Также мы сообщали, что отпуск в Черногории можно планировать уже в мае.