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Бесплатно весь сезон: в курортной стране придумали новый способ привлечения туристов

Понедельник 04 января 2021 16:17
Бесплатно весь сезон: в курортной стране придумали новый способ привлечения туристов
Фото: Отдых в Доминикане (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В Доминикане дарят страховку отдыхающим

Курорты Карибского региона продолжают привлекать туристов не только сервисом, но и безопасностью путешествий. Власти Доминиканской республики продлили бесплатную страховку для туристов до конца апреля. Об этом заявил министр туризма страны Дэвид Колладо, сообщает Dominican today.

Ранее страховые полисы прилетающим туристам планировали дарить до конца 2020 года. Теперь же республика продолжила свою программу бесплатного страхования путешествий для всех туристов, прибывающих в страну по воздуху, до 30 апреля 2021 года.

Бесплатно весь сезон: в курортной стране придумали новый способ привлечения туристовФото: Вид на курорт с неба (idominicana.com)

Что покрывает бесплатное страхование

Бесплатная страховка включает покрытие на случай чрезвычайных ситуаций, амбулаторную помощь, госпитализацию, лекарства, проживание при длительном пребывании из-за инфекции, а также смену рейса в случае заражения.

Чтобы воспользоваться страховкой по прибытии, никаких дополнительных действий не нужно. Все туристы автоматически застрахованы с момента заселения в отель.

По словам министра, план бесплатной помощи оказался успешным, поскольку он способствует позиционированию Доминиканской Республики во всем мире как безопасного туристического направления.

"Направления, где можно наслаждаться всеми видами впечатлений, будучи спокойными и зная, что есть прекрасно подготовленные медицинские учреждения, которые позаботятся о посетителях в случае каких-либо непредвиденных обстоятельств бесплатно для них", - отметил Колладо.

Начиная с конца сентября 2020 года в Доминикане перестали требовать от туристов экспресс-тестирования в аэропорту. Тесты решили проводить выборочно иностранцам с симптомами простуды.

Бесплатно весь сезон: в курортной стране придумали новый способ привлечения туристовФото: Один из курортных островов (pixabay.com)

Чем Доминикана привлекает туристов

Страну выбирают для респектабельного пляжного отдыха – это своего рода "карибская Турция" по системе "все включено", рассказал в комментарии РБК-Украина директор турагентства "Пилигрим" Павел Головненко.

"По запросам в поисковой системе Google Доминиканой украинцы интересуются в 2,5 раза чаще, чем турами в Занзибар, например. И чартеры туда набираются хорошо", - говорит эксперт.

Он связывает спрос с качеством пляжного отдыха – море на курортах Доминиканы имеет слабые отливы, там мало водорослей.

"В Доминикане высокий уровень гостиничных услуг и хорошо развитая гостиничная база. Туда едут именно ради ленивого пляжного отдыха. И даже проживание в 3* отеле или 5* - разница в цене незначительная (до 200 долларов за тур)", - добавляет специалист.

В Доминикане есть много экскурсионных программ, которые интересны туристам. Высокий уровень сервиса и развлечений в республике обусловлен тем, что этот регион выбирают для пляжного отдыха обеспеченные американцы и европейцы.

Бесплатно весь сезон: в курортной стране придумали новый способ привлечения туристовФото: Предложения отдыха в Доминикане в январе (скриншот РБК-Украина)

Кстати, отдых на курортах Карибского моря остается дорогостоящим в январе 2021 года. Даже по горящим путевкам отправиться на курорт можно не дешевле, чем по цене около 40000 гривен с человека.

Напомним, ранее мы писали, сколько стоит отпуск на берегу океана в январе.

Также мы рассказывали, сколько стоит отдых в Египте во второй половине января.

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