В финале борьбы с пандемией: когда Австрия откроется для украинцев

Какие перспективы попасть в страну туристам в этом году

Еще одна европейская страна определилась с датой возобновления туризма. В Австрии собираются с 19 мая смягчать ограничения на работу отелей, ресторанов и заведений культуры.

О новом плане возвращения к привычной жизни сообщил на пресс-конференции 23 апреля федеральный канцлер Австрии Себастиан Курц, передает thelocal.at.

"Мы находимся на последнем этапе нашей борьбы с пандемией", — сказал журналистам канцлер.

Такое послабление начнется после 6 месяцев локдауна в стране. Предписание находиться дома 24 часа в сутки в Вене и Нижней Австрии истекает 3 мая и ожидается, что его не будут продлевать.

Ожидается также, что Австрия начнет принимать иностранных туристов с 19 мая.

Как пострадал туризм страны во время пандемии

В Австрийском бюро статистики подсчитали, что ВВП страны в 2020 году сократился на 6,6% - это оценивается как самое большое падение с 1945 года. Только в ресторанно-отельной сфере произошло сокращение на 35,2%, в индустрии развлечений – на 19,6%.

Фото: Город Зальцбург в Австрии (pixabay.com)

В январе в Австрии подсчитали убытки туристической сферы из-за пандемии в последние два месяца 2020 года – сокращение количества туристов составило почти 95% по сравнению с предыдущим годом.

Впрочем, еще в марте 2020 года правительство Австрии приняло решение после закрытия предприятий выделить на борьбу с безработицей и последствиями пандемии 38 млрд евро.

Ситуация с COVID: введут ли "паспорта вакцинации"

Ослабление карантинных ограничений в сфере культуры, общественного питания, туризма и спорта с 19 мая предусматривает допуск в рестораны, отели и другие заведения при наличии "зеленого пропуска" иммунитета к COVID (документ о вакцинации, выздоровлении или результате ПЦР-тестирования).

Впрочем, в правительстве подтвердили, что предложенный "зеленый пропуск" - карта иммунитета Австрии - все еще разрабатывается и, как ожидается, будет готова к лету, но не к 19 мая.

Фото: Замок Бельведер в Вене (pixabay.com)

Тем временем посещение общественных заведений будет проходить по модели штата Форарльберг, где в середине марта были ослаблены ограничения. Поселиться в отель или поесть в ресторане можно будет с негативными результатами теста на коронавирус, которые действительны от 24 до 72 часов, в зависимости от типа анализа.

Например, с 7 апреля в стране возобновили работу магазины – но посещать их можно также только с негативным результатом теста на COVID. Это же касается парикмахерских и салонов красоты. Также в Австрии действует требование носить в общественных местах и транспорте маски не ниже уровня FFP2.

Правила посещения: кто может ехать в страну сегодня

Согласно данным на сайте tripadvisor.mfa.gov.ua, украинцам с целью туризма въезд в Австрию запрещен. Исключения составляют такие категории иностранцев:

- дипломаты;

- владельцы вида на жительство в Австрии;

- граждане ЕС, ЕЭП (Единое Экономическое Пространство) и Швейцарии;

- лица, работающие на грузовых перевозках;

- ухаживающий и медицинский персонал;

- гуманитарный персонал;

- лица, следующие в Австрию по уважительным причинам, которые документально подтверждены (прохождение неотложного лечения, обучения в вузах, вопросы гуманитарного характера, весомые семейные обстоятельства).

Фото: Вена вечером (pixabay.com)

С 10 февраля в Австрии усилены и без того строгие карантинные требования для приезжих в страну из-за рубежа.

Прибывшие в Австрию теперь обязаны показать отрицательный результат ПЦР-теста (не старше 72 часов) или тест на антиген (не старше 48 часов), и регистрироваться заранее с помощью онлайн-формы. Также для всех прибывших остается обязательный 10-дневный карантин.

Сделать контрольный тест для освобождения от самоизоляции разрешается не ранее 5 дня.

Что говорят в украинском посольстве

Вопрос "открытия" страны, в том числе для туризма, австрийские власти связывают с завершением процесса вакцинации населения страны, сообщили в ответ на запрос РБК-Украина в посольстве Украины и Австрии.

Фото: Посол Украины в Австрии Александр Щерба (facebook.com/o.scherba)

"Австрийцы считают, что общая вакцинация стабилизирует эпидемиологическую ситуацию и создаст предпосылки для отмены карантинных ограничительных мер. Сейчас гостиницы и заведения питания остаются закрытыми. Объекты туристической инфраструктуры (театры, концертные и спортивные залы, музеи) также не работают. Поэтому, без полноценного восстановления туристической инфраструктуры само понятие туризма для наших граждан пока теряет любой смысл", — прокомментировал посол Александр Щерба.

Допуск граждан Украины туристической целью будет зависеть от оценки эпидемиологической ситуации в Украине. Такой подход применяется ко всем гражданам за пределами Евросоюза и даже внутри ЕС к гражданам тех стран, которые отнесены к так называемой "красной зоны".

"В краткосрочной перспективе можно ожидать, что после завершения вакцинации будут происходить изменения и в общих подходах в борьбе с пандемией. Сейчас же происходит вакцинация отдельных категорий граждан", — обратил внимание дипломат.

Он добавил, что начало всеобщей вакцинации в Австрии планируется в июне. Сколько она продлится, будет зависеть от наличия вакцины и организационного менеджмента.

"Переговоры о разрешении украинским туристам посещать Австрию происходят постоянно. Особенно активными они были летом прошлого года. Сейчас с учетом стремительного распространения и мутаций штаммов вируса Австрия проявляет более осторожную позицию", — отметил посол.

Фото: Поселок Гальштат в Австрии (piхabay.com)

Австрийцы не менее заинтересованы в восстановлении обычного "доковидного" ритма жизни, чем украинцы - туристическая отрасль, которая в экономике Австрии занимает одну из главных позиций, является наиболее пострадавшей, добавляет Александр Щерба.

"Вопрос, при каких условиях будет предоставляться допуск в Австрию для иностранных граждан, будет решаться с учетом рекомендаций вирусологов. Сейчас мнение склоняется в сторону так называемых "ковид-паспортов", — резюмировал дипломат.

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