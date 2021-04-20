Бюджетно и без ПЦР-тестов. Почему отдых в Северной Македонии - лучшая идея на майские праздники

Тревел-блогеры Оля Манько и Макс Узол рассказали о стоимости путешествия

Майские праздники в 2021 году можно провести в европейской стране в самостоятельном путешествии даже с небольшим бюджетом. Одна из самых ярких и доступных стран - Северная Македония.

Это балканская страна на данный момент открыта для украинцев. При этом у нее есть неоспоримое преимущество для украинских туристов в сравнении с другими странами - при въезде не нужны ПЦР-тесты и самоизоляция. Это и выгоднее, и удобнее.

Тревел-блогеры Оля Манько и Макс Узол неделю провели в этой стране и поделились с РБК-Украина своими впечатлениями. Также путешественники рассказали, во сколько обошлась поездка.

"Дух захватывает от красоты"

Путешественники побывали в "самом красивом городе страны" – городе-курорте Охриде на берегу знаменитого озера, омывающего с другой стороны Албанию. Во время экскурсии по озеру любовались горами, домиками, маленькими храмами на берегу.

"Я ожидала, что это очень красивая страна – но чтобы настолько! Просто дух захватывает от всей этой красоты. А какого цвета там вода!", - восхищается видами Оля.

Видео: Северная македония. Бюджетные Балканы (YouTube/Узол и Манько)

В Охриде блогеры посетили самые известные туристические достопримечательности.

"Мы хотим открыть новый туристический маршрут с уникальной красивейшей природой, архитектурой и удивительными горными городками, потому горы здесь везде. Здесь просто душа отдыхает", - делится впечатлениями Макс.

Транспорт и жилье: сколько стоят поездки

Долететь в столицу Скопье можно прямым рейсом из Киева. Летает украинская авиакомпания "Роза ветров". Цены на билеты в обе стороны стартуют от 4500 гривен.

Хотя Северная Македония и небольшая страна, во время пандемии путешественники рекомендуют передвигаться по ней на автомобиле. Арендовать машину можно онлайн - цены начинаются от 21 евро в сутки.

"Аренда авто полностью себя оправдала. Мы успели объехать все красивые места страны. В том числе столицу - город Скопье и его окрестности. А также самый красивый курортный город страны – Охрид", - говорят блогеры.

Фото: В Македонии яркие достопримечательности (Узол и Манько)

Они отмечают, что в Северной Македонии есть несколько платных дорог. Но плата символическая, в среднем - 20 гривен в пересчете на украинскую валюту. За всю неделю на оплату дорог тревел-блогеры потратили 8 евро. Бензин там оказался немного дороже, чем в Украине – цена составляет чуть выше 1 евро за литр.

"Апартаменты мы сняли прямо в старом городе Охрида с фантастическим видом на озеро и на горы. Одна ночь стоила 60 евро. В цену входили завтрак и парковка. Но найти жилье можно и за 15-20 евро за сутки. Цены на жилье из-за карантина снизились, что на руку бюджетному туристу", - рассказывают об особенностях цен Оля и Максим.

Путешественникам Северная Македония показалась достаточно бюджетной для отдыха страной. В ресторанах можно плотно поесть за 300-400 гривен на двоих.

Расходы на туристические развлечения

В большинстве туристических мест вход бесплатный. В Охриде украинские блогеры платили за вход только в Самуиловую крепость - 60 денаров (1 евро) и за прогулку на катере - 20 евро.

"Хотя в сезон, когда кораблики полностью заполнены, получается 3 евро с человека. Мы же катались одни, поэтому и суму нам пришлось заплатить, как за шестерых", - делится Макс.

Фото: В большинстве туристических мест вход бесплатный (Узол и Манько)

В окрестностях Охрида путешественники заплатили 100 денаров за вход в музей на воде – "Залив на костях". А за вход в древнюю церковь на территории монастыря Святого Наума - 100 денаров. Хотя вход на территорию самого монастыря свободный.

"В целом недельная поездка на двоих обошлась нам в 1100 евро", - подсчитали все расходы Макс Узол и Оля Манько.

Напомним, мы писали, сколько стоит отдых в Албании весной.

Также мы рассказывали, в какой популярной стране снизят цены для туристов.