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Уже этой весной. Еще один популярный остров снимает все ограничения для туристов

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Среда 23 февраля 2022 14:27
Уже этой весной. Еще один популярный остров снимает все ограничения для туристов Фото: Остров Мадейра (unsplash.com/colin-watts)
Автор: Евгения Тугушева

Иностранные путешественники могут посещать Мадейру без ПЦР-тестов

Власти острова Мадейра, который в состав Португалии, ждут туристов уже этой весной и решили снять ограничения для привитых и непривитых путешественников.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Traveldailynews.com.

Отмена ограничений распространяется на въезд в аэропорты, порты и иные пункты въезда автономного региона Мадейра. Теперь для въезда не нужны ни тесты, ни вакцинация.

Несмотря на то, что для путешественников, въезжающих на Мадейру, нет никаких ограничений, посетителям все же рекомендуется зарегистрироваться в Madeira Safe.

Однако на острове некоторые правила COVID-19 остаются:

  • использование защитной маски в открытых или закрытых помещениях для лиц старше шести лет;
  • тестирование требуется только в том случае, если это необходимо для возвращения в страну туриста. Стоимость тестирования будет за счет посетителей.

Тестирование проводится бесплатно для тех, у кого положительный результат теста на COVID-19. Обязательный пятидневный карантин можно пройти дома или в гостинице, где остановился путешественник, но за свой счет. На 6-й день не требуется делать еще один тест на COVID-19, если у них нет симптомов.

Уже этой весной. Еще один популярный остров снимает все ограничения для туристовФото: Остров Мадейра, Португалия (unsplash.com/julia-solonina)

Каждое учреждение (ресторан, бар, клуб, спортивный зал, культурные, социальные мероприятия) по своему усмотрению могут требовать от гостей предъявления свидетельства о вакцинации или сертификата о выздоровлении. Поэтому путешественникам рекомендуется носить документ с собой.

Напомним, ранее мы писали, правительство острова Кайман решили снять ограничения для туристов.

Также советуем почитать, почему стоит посетить Мадейру - "скрытую жемчужину" Европы.

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