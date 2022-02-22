Долгожданное открытие. Туристы смогут попасть без тестов еще на один экзотический остров

Для туристов отменили требование проходить тестирование на антигены

Правительство острова Кайман решили снять одно из своих ограничений для туристов.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на сайт Travelpulse.com.

В связи со снижением положительных случаев COVID власти острова 18 февраля 2022 года объявили, отменили требование от иностранных путешественников проходить тестирование на антигены на острове на второй, пятый и седьмой день после прибытия.

Каймановы острова закрылись для туризма почти сразу после начала пандемии и оставались закрытыми до ноября 2021 года.

Отрицательный результат теста на антиген или ПЦР, проведенный за день до прибытия, по-прежнему требуется для въезда и применяется ко всем посетителям в возрасте от пяти лет и старше. Но после получения разрешения на въезд дальнейшее тестирование не проводится.

Для тех, кто хочет пожениться или устроить вечеринку на Каймановых островах, правительство также увеличило количество публичных собраний — 500 человек для мероприятий в помещении и 1000 для мероприятий на открытом воздухе.

Полностью вакцинированные туристы также могут путешествовать между Большим Кайманом, Малым Кайманом и Кайман-Брак без повторного теста на COVID.

Острова Кайман или также Каймановы Острова — заморская территория Великобритании в Вест-Индии, в Карибском море, расположенная на островах Кайман. Официальное название — Острова Кайман. Острова Кайман делятся на 7 округов: 5 из них находятся на острове Большой Кайман, один на острове Кайман-Брак и один на острове Малый Кайман.