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Долгожданное открытие. Туристы смогут попасть без тестов еще на один экзотический остров

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Вторник 22 февраля 2022 11:39
Долгожданное открытие. Туристы смогут попасть без тестов еще на один экзотический остров Фото: Остров Кайман (unsplash.com/ronnyrondonph)
Автор: Евгения Тугушева

Для туристов отменили требование проходить тестирование на антигены

Правительство острова Кайман решили снять одно из своих ограничений для туристов.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на сайт Travelpulse.com.

В связи со снижением положительных случаев COVID власти острова 18 февраля 2022 года объявили, отменили требование от иностранных путешественников проходить тестирование на антигены на острове на второй, пятый и седьмой день после прибытия.

Каймановы острова закрылись для туризма почти сразу после начала пандемии и оставались закрытыми до ноября 2021 года.

Отрицательный результат теста на антиген или ПЦР, проведенный за день до прибытия, по-прежнему требуется для въезда и применяется ко всем посетителям в возрасте от пяти лет и старше. Но после получения разрешения на въезд дальнейшее тестирование не проводится.

Для тех, кто хочет пожениться или устроить вечеринку на Каймановых островах, правительство также увеличило количество публичных собраний — 500 человек для мероприятий в помещении и 1000 для мероприятий на открытом воздухе.

Полностью вакцинированные туристы также могут путешествовать между Большим Кайманом, Малым Кайманом и Кайман-Брак без повторного теста на COVID.

Острова Кайман или также Каймановы Острова — заморская территория Великобритании в Вест-Индии, в Карибском море, расположенная на островах Кайман. Официальное название — Острова Кайман. Острова Кайман делятся на 7 округов: 5 из них находятся на острове Большой Кайман, один на острове Кайман-Брак и один на острове Малый Кайман.

Напомним, ранее мы писали, что в Бахрейне объявили о снятии всех ограничений на въезд для туристов.

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