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Пляжи, водопады и пешеходные маршруты. Почему стоит посетить Мадейру - "скрытую жемчужину" Европы

Новина українською →
Понедельник 15 ноября 2021 07:55
Пляжи, водопады и пешеходные маршруты. Почему стоит посетить Мадейру - "скрытую жемчужину" Европы Фото: Пейзажи Мадейры (unsplash.com/tim-roosjen)
Автор: Катерина Гончарова

Что посмотреть и чем заняться на живописном архипелаге в океане

Мадейра - автономный архипелаг в составе Португалии, расположенный к северу от Канарских островов и к западу от Марокко. Группа островов заселена еще со времен средневековья.

Здесь туристам предлагают разнообразие гастрономических, культурных и экологических достопримечательностей. В то же время это и малоизученные туристами локации, а аналогов некоторых из них нет нигде в мире.

Архипелаг состоит из четырех островов:

  • самого большого острова – Мадейры;
  • второго по величине острова – Порту-Санту;
  • двух необитаемых островов – Дезертас и Сельвагенс.

К слову, въезд на Мадейру для украинских туристов сегодня разрешен на основе COVID-вакцинации или ПЦР-теста.

Что посмотреть в автономном регионе Португалии – советами поделились в профильном туристическом издании Travelpulse. РБК-Украина публикует самые интересные пункты из подборки.

Видео: Остров Мадейра (youtube.com/Stefan Zimmermann)

Города островов Мадейры

  1. Город Фуншал - историческая столица Мадейры. Здесь путешественникам предлагается разнообразная ночная жизнь, доступ к самым популярным пляжам и культурным достопримечательностям.
  2. Порту-Санту - самый большой город на небольшом острове с одноименным названием. Каждый остров предлагает невероятные пляжи, активности на свежем воздухе и множество отличных блюд и культурных впечатлений, хотя Порту-Санту известен как более уединенное место, чем Фуншал.

Пляжи, водопады и пешеходные маршруты. Почему стоит посетить Мадейру - &quot;скрытую жемчужину&quot; Европы

Фото: Фуншал – город и муниципалитет в португальской Мадейре (unsplash.com/dimitry-b-n7g)

Другие небольшие города и деревни архипелага отлично подходят для однодневных поездок или для более расслабленного погружения в местную атмосферу.

Вино и гастрономия: что попробовать на острове

Мадейра известна 500-летней историей производства локальных вин, что делает ее отличным местом отдыха для любителей этого напитка. Здесь также можно найти и вкусные блюда. Остров расположен в Средиземном море, и в заведениях на архипелаге предлагают множество блюд из морепродуктов: от моллюсков до осьминогов и свежей морской рыбы.

Климатические условия острова отлично подходят для выращивания тропических фруктов, таких как маракуйя, бананы, вишня, авокадо и папайя. Мадейра также известна тем, что здесь производят сахарный тростник.

  • Queijadas - один из любимых локальных продуктов (фаворит у туристов). Это маленькие пирожные из сладкого сыра.
  • Еще одно региональное блюдо - bolo do caco, лепешка, которую подают теплой и с чесночным маслом.
  • Чтобы полноценно пообедать, путешественники могут отведать sandes de carne de vinha-d’alhos, знаменитый на острове сэндвич с маринованной свининой.

Природные достопримечательности

Благодаря мягкой погоде в течение всего года, открытые локации Мадейры можно посещать круглый год.

Тропа Фажан-ду-Амо, начинающаяся в Сан-Висенте на Мадейре, - маршрут, который проведет путешественников через лес Лауриссилва, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В лесу растут лавровые деревья, некоторые из которых можно найти только на острове, также здесь обитают редкие виды птиц.

Пляжи, водопады и пешеходные маршруты. Почему стоит посетить Мадейру - &quot;скрытую жемчужину&quot; Европы

Фото: Плато Поль-да-Серра на острове Мадейра (unsplash.com/colin-watts)

Другие стоящие внимания природные места Мадейры включают природный заповедник Гаражау, заповедник на островах Сельвагенс, который славится разнообразием видов птиц, и заповедник на островах Дезертас, где обитают тюлени-монахи.

Caminho Real do Paúl do Mar маршрут для пеших прогулок

Еще одна прекрасная возможность для пеших прогулок - посещение Камино-Реал-ду-Паул-ду-Мар. От деревни Празереш на севере Мадейры до приморской деревни Паул-ду-Мар путешественники могут отправиться в поход по историческому маршруту, заполненному каменными ступенями, высеченными прямо на скале.

Пляжи, водопады и пешеходные маршруты. Почему стоит посетить Мадейру - &quot;скрытую жемчужину&quot; ЕвропыФото: Камино-Реал-ду-Паул-ду-Мар – пешеходный маршрут на Мадейре (wikipedia.org)

По маршруту можно насладиться захватывающим видом на деревню, побережье и исторические террасные фермы, удерживаемые каменными стенами.

К слову, ранее мы писали, как выглядит первый в Украине пешеходный маршрут, созданный по примеру Испании.

Левады – сеть каналов, которые есть только на Мадейре

Своеобразной исторической достопримечательностью, уникальной только для Мадейры и ее меньшего острова Порту-Санту, являются левады - сеть вырезанных вручную каналов, которые были разработаны в 1500-х годах для обеспечения водоснабжения из одной части островов в другие регионы.

Любители истории и активного отдыха на свежем воздухе могут совершить пешие прогулки и блуждать по окопам, через леса, гористую местность и даже вдоль моря, где проложены более 1800 миль левад.

Пляжи, водопады и пешеходные маршруты. Почему стоит посетить Мадейру - &quot;скрытую жемчужину&quot; Европы

Пляжи, водопады и пешеходные маршруты. Почему стоит посетить Мадейру - &quot;скрытую жемчужину&quot; Европы

Фото: Левада — особый вид оросительных каналов, сооружаемых на острове Мадейра (wikipedia.org, unsplash.com/filipe-gomes)

Маршруты поддерживаются в хорошем состоянии и различаются по уровню сложности: важно определить заранее, какой маршрут подходит именно вам.

Каньонинг прямо у водопадов

Для настоящих фанатов приключений подойдет посещение Ribeira do Cidrao - это популярный маршрут каньонинга на Мадейре, который включает скалолазание у водопадов и наблюдение за местной дикой природой.

Для менее активно настроенных подойдет Doca do Cavacas - естественный вулканический бассейн с прямым выходом к морю между знаменитым пляжем Формоза и пляжем Лидо в столице Мадейры Фуншале. Здесь есть бар, раздевалки и ресторан, а также невероятные виды на пляж и море.

Фестивали

Мадейра круглый год предлагает фестивали, которые являются гордой традицией и культурной "фишкой" региона. Рождество и Новый год - это грандиозное празднование: фейерверк в Фуншале стал рекордсменом по количеству самых больших в мире. В феврале и марте путешественники могут отпраздновать карнавал с парадами, музыкой и множеством вкусных блюд.

В апреле и мае путешественники могут принять участие в уникальном фестивале цветов с парадами, цветочными коврами, цветочными шоу и многим другим. Другие заслуживающие внимания фестивали включают Атлантический фестиваль, Фестиваль вина Мадейры, Фестиваль Колумба и Фестиваль природы.

Пляжи, водопады и пешеходные маршруты. Почему стоит посетить Мадейру - &quot;скрытую жемчужину&quot; ЕвропыФото: Живописная природа островов Мадейра (unsplash.com/alex-meier)

Дикая природа

Мадейра известна своими лавровыми деревьями, также является домом для эндемичных видов тропических орхидей и других цветов.

В Фуншале можно побывать во множестве ботанических садов, таких как сады Пальейро и сады Кинта-да-Боа-Виста. Другие интересные парки - Биосферный сад и заповедник Роша-ду-Навио в Сантане. Помимо этого, путешественники могут отправиться в круизы с дельфинами или заняться подводным плаванием с аквалангом.

Какие условия въезда на Мадейру из Украины

Перед вылетом все пассажиры должны заполнить онлайн форму на онлайн-платформе.

Для пересечения границы всем путешественникам нужно иметь один из таких документов:

  • результат негативного ПЦР-теста, оформленный в авторизованном медицинском учреждении в соответствии с требованиями ЕС. Если такого нет, то необходимо пройти еще одно повторное тестирование (исключение для детей до 11 лет, при условии отсутствия у них признаков болезни);
  • или сертификат о полном курсе вакцинации от COVID в соответствии с рекомендациями ЕС/ВОЗ (перечень допустимых вакцин опубликован на портале);
  • или документ о выздоровлении от COVID в течение не более 180 дней до прибытия на Мадейру.

Напомним, мы писали, какие страны ЕС не будут закрываться для украинских туристов в ближайшее время.

Также мы составили большую подборку правил въезда в самые популярные страны среди украинских путешественников.

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