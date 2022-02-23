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Вже цієї весни. Ще один популярний острів знімає всі обмеження для туристів

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Середа 23 лютого 2022 14:27
Вже цієї весни. Ще один популярний острів знімає всі обмеження для туристів Фото: Острів Мадейра (unsplash.com/colin-watts)
Автор: Євгенія Тугушева

Іноземні мандрівники можуть відвідувати Мадейру без ПЛР-тестів

Влада острова Мадейра, що входить до складу Португалії, чекає туристів вже цієї весни та вирішила скасувати обмеження для щеплених і нещеплених мандрівників.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Traveldailynews.com.

Скасування обмежень поширюється на в'їзд в аеропорти, порти та інші пункти в'їзду автономного регіону Мадейра. Тепер для в'їзду не потрібні ні тести, ні вакцинація.

Попри те, що для мандрівників, які в'їжджають на Мадейру, немає жодних обмежень, відвідувачам все ж рекомендується зареєструватися в Madeira Safe.

Однак на острові деякі правила COVID-19 залишаються:

  • використання захисної маски у відкритих або закритих приміщеннях для осіб віком від шести років;
  • тестування потрібне лише у тому випадку, якщо це необхідно для повернення до країни туриста. Вартість тестування буде за рахунок відвідувачів.

Тестування проводиться безкоштовно для тих, хто має позитивний результат тесту на COVID-19. Обов'язковий п'ятиденний карантин можна пройти вдома або в готелі, де зупинився мандрівник, але власним коштом. На 6-й день не потрібно робити ще один тест на COVID-19, якщо вони не мають симптомів.

Вже цієї весни. Ще один популярний острів знімає всі обмеження для туристів

Фото: Острів Мадейра, Португалія (unsplash.com/julia-solonina)

Кожна установа (ресторан, бар, клуб, спортивна зала, культурні, соціальні заходи) на свій розсуд можуть вимагати від гостей пред'явлення свідоцтва про вакцинацію або сертифікат про одужання. Тому мандрівникам рекомендується носити документ із собою.

Нагадаємо, раніше ми писали, що уряд острова Кайман вирішив скасувати обмеження для туристів.

Також радимо почитати, чому варто відвідати Мадейру - "приховану перлину" Європи.

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