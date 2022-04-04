Крупнейший в истории страховой спор. На Россию подают в суд на 3,5 млрд долларов за захваченные самолеты

AerCap подает иск из-за потерь средств на фоне санкций против страны-оккупанта

Крупнейший в мире лизингодатель AerCap (AER.N) подал страховое возмещение на сумму 3,5 миллиарда долларов на более 100 самолетов, которые застряли в России после ее вторжения в Украину, создав основу для длительного юридического спора между арендодателями и страховщиками.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что дублинская компания AerCap подверглась наибольшему риску среди всех других лизингододателей, когда санкции Европейского Союза вынудили расторгнуть договоры аренды с РФ. На тот момент 5% флота компании находились в Росии.

Ожидается, что страховое требование AerCap будет не только самым большим среди лизингодателей, которые требуют компенсации за сотни самолетов общей стоимостью до 10 миллиардов долларов, которые остались в России. Это также одна из самых больших подобных претензий, когда-либо поданных.

"На прошлой неделе мы подали страховой возмещение примерно на 3,5 миллиарда долларов относительно наших самолетов и двигателей, которые остались в России", — сказал главный финансовый директор компании Питер Юхас после публикации финансовых результатов за последние три месяца 2021 года.

Арендодатели должны были расторгнуть действующие договоры аренды в России из-за санкций, введенных Европейским Союзом.

Аналитики говорят, что беспрецедентный характер и масштаб потенциальных убытков, вероятно, будут означать годы судебных споров между лизингодателями и страховщиками, прежде чем будут приняты какие-либо решения по выплатам.

Один из руководителей в авиаотрасли прогнозирует "безобразную битву" между лизинговой и страховой компаниями.

Юхас оценил чистые риски AerCap в России примерно в 2,5 миллиарда долларов. Эта компания предоставила в аренду России 135 самолетов и 14 двигателей, но изъяла и вывезла оттуда только 22 самолета и три двигателя. В конце декабря крупнейший арендатор самолетов в мире после приобретения в прошлом году конкурента GECAS, имел в своем учете 3701 самолет, двигатель и вертолет.

Процесс затянется на годы. "Страховые не готовы просто так взять и оплатить"

Это может быть самый большой в истории страховой спор, поскольку страховые не готовы просто так взять и оплатить, считает эксперт в области авиационного права Андрей Гук.

"Можно ли считать ситуацию в РФ потерей самолетов страховым случаем? Это не такой простой вопрос, как может показаться на первый взгляд", — замечает он.

Андрей Гук объясняет некоторые тезисы:

Задолго до 24 февраля страховые начали исключать Украину из географической зоны страхового покрытия или уменьшили срок уведомления о таких изменениях со стандартных 7 дней до 24 часов. Делали ли то же в отношении РФ?

Лизингодатели перед 24 февраля требовали жестко эвакуировать самолеты из Украины (помните, как одном самолету SkyUp даже не позволили долететь до воздушного пространства Украины до вторжения?). А с РФ требовали? Что с оценкой рисков там? Была как угроза войны, так и четко угроза санкций.

Могли ли лизингодатели/страховые избежать вреда?

Поскольку самолеты физически не уничтожены, надо доказывать потерю контроля и экономической нецелесообразности эвакуации. Здесь слово экспертам. Особенно будет весело, если авиакомпании напишут лизингодателям - забирайте, самолетики в "Домодедово" вас ждут, доступ есть.

К кому обращать регрессные требования? К авиакомпаниям или РФ? Это может быть интересным случаем инвестарбитража против РФ, поскольку действия государства являются причиной loss of control воздушными судами.

Напомним, недавно в Украине арестовали российские "Русланы" на 2 миллиарда гривен.