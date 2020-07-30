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Усиленный контроль: в Турции рассказали, ужесточат ли правила въезда для украинцев этим летом

Четверг 30 июля 2020 12:29
Усиленный контроль: в Турции рассказали, ужесточат ли правила въезда для украинцев этим летом
Фото: Отдых в Турции (pixabay.com)
Автор: Катерина Гончарова

Где найти информацию об отдыхе в Турции

Турция - одна из тех стран, которые во время карантина не выдвигают строгих правил въезда для украинских туристов. Украинцы не должны предварительно сдавать тест на COVID-19, а после прибытия в Турцию от них не требуют находиться на самоизоляции или обсервации.

Но во время планирования летних отпусков многие украинцы волнуются из-за того, что правила въезда в ту или иную страну могут быстро измениться.

Например, так уже было в ситуации с украинскими туристами, которые летели в Хорватию: 11 июля страна начала требовать от прибывающих туристов справки об отрицательном тесте на коронавирус. Из-за этого на несколько часов задержался рейс из "Борисполя" в хорватский город Пула. Туристы срочно проходили тестирование непосредственно в аэропорту.

Собираются ли в Турции вводить аналогичные требования к украинцам этим летом? В комментарии РБК-Украина об этом рассказал Эркан Ягджи - член правления и представитель Агентства по развитию туризма Турции и председатель Ассоциации отелей Средиземного региона.

Ждать ли украинцам ужесточения правил въезда в Турцию

Турция с 11 июня 2020 года открыла свои двери для иностранцев, начала принимать и туристов с Украины, напоминает Эркан Ягджи.

Еще до открытия границ для туристов в стране начали готовиться к приему гостей в условиях пандемии, говорит он. Чтобы туристы не заболели и отдыхали безопасно, гостиницы и рестораны должны выполнять требования государства по дезинфекции помещений и соблюдении дистанции не менее 1,5-2 метра между людьми.

Усиленный контроль: в Турции рассказали, ужесточат ли правила въезда для украинцев этим летомФото: Эркан Ягджи, спикер Агентства по развитию туризма Турции (aktob.org.tr)

"Государство ввела усиленный контроль гостиниц, аэропортов, ресторанов. Поэтому сейчас Турция не рассматривает вопрос о том, чтобы закрыть въезд для какой-либо из стран или ужесточить правила въезда для туристов из Украины", - говорит он.

Те отели Турции, которые не прошли сертификацию, вообще не допускаются к приему гостей. А в те отели, которые уже открыты, украинцам ехать безопасно, уверяет спикер. Поэтому туристы из Украины могут не бояться, что правила пересечения границы с Турцией этим летом усилят, добавляет Эркан Ягджи.

Усиленный контроль: в Турции рассказали, ужесточат ли правила въезда для украинцев этим летомФото: Отдых в Турции летом во время карантина (pixabay.com)

"Сейчас не стоит вопрос о том, чтобы кого-то не пускать в страну. По всей Турции введена строгая система контроля заболеваемости и профилактики коронавируса. Гостям отелей и ресторанов регулярно измеряют температуру, проводят все меры дезинфекции – начиная от этапа пересечения границы туристом, пребыванием в отелях и заканчивая выездом из страны", - объясняет он.

Где проверить условия въезда в страну?

Для распространения информации среди туристов о правилах въезда, о страховании, правилах пребывания в отелях и интересных местах страны в Турции создали Агентство по развитию туризма. Именно их сайт советуют читать туристам, которые собираются отдохнуть в этой стране.

Напомним, ранее посол назвал условия, при которых Австрия откроет границы для украинских туристов.

Также предлагаем почитать подорожают туры за границу летом 2020 года во время пандемии.

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