Посилений контроль: в Туреччині розповіли, чи посилять правила в'їзду для українців цього літа

Фото: Відпочинок в Туреччині (pixabay.com)

Де знайти інформацію про відпочинок в Туреччині

Туреччина - одна з тих країн, які під час карантину не висувають суворих правил в'їзду для українських туристів. Українці не мають попередньо здавати тест на COVID-19, а після в Туреччину від них не вимагають перебувати на самоізоляції або обсервації.

Але під час планування літніх відпусток багато українців хвилюються через те, що правила в'їзду в ту чи іншу країну можуть швидко змінитись.

Наприклад, так вже було в ситуації з українськими туристами, які летіли до Хорватії: 11 липня країна почала вимагати від прибуваючих туристів довідки про негативний тест на коронавірус. Через це на кілька годин затримався рейс з "Борисполя" в хорватське місто Пула. Туристи терміново проходили тестування безпосередньо в аеропорті.

Чи збираються у Туреччині вводити аналогічні вимоги до українців цього літа? У коментарі РБК-Україна про це розповів Еркан Ягджи - член правління та речник Агенції з розвитку туризму Туреччини та голова Асоціації готелів Середземного регіону.

Чи чекати українцям на посилення правил в'їзду в Туреччину

Туреччина з 11 червня 2020 року відкрила свої двері для іноземців, почала приймати та туристів з України, нагадує Еркан Ягджи.

Ще до відкриття кордонів для туристів в країні почали готуватися до прийому гостей в умовах пандемії, каже він. Щоб туристи не захворіли та відпочивали безпечно, готелі та ресторани мають виконувати вимоги держави по дезінфекції приміщень і дотриманні дистанції не менше 1,5-2 метра між людьми.

Фото: Еркан Ягджи, речник Агенції з розвитку туризму Туреччини (aktob.org.tr)

"Держава ввела посилений контроль готелів, аеропортів, ресторанів. Тому зараз Туреччина не розглядає питання про те, щоб закрити в'їзд для якоїсь із країн чи посилити правила в'їзду для туристів з України", - каже він.

Ті готелі Туреччини, які не пройшли сертифікації, взагалі не допускаються до прийому гостей. А в ті ж готелі, які вже відкриті, українцям їхати безпечно, запевняє речник. Тому туристи з України можуть не боятися, що правила перетину кордону з Туреччиною посилять цього літа, додає Еркан Ягджи.

Фото: Відпочинок в Туреччині влітку під час карантину (pixabay.com)

"Наразі не стоїть питання про те, щоб когось не пускати в країну. По всій Туреччині запроваджена сувора система контролю захворюваності та профілактики коронавірусу. Гостям готелів і ресторанів регулярно вимірюють температуру, проводять всі заходи дезінфекції – починаючи від етапу перетину кордону туристом, перебуванням в готелях і закінчуючи виїздом з країни", - пояснює він.

Де перевірити умови в'їзду в країну?

Для поширення інформації серед туристів про правила в'їзду, про страхування, правила перебування в готелях та про цікаві місця країни в Туреччині створили Агентство з розвитку туризму. Саме їх сайт радять читати туристам, які збираються відпочити в цій країні.

Нагадаємо, раніше посол назвав умови, за яких Австрія відкриє кордони для українських туристів.

Також пропонуємо почитати, чи подорожчають тури за кордон влітку 2020 року під час пандемії.