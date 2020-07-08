ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Скидок ждать не стоит: что будет с ценами на туры во время карантина

Среда 08 июля 2020 обновлено 09:47
Скидок ждать не стоит: что будет с ценами на туры во время карантина
Фото: Отдых за рубежом (pixabay.com)
Автор: Катерина Гончарова

Подорожают ли туры этим летом

Во время карантина отдых украинцев за рубежом будет проходить с некоторыми изменениями. В интервью Liga.net президент Украинской ассоциации туристических агентств Антон Рудич рассказал об отдыхе в условиях пандемии и о том, что будет с ценами на отпуск за границей в этом году.

Цены на туры за рубеж летом 2020 года будут сохраняться в основном на привычном уровне, и значительного роста цен не будет, прогнозирует эксперт.

"Во-первых, повышать цены в условиях нестабильного спроса достаточно рискованно. Во-вторых, вполне вероятно, что принимающие страны будут дотировать туристический бизнес. Например, Турция помогает туроператорам деньгами, Египет до октября отменил въездные визы", - констатирует Антон Рудич.

При этом он обращает внимание на то, что туроператоры не будут делать скидки, ведь они уже понесли достаточно серьезные убытки во время карантина.

"Но они будут предлагать льготные условия, например, по бронированию тура и его отмене. Уже сейчас многие предлагают минимальную, а некоторые даже нулевую предоплату и оплату тура за неделю до отправления", - отмечает эксперт.

По словам Антона Рудича, благодаря такому предложению уже сейчас можно бронировать поездку, но при этом надо планировать ее по мере приближения даты.

Напомним, ранее мы писали, когда туристы смогут посещать курортный остров Бали во время карантина.

Читайте РБК-Украина в Google

ТурцияотпускАлбанияотдых за границей
Мнения
Евгения Максимова
Киев на велосипеде: знакомимся с историческим центром
Евгения Максимова
гид по Киеву, переводчик
Игорь Чава
Дрогобыч, Борислав, Нагуевичи - локации для новых впечатлений
Игорь Чава
аналитик в Агентстве Туристических Инициатив
Игорь Кучер
Поездка в Исландию во время COVID-19: что нужно знать туристам
Игорь Кучер
директор туристического оператора Nordic Travel
Людмила Собко
Тройка украинских вин, которые стоит попробовать в путешествии
Людмила Собко
Сомелье, гид по Киеву экскурсионного агентства KievColours
Олег Васильев
Как добраться на море во время карантина на поезде
Олег Васильев
автор влога "Железные магистрали"
Алена Барчук
Албания открыта для украинцев: чем заняться и что посмотреть
Алена Барчук
руководитель направления Албания туроператора JoinUP!
Анжела Савченко
Живописная Черниговщина: с чего начать знакомство с регионом
Анжела Савченко
гид, директор турфирмы "Киевские фрески"
Наталья Хватова
В новых условиях: правила пребывания в отелях Турции этим летом
Наталья Хватова
специалист по индивидуальному туризму, турфирма "Караван Люкс Тур"
Все мнения
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь