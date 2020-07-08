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Посол назвал условия, при которых Австрия начнет принимать украинских туристов

Среда 08 июля 2020 обновлено 10:58
Посол назвал условия, при которых Австрия начнет принимать украинских туристов
Фото: Вена во время карантина (pixabay.com)
Автор: Анастасия Светлевская

Александр Щерба рассказал о возобновлении авиасообщения между странами

Отсутствие авиаперевозок - одна из первых проблем, с которой столкнулись украинцы во время карантина. Так, по состоянию на 8 июля, Австрия остается одной из стран ЕС, с которой не возобновлены регулярные рейсы, напомнил в комментарии РБК-Украина посол Украины в Австрии Александр Щерба.

По его словам, пока точно неизвестно, когда Австрия возобновит авиасообщение с Украиной.

"Конечно, у украинцев были сложности с выездом в Австрию из-за пандемии. Самолеты не летают, регулярного авиасообщения нет. В целом во время карантина Посольство Украины в Австрии организовало 9 эвакуационных рейсов для украинских и австрийских граждан. По состоянию на сегодня есть 1-2 спецрейса на месяц", - рассказал Щерба.

Посол назвал условия, при которых Австрия начнет принимать украинских туристовФото: Посол Украины в Австрии Александр Щерба (facebook.com/o_shcherba)

Дипломат также назвал условия, при которых туристы из Украины смогут путешествовать в Австрию.

"Что касается перспектив, то список закрытых стран пересматривается каждые 2 недели. Австрия тоже хочет открыться. Но не раньше, чем это будет безопасно", - пояснил он.

Посол отметил, что пока что также неизвестно, когда восстановят авиасообщение. Вместе с тем он рассказал, что специальные рейсы во время карантина неоднократно были организованы австрийским правительством для украинцев, которые ежегодно выезжают на работы в Австрию.

"Мы не получаем информации относительно украинских заробитчан. Для меня лично было открытием, что около тысячи украинских заробитчан ежегодно собирают урожай спаржи и клубники в Верхней Австрии. Именно эта федеральная земля попросила организовать два самолета сообщением Киев-Линц в мае для работников сельского хозяйства", - добавил дипломат.

Сейчас въезд в Австрию украинцам запрещен. Исключение составляют дипломаты и граждане, которые имеют разрешение на проживание в Австрии. Ехать в Австрию во время карантина также разрешено лицам, которые получили специальное согласование в Посольстве Австрии в Киеве. Например, для прохождения лечения.

Напомним, ранее мы писали, как самостоятельно спланировать путешествие без посредников и турагентов.

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