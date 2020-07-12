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Новые правила: почему задержали рейс в Хорватию из Борисполя

Воскресенье 12 июля 2020 10:33
Новые правила: почему задержали рейс в Хорватию из Борисполя
Фото: Хорватия (pixabay.com)
Автор: Катерина Гончарова

Что нужно знать перед поездкой в Хорватию

Хорватия ужесточила правила въезда в страну для украинцев. По этой причине в субботу, 11 июля, авиакомпания Windrose на несколько часов отложила рейс из аэропорта "Борисполь" в хорватский город Пула. Оказалось, что пассажиры рейса должны были пройти тестирование на COVID-19.

Тестирование теперь доступно прямо в аэропорте, ведь здесь уже есть специально оборудованная для таких целей лаборатория.

По словам представителей авиакомпании, лаборатория гарантировала предоставление результата в течение 6 часов. Вероятность дальнейшей задержки рейса там исключили.

Сколько стоит тест?

Цена за тестирование в лаборатории "Борисполя" составляет 2100 грн. Результаты обычно предоставляют в течение суток, но в этот раз они были готовы значительно раньше ввиду того, что Хорватия изменила требования для украинцев совсем недавно. Это случилось, когда у пассажиров уже были куплены билеты на самолет.

Наличие негативного теста на коронавирус – это и есть главное новое условие въезда в Хорватию для украинцев.

Подорожают ли туры из-за требования тестирования на COVID-19?

Туроператоры советуют заблаговременно позаботиться о тестировании на COVID-19. Туристы могут пройти его в Украине по цене около 2000 гривен – как в региональных лабораториях, так и непосредственно в аэропортах. Такие лаборатории есть в "Борисполе", а новую скоро оборудуют во Львове. Тем, кто не хочет делать тест за свой счет, советуют рассмотреть туры в Албанию и Турцию, где такого требования для украинских туристов на сегодня нет.

Как правило, страховка от коронавируса уже входит в стоимость тура за границу, говорит в комментарии РБК-Украина Александр Новиковский, заместитель генерального директора туроператора "TezTour". По его словам, такую страховку должен иметь каждый турист, отправляющийся за границу. Он прогнозирует, что туры существенно дорожать не должны, а страховка, уже входящая в стоимость тура, стоит около 5 евро.

В "TezTour" всем туристам, отказавшимся от поездки из-за коронавирусной инфекции, предлагают перебронировать тур в любую страну, предлагаемую компанией, в любую дату заезда и воспользоваться новым туром.

Некоторые туроператоры стали предлагать клиентам тестирование на COVID-19 за счет компании. Такую услугу предлагают при условии бронирования пакетных туров. Те же, кто просто покупает билет на самолет, могут пройти тест за 50% от его цены (полная цена составляет около 30 евро).

Новые правила: почему задержали рейс в Хорватию из БорисполяФото: Отдых в Хорватии (pixabay.com)

Так, туроператор TPG, который выполняет чартерную программу из Киева, Харькова и Запорожья в Албании, до середины сентября предлагает ряд предложений в связи с пандемией коронавируса.

"Все туристы нашей чартерной программы, которые возвращаются из Албании, получают бесплатный тест на COVID-19", - прокомментировали в пресс-службе компании.

Поскольку Хорватия ввела требование тестирования на коронавирус для украинцев только несколько дней назад, туроператоры пообещали РБК-Украина предоставить более детальную информацию о турах в ближайшее время.

Как обезопасить себя перед поездкой в Хорватию?

В туркомпаниях советуют заранее перепроверять всю официальную информацию о правилах вьезда в страну, чтобы непредвиденных ситуаций не возникало. Основную информацию о правилах пересечения границ дают ресурсы, созданные государственными органами в Украине.

Так, согласно данным сайта, созданного Министерством иностранных дел Украины, лето 2020 года туристы из Украины могут посещать эту страну. Сейчас это основной сайт, где советуют искать информацию туристам, которые хотят отдохнуть за рубежом.

Тем, кто не имеет результатов теста при въезде Хорватию, надо пройти двухнедельную самоизоляцию. В то же время, если вы въезжаете в страну по личным причинам, то имеете возможность сократить сроки пребывания на самоизоляции до 7 дней. Для этого надо пройти ПЦР-тест на коронавирус за личные средства уже в Хорватии.

К слову, сейчас Хорватия находится в списке стран "зеленой зоны" Министерства здравоохранения Украины. Это означает, что въезд из этой страны разрешен без самоизоляции.

Напомним, ранее блогер рассказала о своем первом перелете во время карантина. Она летела из Киева в Харьков.

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