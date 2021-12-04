Ультраэксклюзив и "авиарезиденции". Впечатляющие интерьеры самолетов, которые уже сегодня используют на рейсах

Бизнес-класс во многих авиакомпаниях постепенно исчезает: его место стали занимать мини-люксы, которые становятся все просторнее, индивидуальнее и роскошнее. Также авиакомпании пытаются добавить многие новые опции, чтобы увеличить стоимость и без того недешевых перелетов, пишет CNN Travel.

Впрочем, бизнес-класс все же останется актуальным, хотя будет выглядеть иначе, прогнозируют авторы статьи.

По мере того как меньшие по размеру самолеты премиум-класса заменяют небесные гиганты A380 и 747, дизайнеры стремятся радикально переосмыслить то, как будут выглядеть такие перелеты, пишет издание.

Какими могут быть роскошные перелеты

Уже сегодня есть "резиденции", которые представляют собой полноценные люксы с одной спальней, с полноразмерной кроватью для двух пассажиров, помещающейся в так называемое лобное пространство в передней части верхней палубы Airbus A380. Их авиакомпания Emirates уже использует в качестве бизнес-класса.

В дизайне апартаментов First Apartment был сделан радикальный шаг - люкс перевернулся на бок - в буквальном смысле: кровать располагалась под углом 90 градусов от направления полета самолета, с отдельным креслом для сидения.

Фото: Так выглядит первый класс в самолетах Singapore (Getty Images)

"Впервые пассажирам больше не приходится спать в том же месте, где они ели", — говорит изданию Энтони Харкап, старший директор дизайнерского дома Teague, который проектировал кабины для реактивных самолетов в партнерстве с Boeing.

"Несколько лет спустя, — рассказывает Харкап, — Singapore также представил специальный продукт типа "комнаты" сидениями и спальнями - на верхней палубе А380. Уникальная кабина в уникальном месте, которая хорошо подходит для одного человека".

Также Boeing 747 позволил авиакомпаниям создавать салоны бизнес-класса в сверхтихих и сверхэксклюзивных каютах легендарного лайнера.

Но с окончанием производства моделей 747 и A380,а также из-за коронакризиса и неопределенного спроса на такие полеты многие компании не спешат внедрять подобные новинки. И в нынешних и будущих флагманах Airbus A350 и Boeing 777 для подобных остается все меньше места.

Бескмпромиссная роскошь и ультра-премиум

Коронакризис делает создание уникального и премиального пространства особенно сложным, особенно с учетом того, что авиакомпании часто решают сократить количество мест первого класса.

"Учитывая тенденцию предоставлять небольшое количество кресел первого класса типа ультра-премиум, мы разработали идеальную концепцию салона первого класса", — говорит Харкап.

Фото: The Residence Airbus A380, авиакомпания Etihad Airways (Getty Images)

"Новая кабина Teague, Four Seasons, обеспечивает бескомпромиссную роскошь, выбор и конфиденциальность без стен благодаря простой, легкой и твердой конструкции".

Four Seasons, никак не связанный с одноименным гостиничным брендом, щедро располагает самым желанным бортовым ресурсом: пространством.

В других схемах проектов есть восемь сидений, которые можно преобразовать в кровати - четыре сиденья у окна и четыре сиденья в центре Teague предлагает две пары сидений в центре и четыре штатные кровати у окон.

Таким образом, личное пространство каждого пассажира разделено поперек прохода: отдельное место находится посередине, а кровать - у окна.

Чтобы добавить еще больше конфиденциальности, первый ряд обращен вперед, а второй ряд - назад: пассажиры не увидят друг друга через разделители с высокими спинками.

Что касается цены - будьте готовы добавить пару нулей к цене за перелет эконом-классом. Если полет в эконом-классе длительностью в 14 часов может стоить 900 долларов, то перелет в бизнес-классе обойдется в 3500 и более 10 000 долларов - в первом.

"И пассажиры, кстати, будут это покупать. По крайней мере, некоторые из них", - уверен представитель авиационной аналитической группы AirInsight Аддисон Шонланд.

Фото: Airbus Four Seasons Teague (Airbus.com)

"Точно найдутся авиакомпании, которые продолжат предлагать подобный первый класс. И поставщики, которые будут продолжать создавать такие кресла для пассажиров, готовых платить большие деньги, чтобы летать на них", — говорит он.

От заказа до установки "премиум-комнат" проходит до трех лет

Это всего лишь несколько вариантов того, как могут выглядеть бизнес- и первые классы разных авиакомпаний. Как правило, от момента заказа таких кают до поставки проходит два-три года. За это время их проектируют, проводят спецификацию, сертифицируют безопасность и в конечном итоге устанавливают в самолеты на заводах Airbus или Boeing в Тулузе и Сиэтле.

Добавление бара или другого общего пространства в салоне также может добавить авиакомпании новизны и узнаваемости, акцентировав на роскоши полетов потенциальных пассажиров.

"Но вместо этого гораздо разумнее уменьшить размер салона первого класса и ограничить его тем, чтобы делать такое в небольшом количестве самолетов. Таким образом, авиакомпания сдерживает финансовые риски и сохраняет капитал бренда первого класса", — считает специалист.

Но с учетом все более просторных и роскошных кресел бизнес-класса и мини-люксов с собственными дверьми, превращение первого класса в роскошный будет иметь жизненно важное значение для сохранения премилаьного имиджа авиакомпаний, пишет CNN Travel.

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