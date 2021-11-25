В Украине появится национальный авиаперевозчик UNA. Что о нем известно

Что ожидают украинцы от запуска новой авиакомпании

В четверг, 25 ноября, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вскоре в стране появится новая государственная авиакомпания. Перевозчика планируют назвать "Украинские национальные авиалинии" (UNA). Об этом он заявил во время форума "Большое Строительство: Авиация. Туризм", сообщает РБК-Украина.



"Сегодня официально начато создание украинского национального авиаперевозчика. Мы готовы инвестировать в воздушный флот, нагружать украинских производителей и привлекать мировых лидеров к объединенным проектам в авиастроительстве. Мы подтверждаем экономическую целесообразность проекта национального перевозчика от наших французских консультантов", – отметил президент.

Он добавил, что создание государственного авиаперевозчика - это не только вопрос увеличения авиаперевозок, но и "вопрос статуса, имиджа, престижа нашего государства". Глава государства отметил, что национальный авиаперевозчик будет независимым от любых групп и влияний.

Зачем создают национальную авиакомпанию

Авиационная отрасль Украины является рынком занятости для 144 тысяч людей, а его доля ВВП составляет 1,4 млрд долларов. Также Украина является одним из семи государств мира, где есть полный замкнутый цикл авиационного производства: это высокие технологии, рабочие места и имидж Украины за границей, отметил в ходе форума советник министра инфраструктуры Украины Александр Грибан.

По его словам, почти 40 предприятий авиационной отрасли, работающие в Украине, за последние 10 лет сгенерировали более 12 млрд долларов валового дохода. Из них около 3 млрд ушло в госбюджет в виде налогов.

Фото: В Украине хотят развивать сообщение между ключевыми городами страны (unsplashas.com/him-d-silva)

"Планы на создание национального перевозчика являются частью экономической политики страны на 2022-24 года и частью государственной целевой научно-технической программы развития авиационной промышленности на 2021-2030 года. Кроме создания национального авиаперевозчика, планируют усилить поддержку грузового самолетостроения и создания европейского хаба для модернизации самолетов", — отметил советник министра.

Цели, которые ставит Украина созданием национального перевозчика:

Обеспечить доступные и комфортные перелеты между украинскими городами;

Способствовать децентрализации международных авиаперевозок;

Дать еще один импульс развитию туризма.

Ожидается, что дивиденды от этого смогут получить и украинские аэропорты, которые несут существенные убытки из-за пандемии.

Закупать самолеты будут у компании Airbus

На данный момент известно, что авиакомпанию создадут "с нуля" - для нее будут закупать новые самолеты. Также ожидается, что компания будет осуществлять перелеты прежде всего между крупными городами Украины.

"Национальный авиаперевозчик уже на старте, и мы уже имеем конкретные пути и решения", — сказал министр инфраструктур ы Украины Александр Кубраков. Во время форума министерство подписало меморандум о взаимопонимании с авиастроительной компанией Airbus. Он предусматривает закупку самолетов для национальной авиакомпании.

"Документ определяет алгоритм дальнейшего сотрудничества государств в рамках создания национального авиаперевозчика, включая, но не ограничиваясь приобретением воздушных судов", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

"В Украине большой потенциал для туризма и бизнеса. Также мы определенно видим потенциал для создания национального авиаперевозчика. Мы понимаем, что возможность создать его "с нуля" была правильным. Создавая его с нуля, вы сможете инвестировать сразу в лучшие технологии, в лучший авиационный флот, который будет оставлять меньше углеродного следа, а значит, будет лучшим для окружающей среды", — отметил вице-президент компании Airbus в Европе и центральной Азии Кимон Сотиропулос.

Фото: Подписание меморандума с Airbus (president.gov.ua)

Стоит отметить, еще весной прошлого 2020 года Владимир Зеленский обещал, что национальную авиакомпанию будут обслуживать самолеты украинского производства. Предполагалось, что будут использовать самолеты, выпущенные госпредприятием "Антонов".

Запрос на низкие цены. Каким хотят видеть национального перевозчика украинцы

Перед стартом работы над созданием национального авиаперевозчика французская компания провела по инициативе Украины исследование о том, есть ли потенциал и целесообразность в его запуске.

"В сфере украинской гражданской авиации есть пространство для роста рынка. Мы видим, что количество пассажиромест на количество населения в Украине составляет всего 0,5. Поэтому усиление взаимоотношений между Украиной и ЕС будет намного интенсивнее после подписания договора "об открытом небе". К тому же, авиационные перевозки по всему миру быстро восстанавливаются, хотя они были снижены практически до 90% в начале 2020-го", — сказал после подписания меморандума старший консультант французской консалтинговой компании Aerogastion Патрис Фасье.

Фото: Среди украинцев наблюдается запрос на бюджетные перелеты и удобный график рейсов (facebook.com/airportboryspil)

Согласно выводам исследования, которое проводила компания, пассажиры в Украине от национального перевозчика ждут три главных фактора:

Выгодная ценовая политика, точный и удобный график рейсов самолетов, чтобы соотношение "цена-качество" было оптимальным; Улучшение локальных экономик - запуск новых маршрутов между ключевыми городами и Киевом, и параллельно - развитие туристической инфраструктуры на местах; Развитие Киева как национального аэрохаба. Этого, по словам представителя компании, можно достичь путем совместного сотрудничества нового национального авиаперевозчика с аэропортом "Борисполь".

"По нашим прогнозам, до 2035 года объем пассажироперевозок в Украине удвоится и вырастет до 32 миллионов людей, поэтому будет достаточно возможностей для конкуренции между всеми авиакомпаниями", — отметил консультант компании.

По его словам, имея национального перевозчика, Украина будет более экономически устойчива в период кризисов, таких как кризис из-за пандемии COVID.

Впрочем, по каким именно направлениям будут летать самолеты и какие будут цены на билеты, пока неизвестно.

Напомним, ранее мы писали, почему люди в разных странах отказываются от перелетов в пользу другого транспорта.

Также сообщалось, что авиаперелеты в Украине могут подешеветь.