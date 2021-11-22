Билет на поезд вместо самолета. Почему туристы в разных странах отказываются от авиаперелетов

Зачем люди выбирают медленные путешествия и призывают других сделать то же самое

Выхлопные газы от самолетов значительно загрязняют окружающую среду, что побуждает многих европейцев сознательно отказываться от перелетов, особенно на короткие дистанции. Общественные движения по отказу от перелетов в пользу более экологичных видов транспорта набирают обороты и на других континентах.

Появляется больше научных данных о том, что самолеты во время перелетов негативно воздействуют на изменения климата. Из-за этого в некоторых странах, особенно в ЕС, стали специально ограничивать внутренние перелеты. К примеру, такое решение приняли во Франции. А в 2020-м в Австрии ввели налог размером в 30 евро на рейсы расстоянием менее 350 километров и предоставили компании Austrian Airlines государственные субсидии за отказ от полетов по сообщению "Вена-Зальцбург".

Но может ли отказ от перелетов действительно улучшить ситуацию с климатом? Споры на эту тему продолжаются. РБК-Украина перевело публикацию издания CNN Travel о туристах, которые отказываются от путешествий авиатранспортом из-за вреда экологии и пообщалось с украинским авиаэкспертом о том, задумываются ли над подобным вопросом в Украине.

Обещание не летать на самолетах и пандемия COVID

Несколько лет назад Шарлотта Вольф вернулась из кругосветного путешествия и подсчитала количество перелетов, которые совершила. Вышло около 18 рейсов за довольно короткое время. Эта цифра заставила женщину задуматься. Раньше она не думала о влиянии полета на экологию. Но подсчет перелетов стал поворотным моментом, после которого та совсем отказалась от перемещений авиатранспортом, говорится в статье CNN Travel.

"С тех пор я в самолет не заходила", — рассказывает она изданию.

Фото: Путешественники подписывают обещание не летать на самолетах на протяжении года (скриншот с сайта flightfree.co.uk)

Путешественница также подписала обещание отказаться от полетов на 2020 год (его придумала британская группа активистов Flight Free UK, продвигающая альтернативные способы путешествий, помимо авиации). Вольф сделала это, еще не зная, что авиаперелеты будут запрещены на протяжении большей части 2020 и следующего года из-за пандемии COVID.

На авиаперелеты по всему миру приходится около 2% всех выбросов углекислого газа. Данные Global Carbon Project показывают, что даже к возобновлению многих перелетов к декабрю 2020 года уровень выбросов от авиации оставался на 40% ниже аналогичного в 2019-м.

Ближе к 2022 году угроза COVID не исчезла, но границы стран продолжают открываться, а международные поездки активно возобновляются. Но пока многие отсчитывают дни до следующего полета, "эко-путешественники" стремятся навсегда избавиться от привычки использовать этот вид транспорта.

Переосмысление нормы

Англичанка Шарлотта Вольф не считает, что ее обещание избегать авиаперелетов противоречит ее же желанию исследовать мир:

"Я все же очень люблю и буду путешествовать, но используя альтернативные виды транспорта", — говорит она.

Фото: Austrian Airlines получила от Австрии государственные субсидии за отказ от полетов по сообщению "Вена-Зальцбург" (unsplash.com/jacek-dylag)

Муж Шарлотты тоже придерживается принципа жизни без перелетов. Летом 2020-го пара отправилась на юг Франции на поезде, повторив поездку в 2021-м. А недавно провели выходные в Эдинбурге, отказавшись от дешевых рейсов в Шотландию и купив билеты на поезд.

Пара надеется однажды отправиться из Великобритании в Японию по Транссибирской магистрали. Но Шарлотта не исключает, что когда-нибудь снова поднимется на борт самолета: часть ее семьи живет в США - на другом континенте.

"Когда я была моложе, то летала в Нью-Йорк примерно пять раз в год. А теперь думаю, что хорошо бы летать каждые пять лет - по важной причине", — объясняет свою позицию Вольф.

Она также готова лететь в случае чрезвычайной ситуации, но путешествовать самолетом для досуга больше не собирается. Путешественница признается, что такое решение было принять легче из-за того, что она уже поездила по миру раньше.

"Думаю, что это своего рода привилегия. И я не жду, что люди сделают то же самое, не увидев мир", — считает она.

Вольф также говорит, что прекрасно понимает привлекательность дешевых авиабилетов по сравнении с дорогими поездами, и что многим сложно просить у руководства более долгий отпуск при офисной работе. Также она отмечает, что как самозанятому человеку ей легче выбрать "длинный путь" в отпуске и предполагает, что государствам хорошо бы стимулировать людей к путешествиям по железной дороге.

Фото: В США движение отказа от перелетов не слишком активно из-за популярности внутренних рейсов и менее развитой железнодорожной инфраструктуры (unsplash.com/tomek-baginski)

"Понятно, что поездом добираться во Францию дольше, чем на самолете. Поэтому думаю, стоит поощрять тех сотрудников и давать им больше отпусков, если те докажут, что выбирают экологичный способ путешествий", — считает она.

Вольф не ждет, что все пойдут по ее стопам, но помечает свои фото из путешествий в соцсетях тегом #flightfree. Так она хочет показать, что добраться из Великобритании в Европу и дальше по железной дороге довольно легко.

За что выступают активисты, отказывающиеся от перелетов

Активисты движения Flight Free UK вдохновились аналогичным движением в Швеции - Flygfritt (без полета). Оно приобрело известность в 2019 году - примерно в то время, когда в Европе вошел в обиход шведский термин "flygskam" (стыд полета). Flight Free UK призывает людей подписывать ежегодное обещание не совершать полеты в течение года, как это сделала Вольф.

Flight Free UK - часть глобальной сети организаций Stay Grounded ("оставайся на земле"). Ее основали в 2016 году, чтобы популяризировать идею отказа от авиаперелетов.

Для руководителя Flight Free UK Анны Хьюз отказ от полетов - не новое явление: она совершила свой последний полет 12 лет назад.

"У меня было много приключений и захватывающих путешествий и без перелетов. Поэтому я не чувствую, что что-то упускаю. Не считаю это жертвой, а вижу в этом положительный аспект моего образа жизни", — рассказывает Хьюз CNN Travel.

Фото: На авиаперелеты по всему миру приходится около 2% всех выбросов углекислого газа (unsplash.com/iwan-shimko)

Более открыто заявить о стремлении избегать перелетов она захотела после того, как прочитала отчет о вреде для окружающей среды от МГЭИК (Межправительственной группы экспертов по изменению климата - ред.) за 2018 год.

"Я решила, что просто заниматься своим делом недостаточно. Нужно побудить многих делать то же самое", — говорит активистка.

Насколько успешной была кампания в контексте пандемии, судить трудно, признает руководитель движения, ведь Flight Free UK появились только в 2019 году. По словам Анны Хьюз, влияние COVID на "бесполетное" передвижение также трудно измерить.

Хьюз и ее команда пытаются продвигать идею сознательного принятия решений в отношении путешествий.

"Климатический кризис - такой же серьезный, как и пандемия, если не больше", — считает она. Анна Хьюз ​​выступает за введение налога на авиационное топливо, чтобы ограничить бюджетные перелеты. И уверена, что действия отдельных людей все же могут привести к более широким изменениям в отрасли.

Выбор в пользу медленных путешествий. Мнение из США

Дэн Кастригано из организации Flight Free USA говорит CNN Travel, что американское движение - гораздо меньше, чем его европейские аналоги по той причине, что в США нет такой развитой железнодорожной инфраструктуры.

Хотя отказ от авиации при перемещении внутри США - дело намного сложнее, некоторые американцы все же пытаются популяризировать это движение. Американка Бетси Тагард недавно приехала из Калифорнии в Чикаго в гости к семье, путешествуя по железной дороге.

"Два года назад я впервые заявила, что откажусь от полетов. Тогда, конечно, мы не могли никуда ездить целых 18 месяцев из-за COVID. Так что эта поездка у меня была первой с тех пор как я приняла такое решение", — рассказывает она.

Хотя поездки на поезде означали более длительное путешествие и больше планирования, Тагард говорит, что ей нравилось видеть страну из окна поезда.

"Это заставляет начать обращать внимание на свои родные места вместо того, чтобы лететь куда-то еще и смотреть чужие локации", — считает женщина. Но говорит, что из-за неудобного железнодорожного сообщения ей один раз все же пришлось лететь на самолете. По этой причине американка надеется, что правительство страны расширит железнодорожную сеть, что упростит отказ от перелетов.

Фото: Отказываясь от перелетов, путешественники продолжают и дальше исследовать мир (unsplash.com/sergey-zolkin)

Она мечтает побывать в Праге и Новой Зеландии, но понимает, что без перелетов сделать это будет сложно. Бетси Тагард это немного расстраивает, но она говорит, что готова вместо этого оценить красоту родной Калифорнии и окружающих ее штатов и хочет воодушевить других, чья работа и образ жизни позволяют путешествовать медленно.

"Путешествие — это часть удовольствия от поездки. Это не просто какой-то неприятный шаг, который нужно сделать, чтобы попасть в другое место. Важно, чтобы делать это тоже было весело", — говорит путешественница.

Правительства нашли еще однин способ налогообложения авиаотрасли — эксперт

Ситуация, описанная в статье, не является чем-то необычным: на условном Западе многие люди, обеспокоенные своим влиянием на окружающую среду, действительно ограничивают себя в пользовании авиационным транспортом или вообще отказываются от перелетов, говорит в комментарии РБК-Украина адвокат в сфере авиационного права, авиаэксперт Алексей Бурчевский.

"Ирония в том, что согласно упомянутой в статье статистике, авиатранспорт ответственен приблизительно за два процента выбросов в окружающую среду. По сравнению с такими загрязнителями воздуха как, например, угольные электростанции, влияние авиатранспорта на глобальное потепление минимально. Тем не менее авиалайнеры выбрасывают СО2 в верхние слои атмосферы, и некоторые ученые считают, что это более опасно, чем загрязнение возле земной поверхности", - поясняет он.

Фото: Создатели электросамолетов с двигателями MagniX планируют охватить рынок перелетов в Австралии и на расстояния между небольшими городами в США и Европы (naukatehnika.com)

Как бы там ни было, обвинения экологов в адрес авиатранспорта очень быстро поддержали правительства, найдя в них удобный предлог для дополнительного налогообложения авиационной отрасли, обращает внимание Алексей Бурчевский:



"И здесь речь прежде всего идет о так называемой Системе по торговле выбросами (Emission Trading System, ETS), внедренной в Европейском Союзе. Так все авиакомпании, осуществляющие рейсы в странах ЕС, получают на год квоту на определенное количество выбросов, а на любые выбросы сверх этой квоты должны покупать дополнительные разрешения на рынке, либо платить штраф".

Предположительно, такая система должна мотивировать авиакомпании обновлять флот и пользоваться менее грязными двигателями. Но на практике авиакомпании просто перекладывают эти дополнительные расходы на пассажиров, а количество выбросов растет или уменьшается в зависимости от изменения количества рейсов в год, рассказывает он.

Разработчики уже давно работают над изобретением "чистого" авиационного двигателя, говорит Алексей Бурчевский. Одним из решений, применимым для региональных маршрутов, является электрический двигатель для винтовых самолетов.

Фото: В 2020 году Airbus представила три концепта самолетов будущего, работающих на водороде - первых в мире серийных пассажирских лайнеров без выбросов углерода. Самолеты планируют ввести в эксплуатацию в 2035-м (airbus.com)

"Такие разработки уже существуют и, скорее всего, в скором будущем все винтовые модели постепенно перейдут на электрику. Для турбовинтовых и турбореактивных двигателей, используемых на средних и длинных перелетах, разрабатываются двигатели на водороде и синтетическом топливе на основе водорода", - объясняет эксперт.

Отказ от перелетов из-за пользы для экологии в Украине пока не популярен

В Украине отказ от перелетов по экологическим мотивам пока не особенно популярен, отмечает авиаэксперт.

"Украинцы в целом не отличаются экологической сознательностью и только-только начинают осознавать необходимость сортировки мусора, экономии воды и отказа от сжигания листьев. Поэтому в ближайшее время я не ожидаю, что наши перевозчики будут как-то страдать от бойкота их услуг со стороны эко-активистов. Тем не менее не самая лучшая конъюнктура на рынке авиационного топлива вполне может способствовать внедрению электродвигателей и на наших самолетах", - считает он.

Напомним, мы писали, что изменится после подписания договора "об открытом небе" Украины и ЕС.

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