Ультраэксклюзив та "авиарезиденции". Вражаючі інтер'єри літаків, які вже сьогодні використовують на рейсах

Бізнес-клас у багатьох авіакомпаніях поступово зникає: його місце стали займати міні-люкси, які стають все просторіше, індивідуальніше і розкішніше. Також авіакомпанії намагаються додати багато нових опцій, щоб збільшити вартість і без того недешевих перельотів, пише CNN Travel.

Втім, бізнес-клас все ж залишиться актуальним, хоча буде виглядати інакше, прогнозують автори статті.

У міру того як менші за розміром літаки преміум-класу замінюють небесні гіганти A380 і 747, дизайнери прагнуть радикально переосмислити те, як будуть виглядати такі перельоти, пише видання.

Якими можуть бути розкішні перельоти

Вже сьогодні є "резиденції", які являють собою повноцінні люкси з однією спальнею, з повнорозмірним ліжком для двох пасажирів, що поміщається в так званий лобовий простір в передній частині верхньої палуби Airbus A380. Їх авіакомпанія Emirates вже використовує у якості бізнес-класу.

У дизайні апартаментів First Apartment був зроблений радикальний крок - люкс перекинувся на бік - в буквальному сенсі: ліжко розташовувалася під кутом 90 градусів від напрямку польоту літака, з окремим кріслом для сидіння.

Фото: Так виглядає перший клас в літаках Singapore (Getty Images)

"Вперше пасажирам більше не доводиться спати в тому ж місці, де вони їли", - говорить виданню Ентоні Харкап, старший директор дизайнерського дому Teague, який проектував кабіни для реактивних літаків у партнерстві з Boeing.

"Кілька років по тому, — розповідає Харкап, — Singapore також представив спеціальний продукт типу "кімнати" сидіннями й спальнями - на верхній палубі А380. Унікальна кабіна в унікальному місці, яка добре підходить для однієї людини".

Також Boeing 747 дозволив авіакомпаніям створювати салони бізнес-класу в надтихих і надексклюзивних каютах легендарного лайнера.

Але із закінченням виробництва моделей 747 і A380, а також через коронакризу і невизначеного попиту на такі польоти багато компаній не поспішають впроваджувати подібні новинки. І в нинішніх і майбутніх флагманах Airbus A350 і Boeing 777 для подібних залишається все менше місця.

Безкомпромісна розкіш та ультра-преміум

Коронакриза робить створення унікального і преміального простору особливо складним, особливо з урахуванням того, що авіакомпанії часто вирішують скоротити кількість місць першого класу.

"Враховуючи тенденцію надавати невелику кількість крісел першого класу типу ультра-преміум, ми розробили ідеальну концепцію салону першого класу", - говорить Харкап.

Фото: The Residence Airbus A380, авіакомпанія Etihad Airways (Getty Images)

"Нова кабіна Teague, Four Seasons, забезпечує безкомпромісну розкіш, вибір і конфіденційність без стін завдяки простій, легкій і твердій конструкції".

Four Seasons, ніяк не пов'язаний з однойменним готельним брендом, щедро має найбажанішим бортовим ресурсом: простором.

В інших схемах проектів є вісім сидінь, які можна перетворити на ліжка - чотири сидіння біля вікна і чотири сидіння в центрі. Teague пропонує дві пари сидінь в центрі й чотири штатні ліжка біля вікон.

Таким чином, особистий простір кожного пасажира розділено поперек проходу: окреме місце знаходиться посередині, а ліжко - біля вікна.

Щоб додати ще більше конфіденційності, перший ряд повернений вперед, а другий ряд - назад: пасажири не побачать один одного через роздільники з високими спинками.

Що стосується ціни - будьте готові додати пару нулів до ціни за переліт економ-класом. Якщо політ в економ-класі тривалістю в 14 годин може коштувати 900 доларів, то переліт в бізнес-класі обійдеться в 3500 і понад 10 000 доларів - у першому.

"І пасажири, до речі, будуть це купувати. Принаймні, деякі з них", - упевнений представник авіаційної аналітичної групи AirInsight Аддісон Шонланд.

Фото: Airbus Four Seasons Teague (Airbus.com)

"Точно знайдуться авіакомпанії, які продовжать пропонувати подібний перший клас. І постачальники, які будуть продовжувати створювати такі крісла для пасажирів, готових платити великі гроші, щоб літати на них", - говорить він.

Від замовлення до установки "преміум-кімнат" проходить до трьох років

Це всього лише кілька варіантів того, як можуть виглядати бізнес - і перші класи різних авіакомпаній. Як правило, від моменту замовлення таких кают до поставки проходить два-три роки. За цей час їх проектують, проводять специфікацію, сертифікують безпеку і в кінцевому підсумку встановлюють в літаки на заводах Airbus або Boeing в Тулузі та Сіетлі.

Додавання бару або іншого загального простору в салоні також може додати авіакомпанії новизни та впізнаваності, акцентувавши на розкоші польотів потенційних пасажирів.

"Але замість цього набагато розумніше зменшити розмір салону першого класу та обмежити його тим, щоб робити таке в невеликій кількості літаків. Таким чином, авіакомпанія стримує фінансові ризики й зберігає капітал бренду першого класу", — вважає фахівець.

Але з урахуванням все більш просторих і розкішних крісел бізнес-класу і міні-люксів з власними дверима, перетворення першого класу в розкішний буде мати життєво важливе значення для збереження преміального іміджу авіакомпаній, пише CNN Travel.

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