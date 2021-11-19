В Украину возвращаются иностранные туристы. Из каких стран к нам едут путешественники в 2021 году

В 2021 в Украину приехало более 3 млн иностранцев. Об этом сообщают в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины.

В ведомстве уточняют, что количество туристов за 9 месяцев 2021 года на 12,6 % превышает аналогичный показатель прошлого года. Там добавили, что это свидетельствует о постковидном восстановлении туристической активности в Украине.

"Сейчас мы наблюдаем не только возвращение туристов в Украину, но также повышение уровня внутренних поездок и значительную переориентацию основных туристических рынков для Украины. Речь идет об увеличении количества туристов не только из Европы, но и из отдаленных стран — таких, как Королевство Саудовская Аравия, Израиль и Соединенные Штаты", — рассказал министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Большинство — европейцы. Из каких регионов едут туристы

Министр сообщил, что сейчас осуществляется масштабное исследование украинского туристического рынка, а его результаты помогут полноценно реализовать туристический потенциал Украины.

"Стартовала промо-кампания по усилению туристического бренда Украины в мире. У нас много новых проектов для улучшения туристической инфраструктуры, в частности по запуску новых автомобильных и железнодорожных международных маршрутов", — добавил он.

В министерстве отмечают, что в 2021 году наблюдался рост доли туристов, приехавших из Азии, Северной Америки и других регионов мира. А в общей структуре уменьшилась доля туристов из Европы.

По данным ведомства, в течение трех кварталов 2021 года в Украине побывали:

70% европейцев (79,2% за аналогичный период 2020);

25,5 % иностранцев из стран Азии (17,7% за аналогичный период в 2020);

3% граждан Северной Америки (1,5% за аналогичный период в 2020);

1,4% из стран Африки (0,7% за аналогичный период в 2020);

0,6% Океании (0,7% за аналогичный период в 2020);

0,2% Южной Америки.

С более подробной информацией о количестве иностранцев в Украине можно ознакомиться по ссылке.

Фото: В 2021 году наблюдался рост числа туристов, приехавших из Азии, Северной Америки и других регионов мира (РБК-Украина/Виталий Носач)

В следующем году будет рост интереса к Украине туристов из Катара и Индии - эксперт

Хоть лидеры статистики (Молдова, Россия) пересекают границу не с туристической целью, безусловно, нельзя не отметить рост именно туристических потоков из таких стран как Саудовская Аравия, Турция, Германия, Израиль, США, Великобритания и Индия. Об этом в комментарии РБК-Украина говорит глава правления VisitUkraine.Today Антон Тараненко.

"Открытые границы, лояльные требования ко въезду в условиях карантина, безвиз и, конечно, грамотная промоция - все это сыграло решающую роль, и Украина встречала почти 50 тысяч туристов из Саудовской Аравии. В следующем году прогнозирую рост интереса к Украине граждан приграничных с Саудовской Аравией стран - Катар, Йемен, Оман, а также Индии и Китая", — отмечает он будущую тенденцию.

"До показателей "доковидного" 2019 года еще далеко (за 3 квартала - 10 736 882 туристов), но мы настроены оптимистично", — констатирует эксперт.

За время пандемии структура целевых рынков изменилась — глава ГАРТ

В этом году в Украине сконцентрировались больше на внутреннем маркетинге и на том, как стимулировать украинцев оставаться и путешествовать внутри страны, говорила ранее в интервью РБК-Украина глава Гостуризма Мар'яна Олеськив.

"Вторым этапом будем "продавать" это именно для иностранцев. Первый шаг мы сделали с Саудовской Аравией. Министр туризма Саудовской Аравии сказал мне, что сейчас Украина в них и вовсе туристическое выездное направление №1. Об Украине там знает каждый. Люди, с которыми я имела возможность общаться (среди них - и принцесса Саудовской Аравии) - все знают об Украине, говорят, что это замечательная страна. И кто еще не был, планирует поехать следующим летом", — отметила она.

По ее словам, во время пандемии структура целевых рынков в Украине изменилась.

Фото: С подписанием договора "об открытом небе" в Украину будет ехать больше туристов из Европы — ГАРТ (РБК-Украина/Виталий Носач)

"До марта 2020 года благодаря безвизовому режиму для нас ключевым направлением были страны Европы. Надеюсь, что после его внедрения и страны Арабского (Персидского) залива станут для нас важными. Также — Китай. Но китайцам сейчас путешествовать не разрешают. Мы ждем, когда им разрешат, и начнем более активное сотрудничество", — пояснила глава ведомства.

Она добавила, что ключевым рынком также остается Западная Европа, а после подписания договора об "открытом небе" скорее реализуются планы по развитию авиасообщения между Украиной и государствами ЕС.

Напомним, глава ГАРТ назвала основные проблемы морских курортов в Украине.

Также стало известно, как изменился имидж Украины за рубежом.