"Нужно было решать еще в 90-х". Глава Гостуризма назвала главные проблемы морских курортов Украины

На юге нужно создать современный комплекс отдыха при поддержке государства - ГАРТ

На курортах Черного и Азовского морей в Украине почти не осталось государственный земель, и там необходим новый современный комплекс, в создании которого будет помогать государство.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала глава Гостуризма Марьяна Олеськив, отвечая на вопрос о том, как быть с плохим уровнем сервиса многих отелей на юге страны.

"Это очень трудно изменить, когда проблема устарела. Если мы говорим о юге страны, то здесь нужно сконцентрироваться на построении нового, современного комплекса. Государство со своей стороны должно оказать максимальную поддержку. Нам это нужно было делать еще в 90-е годы, когда земля была государственной. Нужно было думать о развитии, а не о том, как обокрасть государство. Поэтому сегодня там государственных земель фактически нет", — подчеркнула она.

Фото: Глава Гостуризма Марьяна Олеськив (Виталий Носач/РБК-Украина)

По ее словам, необходимо искать территорию, которая больше всего подходит для развития туризма. Где есть громада, которая готова способствовать развитию туристической отрасли.

"Например, Коблево достаточно хорошо построен как городок, но там много сомнительного качества комплексов. Есть местный инвестор, который построил несколько гостиничных комплексов уровня 4-5 звезд с соответствующими ценами. И именно там - 80% заполняемости", — пояснила особенности местной инфраструктуры Олеськив.

Она анонсировала исследование территорий юга Украины, которые начнут проводить в ближайшее время.

Фото: Пляжи и застройка курортного города Черноморск (uk.wikipedia.org)

"Эти данные покажут, какие территории лучше всего подходят для такого комплексного развития. К примеру, в Приазовье есть проект USAID, где работают с громадами, готовят для них комплексные стратегии развития. Мы тоже будем готовить учебную программу, ведем переговоры с рядом университетов. Нужно привлекать иностранные университеты, потому что у нас нет своей профессиональной школы маркетинга и менеджмента", — рассказала РБК-Украина глава ведомства.

Напомним, в Гостуризме рассказали, как изменился имидж Украины за границей.

Полную версию интервью Марьяны Олеськив можно почитать по ссылке.