ru ua
Вт, 02 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Обзоры
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

"Нужно было решать еще в 90-х". Глава Гостуризма назвала главные проблемы морских курортов Украины

Новина українською →
Вторник 02 ноября 2021 14:31
"Нужно было решать еще в 90-х". Глава Гостуризма назвала главные проблемы морских курортов Украины Фото: Санжейка, Одесская область (wikipedia.org)
Автор: Катерина Гончарова

На юге нужно создать современный комплекс отдыха при поддержке государства - ГАРТ

На курортах Черного и Азовского морей в Украине почти не осталось государственный земель, и там необходим новый современный комплекс, в создании которого будет помогать государство.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала глава Гостуризма Марьяна Олеськив, отвечая на вопрос о том, как быть с плохим уровнем сервиса многих отелей на юге страны.

"Это очень трудно изменить, когда проблема устарела. Если мы говорим о юге страны, то здесь нужно сконцентрироваться на построении нового, современного комплекса. Государство со своей стороны должно оказать максимальную поддержку. Нам это нужно было делать еще в 90-е годы, когда земля была государственной. Нужно было думать о развитии, а не о том, как обокрасть государство. Поэтому сегодня там государственных земель фактически нет", — подчеркнула она.

&quot;Нужно было решать еще в 90-х&quot;. Глава Гостуризма назвала главные проблемы морских курортов Украины

Фото: Глава Гостуризма Марьяна Олеськив (Виталий Носач/РБК-Украина)

По ее словам, необходимо искать территорию, которая больше всего подходит для развития туризма. Где есть громада, которая готова способствовать развитию туристической отрасли.

"Например, Коблево достаточно хорошо построен как городок, но там много сомнительного качества комплексов. Есть местный инвестор, который построил несколько гостиничных комплексов уровня 4-5 звезд с соответствующими ценами. И именно там - 80% заполняемости", — пояснила особенности местной инфраструктуры Олеськив.

Она анонсировала исследование территорий юга Украины, которые начнут проводить в ближайшее время.

&quot;Нужно было решать еще в 90-х&quot;. Глава Гостуризма назвала главные проблемы морских курортов Украины

Фото: Пляжи и застройка курортного города Черноморск (uk.wikipedia.org)

"Эти данные покажут, какие территории лучше всего подходят для такого комплексного развития. К примеру, в Приазовье есть проект USAID, где работают с громадами, готовят для них комплексные стратегии развития. Мы тоже будем готовить учебную программу, ведем переговоры с рядом университетов. Нужно привлекать иностранные университеты, потому что у нас нет своей профессиональной школы маркетинга и менеджмента", — рассказала РБК-Украина глава ведомства.

Напомним, в Гостуризме рассказали, как изменился имидж Украины за границей.

Полную версию интервью Марьяны Олеськив можно почитать по ссылке.

Читайте РБК-Украина в Google News
курорты Туризм
Отдых в Украине
Мнения
Сергей Кот
Не только Cкифское золото. Какие уникальные культурные ценности Украины до сих пор находятся за рубежом
Сергей Кот
доктор исторических наук
Ирина Савина
Океанские пляжи, древние города и лучшая кухня страны. Почему стоит запланировать поездку по северу Испании
Ирина Савина
тревел-журналист, путешественница
Евгений Смельчаков
Снижение цен, рост сервиса и бассейны. Как изменятся курорты Азовского моря в 2022 году
Евгений Смельчаков
журналист, туристический эксперт
Катерина Колонович
Город-форпост на Ворскле. Самые интересные памятники, отели и рестораны Полтавы для осеннего путешествия
Катерина Колонович
журналист, специально для РБК-Украина
Все мнения