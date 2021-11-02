"О нашей стране там знает каждый". В Гостуризме рассказали, как изменился имидж Украины за границей

Глава ГАРТ рассказала, как пандемия повлияла на структуру туристических рынков

Украина пока отсутствует на мировой карте туризма, и у многих мы пока ассоциируемся с постсоветской серостью и войной с Россией. Однако образ страны постепенно меняется в позитивную сторону.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала глава Гостуризма Марьяна Олеськив. Она отметила, что в этом году к нам приехало рекордное количество туристов из Саудовской Аравии, и теперь в этой стране мнение об Украине - "исключительно положительное".

"Именно поэтому туризм - это ключ к успеху. Мы и в дальнейшем будем работать с другими целевыми рынками, чтобы менять это представление", — отметила она.

По ее словам, важно, чтобы люди, которые посещают Украину, получили максимально положительные впечатления от путешествия и привезли эти впечатления домой, что дальше будет формировать восприятие Украины в мире.

Украина - направление "номер один" для туристов из Саудовской Аравии

"Для туристов из Саудовской Аравии Украина - это чудесная природа, зелень, дождь, еда, люди. В Украине им нравится все. Есть определенные моменты с языком и навигацией: это те проблемы, которые мы пытаемся исправить. Что интересно, рестораторы достаточно оперативно отреагировали на необходимость введения халяльного меню. В целом, впечатления только положительные", — поделилась наблюдениями глава ведомства.

Фото: Глава Госагентства развития туризма Украины Марьяна Олеськив (Виталий Носач/РБК-Украина)

Во время ее недавней поездки в эту страну министр туризма Саудовской Аравии сказал, что для туристов из этой страны Украина является сегодня направлением "номер один".

"Об Украине там знает каждый. Люди, с которыми я имела возможность общаться (среди них - и принцесса Саудовской Аравии) - все знают об Украине, говорят, что это замечательная страна. И кто еще не был, планирует поехать следующим летом", — отметила она.

У европейцев - свои ассоциации с Украиной, и свой туристический интерес, добавила Марьяна Олеськив.

"Например, немцев поражает культура, архитектура, история, еда. Также - вещи, которые они не могут позволить дома. В частности, изысканные рестораны. Ценовая политика позволяет нам получить конкурентное преимущество. Также для европейцев имеет значение культурное наследие. Например, колорит Гуцульщины. Это один из регионов, который сохранил давние живые традиции в повседневной жизни, а не только в скансенах и туристических поселениях. Важно их сохранять и показывать миру", — поделилась глава Гостуризма.

Как изменились туристические рынки Украины за время пандемии COVID

Во время пандемии структура целевых рынков изменилась, отметила Марьяна Олеськив.

Фото: Европейцы особенно ценят в Украине культурное наследие и аутентичные традиции - глава Гостуризма (facebook.com/hutsulregion)

"До марта 2020 года благодаря безвизовому режиму для нас ключевым направлением были страны Европы. Надеюсь, что после его внедрения и страны Арабского (Персидского) залива станут для нас важными. Также - Китай. Но китайцам сейчас путешествовать не разрешают. Мы ждем, когда им разрешат, и начнем более активное сотрудничество", — рассказала она о ключевых рынках.

"Западная Европа остается для нас ключевым рынком, как и мы для них. Особенно учитывая то, что недавно мы подписали договор по "открытом небе". У лоукостеров Ryanair, Wizz Air - уже большие планы на развитие авиасообщения с Украиной. Это для нас важный сигнал и серьезная возможность", — добавила глава ГАРТ.

Ранее в своей авторской колонке Марьяна Олеськив писала, почему в Украину массово едут туристы из Саудовской Аравии.