Украинцы - снова в лидерах: названа самая популярная среди туристов локация Турции

В одной из самых популярных курортных стран, которые были открыты во время пандемии, подсчитали туристов. Украинцы попали в топ-3 стран по количеству визитов в Турцию в 2020 году.

Оказалось, на средиземноморский курорт Анталия вопреки пандемии с июня приехали 3,5 млн туристов. Об этом заявили чиновники из туристического сектора, сообщило информационное агенство Amadolu. В тройке стран-лидеров по турпотоку – Украина, Россия, Германия. Из Украины в Анталию посетили более полумиллиона туристов.

Фото: Отдыхающие на пляже Антальи (pixabay.com)

Как открывалась Турция

Туристический сезон в Анталии и остальной Турции открылся 1 июля 2020 года. Тогда возобновились рейсы из Украины. Больше туристов стало с 10 августа – на курорт стали прилетать русские.

По подсчетам, с момента возобновления туризма, курортный регион Анталию посетили более 3,5 миллиона туристов со всего мира. На первом месте по количеству оказались российские туристы – 1,5 млн человек. Украинцев на курорте побывало меньше – 557 000 туристов.

Также на Средиземное побережье прибыли отдохнуть 346 000 немцев и 211 000 британцев. Чуть меньше Анталия приняла туристов из Польши, Швейцарии, Молдовы, Румынии, Казахстана и Нидерландов.

"Нет другой страны, которая смогла добиться такого. Будущий сезон будет еще ярче для Анталии", - оценил турпоток во время прошлого сезона председатель рабочей группы по туризму городского совета Анталии Реджеп Явуз.

Старший сотрудник Агентства по продвижению и развитию туризма Турции Джем Кинай добавил, что Анталия привлекает туристов из разных стран и успешно реагирует на их потребности.

Фото: Анталия - популярный город у туристов (pixabay.com)

Туристический сезон в Турции прошел под "знаком безопасного туризма". Все гостиницы больше 30 мест, предприятия и транспорт должны были получить сертификат безопасного туризма. Благодаря принятым мерам безопасности, по мнению местных чиновников, Анталия и стала "столицей туризма".

Большие планы на следующий сезон

По данным министра культуры и туризма Турции Мехмета Нури Эрсоя, в прошлом году Турция недосчиталась 68% иностранных туристов. При этом страну посетили 15 миллионов туристов, а доходы от иностранных гостей составили более 11 млрд долларов.

"Нам нужно достичь цели в 25-30 миллионов туристов в 2021 году. 2021 год станет годом "ползания и вставания. 2022-2023 будет годом бега", - передает слова председателя Федерации отельеров Турции (TÜROFED) Сурури Чорабатира издание dailysabah.com.

Тем временем Мехмет Нури Эрсой надеется, что туристический сезон в стране начнется в апреле 2021 года. Он ожидает, что до этого времени вакцинация от COVID-19 в Европе достигнет определенного уровня, что позволит европейцам больше путешествовать.

"Мы стремимся начать туристический сезон 2021 года в апреле", – заявил министр, сообщает местное издание turizmguncel.com.

Он надеется, что к апрелю количество новых случаев COVID-19 в стране не будет превышать 2500 в сутки. При таких условиях объемы международного сообщения должны вырасти.

Фото: Пляж Анталии (pixabay.com)

Кстати, Турция находится в "зеленом" списке украинского Минздрава по последним данным. Это означает, что ПЦР-тест нужно делать только перед поездкой в курортную страну (за 72 часа), а после возвращения в Украину такой необходимости нет.

Напомним, мы писали о новой популярной локации в Турции, похожей на Мальдивы.

Также мы рассказывали о горе Немрут на юго-востоке Турции, которую посетили рекордное количество туристов.