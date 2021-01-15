Турецкие "Мальдивы": в курортной стране набирает популярность необычная локация

Фото: Озеро Салда, Турция (kidpassage.com)

Некоторое время доступ к озеру из-за наплыва туристов был ограничен

Более 800 000 человек на протяжении года посетили в Турции озеро Салда. Благодаря кристально чистой воде в озере, эта локация известна как турецкие "Мальдивы". Об этом сообщает турецкое издание Hurriyet со ссылкой на данные от местных властей.

Несмотря на пандемию нового коронавируса, это место посетило множество туристов, говорится в заявлении губернатора города Бурдур, неподалеку от которого расположено озеро.

Салда было недоступно для туристов около 2,5 месяцев из-за мер по борьбе с пандемией COVID-19 в Турции. Его вновь открыли для посетителей 1 июня прошлого года. С того времени озеро стало посещать все больше туристов, заявляет чиновник.

"Из-за большого интереса к локации вход к озеру и пляжу в регионе "Белые острова" озера Салда был закрыт по решению Министерства окружающей среды и урбанизации с 15 октября в рамках природоохранных мероприятий", - сообщает издание.

В 2019 году, еще до пандемии и карантинных ограничений, озеро посетили почти 1,5 миллиона человек.

Фото: Озеро Салда - самый глубокий пресноводный водоем Турции (visitsalda.com)

"Прошлым летом во время исследований возможной жизни на Красной планете, из-за внешнего сходства между озером Салда и кратером Езеро на Марсе это место привлекло внимание Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА)", - рассказывают в публикации.

Схожесть минерального состава кратера на Марсе и озера Салда установили с помощью морфологического и дистанционного зондирования, сообщил агентству Anadolu Чандан Гекчеоглу, профессор геологической инженерии университета Хаджеттепе в Анкаре.

"Возможно, вам не удастся побывать на кратере Езеро на Марсе, но вы можете посетить озеро Салда в Турции", - заявили в обсерватории НАСА.

"Профессор из Университета Глазго (Шотландия) изучает озеро Салда на протяжении четырех лет. Доктор Майк Рассел говорит, что на земле есть два места, схожие по характеристикам с составом поверхности Марса. Одно из них находится в северной части Канады, а другое - на озере Салда", - говорится на официальном сайте курорта Салда.

Секрет популярности пляжной локации

Озеро в юго-западной провинции Бурдур, также известное как турецкие "Мальдивы", в последние годы стало популярным местом для туристов благодаря пляжам с белым песком и чистой воде.

Салда расположено на высоте 1193 метра над уровнем моря, а его общая площадь - около 45 квадратных километров. Глубина озера достигает 185 метров. Салда считается самым глубоким пресноводным водоемом Турции.

Фото: Озеро можно посетить во время экскурсий (visitsalda.com)

Поскольку озеро Салда и его окрестности относятся к природоохранной территории, любое строительство здесь запрещено. Поэтому отелей прямо у озера нет. Но туристам разрешается размещение в кемпинге. На территории, где можно разбить палатку, есть продуктовые магазины, умывальники и туалеты. Размещение в кемпинге - бесплатно.

Купальный сезон открыт на озере Салда с июня до середины сентября.

В путеводителях утверждается, что в утреннее время купаться в озере Салда холодно. Но на мелководье летом вода хорошо прогревается, и купание здесь придется по душе детям и взрослым. При купании необходимо соблюдать определенные правила и не заплывать в некоторые места озера: местность может быть заболочена.

Видео: Озеро Салда в Турции (youtube.com/Let's Go Bro!)

Украинские туристы могут посетить это место в рамках экскурсий: озеро Салда часто включают в туры с посещением Памуккале и древних античных городов. Такие экскурсии предлагаются тем, кто уже отдыхает в Турции. К примеру, можно поехать в такие туры из курортного Мармариса. Отдельные туры есть и из Киева.

Еще одна локация, которую посещают в таких турах - Памуккале, популярный у туристов национальный парк Турции. В переводе с турецкого его название означает "хлопковый замок" или "хлопковая крепость".

Место известно красивыми природными образованиями, которые напоминают сугробы снега или стены древних крепостей. Природные элементы расположены на открытом воздухе в виде больших ступенек - "террас".

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