Не только спа-отели и Стамбул: в Турции становится популярной еще одна локация

Фото: Город Мардин, Турция (pixabay.com)

Наследие цивилизаций и древние города на юго-востоке страны

Путешествия в Турцию остаются актуальными для украинских туристов и зимой. Кроме спа-отелей, экскурсий по Стамбулу и горнолыжного отдыха, страна известна и другими интересными локациями. Среди них - природные парки, горы и озера, древние исторические города.

На днях стало известно, что одна из таких локаций, гора Немрут на юго-востоке Турции, за последние пять лет привлекла более полумиллиона внутренних и иностранных туристов. Об этом информационному агентству Anadolu заявил Мустафа Экинчи, глава регионального департамента министерства культуры и туризма.

"В 2019 году мы достигли самого высокого количества посетителей за последние 30 лет. С апреля по октябрь из-за недостаточного количества мест в отелях мы не могли удовлетворить все запросы от туристов", - сказал он и отметил, что эта локация становится все более популярной среди гостей из других стран.

Гора Немрут привлека в регион около 100 тысяч туристов в 2017 году, 130 000 - в 2018-м и 200 тысяч - в 2019 году. Но из-за ограничений, введенных для сдерживания распространения коронавируса, только около 50 тысяч туристов смогли посетить объект в 2020 году.

"Мы надеемся, что туристы, которые не выезжали из дома во время пандемии, все же отправятся в туры во второй половине этого года", - сказал чиновник.

Курган и статуи богов

Немрут или Немрут-Даг, расположенная в Таврских горах Турции - вершина высотой 2134 метра, внесенная в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Известна как Восьмое чудо света и примечательна ландшафтами, где до наших времен сохранились несколько огромных статуй греческих и персидских богов.

Фото: Статуи, сохранившиеся на горе Немрут (wikipedia.org)

Согласно историческим сведениям, еще в 62 году до н.э. царь Коммагены Антиох I Теос из армянской династии Ервандидов возвел на вершине этой горы гробницу-святилище, окруженную огромными статуями высотой в 8-9 метров. В центре гробницы расположен курган из небольших камней.

Края скалистой вершины, на которой находится гробница, с трех сторон превращены в большие террасы. Две из них украшены пятью величественными сидячими статуями Зевса, Аполлона, Геркулеса и царя Антиоха.

Фото: Вершина горы - словно музей под открытым небом (скриншот из видео youtube.com/the world of travel)

Туры-экспедиции и древнее наследие страны

Поездки на гору Немрут - явление среди украинских туристов точно не массовое, говорит РБК-Украина специалист по подбору туров Любовь Чернега.

"В то же время это один из самых интересных регионов Турции. Эти места наверняка понравятся любителям длительных походов, экскурсий, древностей и исторических загадок. А также тем, кого манит все неизведанное", - говорит она.

По словам специалиста, посещение горы Немут-Даг обычно объединяют с поездками сразу в несколько других населенных пунктов.

Например, в рамках таких туров можно посетить город Мардин с красивой древней архитектурой наследия армян и ассирийцев. Здесь можно увидеть многочисленные монастыри, мечети и другие древние объекты архитектуры.

Фото: Мардин - город на юго-востоке Турции, столица одноименной провинции (pixabay.com)

"Не менее интересен и город Газиантеп – это "ворота" долины Евфрата и быстроразвивающийся современный город на юго-востоке Турции. Город входит в десятку самых древних городов мира: сегодня здесь находятся развалины древнейших в мире сооружений. По легенде, именно в этих местах зародилась цивилизация Месопотамии", - рассказывает турагент.

Она добавляет: поездки на юго-восток Турции нельзя сравнивать со спокойным отельным отдыхом. Это скорее экспедиции и активные прогулки, во время которых туристы исследуют наследие древних цивилизаций.

Напомним, ранее мы писали, как появился знаменитый курорт Марса-Алам в Египте.

Также сообщалось, что из-за пандемии известный туристический город полностью опустел.