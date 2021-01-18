Українці - знову в лідерах: названа найпопулярніша серед туристів локація Туреччини

В одній з найпопулярніших курортних країн, які були відкриті під час пандемії, підрахували туристів. Українці потрапили в топ-3 країн за кількістю візитів до Туреччини в 2020 році.

Виявилося, на середземноморський курорт Анталія всупереч пандемії з червня приїхали 3,5 млн туристів. Про це заявили чиновники з туристичного сектора, повідомило інформаційне агенство Amadolu. В трійці країн-лідерів за турпотоком – Україна, Росія, Німеччина. З України Анталію відвідали понад півмільйона туристів.

Фото: Відпочивальники на пляжі Анталії (pixabay.com)

Як відкривалася Туреччина

Туристичний сезон в Анталії й решті Туреччині відкрився 1 липня 2020 року. Тоді поновилися рейси з України. Більше туристів стало з 10 серпня – на курорт стали прилітати росіяни.

За підрахунками, з моменту поновлення туризму, курортний регіон Анталію відвідали понад 3,5 мільйона туристів зі всього світу. На першому місці за кількістю виявилися російські туристи – 1,5 млн осіб. Українців на курорті побувало менше – 557 000 туристів.

Також на Середземне узбережжя прибули відпочити 346 000 німців і 211 000 британців. Трохи менше Анталія прийняла туристів з Польщі, Швейцарії, Молдови, Румунії, Казахстану та Нідерландів.

"Немає іншої країни, яка змогла домогтися такого. Майбутній сезон буде ще яскравішим для Анталії", - оцінив турпотік під час минулого сезону голова робочої групи з туризму міської ради Анталії Реджеп Явуз.

Старший співробітник Агентства з просування і розвитку туризму Туреччини Джем Кінай додав, що Анталія приваблює туристів з різних країн і успішно реагує на їхні потреби.

Фото: Анталія - популярне місто серед туристів (pixabay.com)

Туристичний сезон у Туреччині пройшов під "знаком безпечного туризму". Всі готелі на більше, ніж 30 місць, підприємства і транспорт повинні були отримати сертифікат безпечного туризму. Завдяки вжитим заходам безпеки, на думку місцевих чиновників, Анталія і стала "столицею туризму".

Великі плани на наступний сезон

За даними міністра культури та туризму Туреччини Мехмета Нурі Эрсоя, минулого року Туреччина недорахувалася 68% іноземних туристів. При цьому країну відвідали 15 мільйонів туристів, а доходи від іноземних гостей склали понад 11 млрд доларів.

"Нам потрібно досягти цілі у 25-30 мільйонів туристів у 2021 році. 2021 рік стане роком "повзання" і вставання. 2022-2023 буде роком бігу", - передає слова голови Федерації готельєрів Туреччини (TÜROFED) Сурурі Чорабатира видання dailysabah.com.

Тим часом Мехмет Нурі Ерсой сподівається, що туристичний сезон в країні почнеться у квітні 2021 року. Він очікує, що до цього часу вакцинація від COVID-19 в Європі досягне певного рівня, що дозволить європейцям більше подорожувати.

"Ми прагнемо розпочати туристичний сезон 2021 року у квітні", – заявив міністр, повідомляє місцеве видання turizmguncel.com.

Він сподівається, що до квітня кількість нових випадків COVID-19 у країні не буде перевищувати 2500 в добу. За таких умов обсяги міжнародного сполучення повинні зрости.

Фото: Пляж Анталії (pixabay.com)

До речі, Туреччина знаходиться в "зеленому" переліку українського МОЗ за останніми даними. Це означає, що ПЛР-тест потрібно робити тільки перед поїздкою в курортну країну (за 72 години), а після повернення в Україну такої необхідності немає.

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