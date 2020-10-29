Украинский "Лувр", дворец и дендропарк: три лучших маршрута по Харьковской области для знакомства с регионом

Харьковская область - один из самых интересных регионов Украины с большим количеством памятников архитектуры, парками, озерами и дворцами. И, в то же время, это одна из самых недооцененных туристами областей. Здесь найдутся локации на любой вкус: от дендропарка и музеев в сельской глубинке до масштабного дворца и дома, где жил знаменитый художник Казимир Малевич.

Если о замках и дворцах в других регионах знает много туристов, то об интересных локациях Харьковской области слышали далеко не все.

РБК-Украина составило три детальных и тематически разных маршрута по Харьковской области, которые помогут вам открыть для себя этот регион.

Идеально, если вы отправитель по этим маршрутам на собственном авто: тогда вы четко "впишетесь" и в рабочее время здешних музеев, и успеете детально изучить все объекты архитектуры и природные локации. Но увидеть все эти места можно, и заказав экскурсии в одной из туркомпаний, которых в Харькове немало.

Туристический маршрут "История "Белого лебедя"

Маршрут знакомит туристов с легендарным Шаровским дворцово-парковым комплексом, одним из самых интересных объектов области и восточной Украины. Период расцвета архитектурного имения, прежде всего, связан с именем его последних владельцев - местных сахарозаводчиков Леопольда и Юлия Кенигов.

Фото: Шаровский дворцово-парковый комплекс (Олег Жмаченко)

Продолжительность маршрута:

7-8 часов

Главные объекты

Шаровский дворцово-парковый комплекс;

Музей истории Первухинского сахарного заводи и село Гуты;

Железнодорожный вокзал в Гутах;

Водонапорная башня;

Троицкий храм и здание Веберовской исследовательской станции;

Первухинский сахарный завод.

Шаровский дворец - красивое белокаменное здание конца 19 века в стиле неоготики. Усадьба была основана в селе Шаровка в 1836 году.

Местные гиды рассказывают, что позже имение проиграли в карты, а по другой версии - продано новым владельцам, братьям Гебенштрейтам. Спустя время имение приобрел Леопольд Кениг.

Фото: Шаровский дворец - "изюминка" региона (Олег Жмаченко)

Считается, что именно он с сыновьями приложил больше всего усилий для развития этой локации. Кениг расширил и существенно обогатил те строение и парки, которые здесь были до него, пригласив известных специалистов из Европы. "Финальный" внешний вид дворец приобрел в 1920-х. В этот период к нему была пристроена оригинальная стеклянная веранда, состоящая из двух этажей.

Фото: "Сказочные" территории вокруг дворца (Олег Жмаченко)

С приходом советской власти здание национализировали, а через несколько лет после этого здесь создали областной санаторий для пациентов с туберкулезом. К сожалению, в течение многих лет имение не реставрировалось и постепенно приходило в упадок.

Уже в 2000-х годах пациентов перевезли в другое место, а власть запланировала реставрационные работы комплекса.

Фото: Такие здания можно увидеть, прогуливаясь по территории комплекса (Олег Жмаченко)

Основные здания комплекса приходили в упадок и в дальнейшем, а обещанные работы по реставрации так и не проводились.

Очередные заявления о возможной реставрации дворца прозвучали в 2017-м году, но до сих пор работы так и не были проведены.

Фото: За красоту архитектурных форм дворец называют "Белым лебедем" (Олег Жмаченко)

Тем не менее, и сегодня здесь ощущается былое величие имения. За красоту архитектурных форм дворец называют "Белым лебедем".

Во дворце - 26 комнат с лепниной и роскошными росписями, а также - три больших зала с каминами, где когда-то устраивали балы и пышные вечера для именитых гостей.

Сохранилась только часть интерьеров. Среди них - кафельные камины, бронзовая люстра, дубовая лестница и дубовый кабинет владельца. Прогуляться по самому комплексу и территорией вокруг - хорошая идея для экспедиции по Харьковщине.

Фото: Интерьеры Шаровского дворца (Олег Жмаченко)

Поселок Гуты с сахарным заводом

Населенный пункт находится неподалеку от Шаровки, и его история также тесно связана с именем сахарозаводчиков Кенигов. Здесь доныне работает один из сахарных заводов, когда-то принадлежавший их семье.

В Гутах во время экскурсии можно осмотреть местную железнодорожную станцию, здания школы и почты, служебных зданий для работников и инженерно-технического персонала, которые здесь построила семья Кенигов для потребностей завода и самого поселка. В местном музее Гутнянского сахарного завода туристы могут ознакомиться с технологией производства сахара.

Туристический маршрут "По тропам странствующего философа"

Пожалуй, каждый украинец хорошо знает или когда-либо слышал о легендарном философе по имени Григорий Сковорода. Места, где жил философ, не менее популярны у туристов, чем гоголевские.

В этом маршруте объединены локации, которые связаны с жизнью самого знаменитого украинского философа: от казацкого городка Чернухи на Полтавщине, где он родился, до его места захоронения на Слобожанщине - в селе Сковородиновка Харьковской области.

Фото: Парк на территории литературно-мемориального музея в селе Сковородиновка (Олег Жмаченко)

Протяженность маршрута:

более 700 километров

Продолжительность маршрута:

2-3 дня

Главные объекты

Харьковская область:

Памятник Григорию Сковороде в Соборном сквере;

Комплекс зданий Свято-Покровского православного мужского монастыря;

Бабаевский лес;

Черное озеро;

"Холодный" Сковородиновский колодец;

Свято-Николаевский храм;

Фото: Озеро на территории музейного комплекса (Олег Жмаченко)

Национальный литературно-мемориальный музей имени Григория Сковороды;

Валковский краеведческий музей и аллея влюбленных;

Святой онуфриевский источник бывшего Курязского мужского монастыря.

Полтавская область:

Памятник Григорию Сковороде;

Лохвицкий краеведческий музей имени Сковороды;

Чернухинский литературно-мемориальный музей Сковороды.

Фото: Дуб, который называют "кабинетом" Григория Сковороды (Олег Жмаченко)

Сумская область:

Ахтырский городской краеведческий музей;

Мемориальная доска Григорию Сковороде,

улица Григория Сковороды;

Свято-Покровский кафедральный собор;

Церковь Успения Пресвятой Богородицы;

Свято-Троицкий монастырь.

Фото: Место захоронения Григория Сковороды (Олег Жмаченко)

Путешествие по этому маршруту начинается именно на Харьковщине, где особенно много мест, связанных с жизнью Григория Сковороды.

К примеру, Харьковский духовный коллегиум, где он работал преподавателем в течение нескольких лет. Именно после работы в этом учебном заведении он стал странствующим философом.

Фото: Интерьеры музея в Сковородиновке (Олег Жмаченко)

Также по маршруту - поселок Бабаи, где Григорий Сковорода написал "Байки харківські", и городок Валки. Здесь, согласно легенде, в местном храме философ "стоял под венцом". В маршрут входит и посещение села Сковородиновка, куда он не раз приходил в гости к своим друзьям Ковалевским и которое сравнивал с родными для Сковороды Чернухами.

Фото: Литературно-мемориальный музей имени Григория Сковороды (Олег Жмаченко)

Далее по маршруту - Полтава, Лохвица, Чернухи и Ахтырка. Туристам предлагается преодолеть более 700 километров пути, по которому когда-то сам Григорий Сковорода когда-то ходил пешком. Конечно, большую часто маршрута туристическая группа проезжает на автобусе, но в него входят также пешие прогулки и ночевка в Полтаве.

Фото: Благоустроенная территория вокруг музея в Сковородиновке (Олег Жмаченко)

Туристический маршрут "От шедевров архитектуры и живописи до шедевров природы"

Маршрут знакомит с историко-культурным наследием Харьковской области, главные "изюминки" которого - имение Наталиевка еще одного знаменитого в здешних краях сахарозаводчика Ивана Харитоненка, Пархомовский художественный музей имени П.Ф. Лунева, Краснокутский дендропарк.

Главные объекты

Спасо-Преображенский храм;

Водонапорная башня;

Дом управителя;

Художественный музей имени П.Ф. Лунева в селе Пархомовка;

Свято-Покровская церковь;

Дом Малевича;

Краснокутский дендропарк.

Продолжительность маршрута:

8-9 часов

Наталиевка удивляет туристов масштабным Спасо-Преображенским храмом, который был построен известным архитектором Алексеем Щусевым специально для венчания Натальи Харитоненко и князя Михаила Горчакова.

Фото: Спасо-Преображенский храм (Олег Жмаченко)

Во время экскурсии можно увидеть интерьеры и экстерьеры здания, включая резные фронтоны и розетки с ликами святых, большое распятие - объект творения известного скульптора Сергея Коненкова, а также - тысячелетний крест, который буквально вмурован в одну из стен храма.

Фото: Храм отличает необычная форма куполов и мелкие архитектурные детали (Олег Жмаченко)

При сооружении храма создали интересный, непропорциональный общему размеру церкви купол-"луковку". На храме можно рассмотреть детали - резные окошки и звонницу.

Парохомовский художественный музей как только не называют. И "маленький Лувр", и "сельский Эрмитаж". Этот музей, основанный когда-то сельским учителем и собирателем объектов искусства, известен далеко за пределами Харьковской области.

Здесь собраны более 6 тысяч экспонатов: оригиналы картин Шишкина, Левитана, Репина, Васнецова, Кандинского, Рериха, Малевича, Шевченко и даже Пикассо. В музее также можно осмотреть редкие иконы, предметы быта и коллекцию хрусталя.

Фото: Пархомовский художественный музей (Олег Жмаченко)

О существовании такого уникального сельского музея известно не только в Украине, но и далеко за рубежом: увидеть картины Пикассо и японскую вышивку шелком едут из разных уголков Европы и Азии.

Детальнее о том, какие картины можно увидеть в Пархомовском художественном музее, РБК-Украина писало в отдельной статье.

Фото: В музее есть оригиналы картин Кандинского, Рериха, Малевича и даже Пикассо (Олег Жмаченко)

Краснокутский дендропарк - настоящий шедевр садово-паркового искусства. Его основал в конце 18 столетия помещик Иван Каразин - брат ученого и основателя Харьковского университета.

Фото: В Краснокутском дендропарке есть много редких растений (Олег Жмаченко)

Каразин получил эти земли в наследство от отца, и ему удалось создать здесь необычный уголок природы. Сегодня это место идеально подходит для неспешных прогулок. Здесь есть рукотворные озера. Да и в принципе все, что есть в парке, создано людьми. В том числе - овраги и террасы, дорожки. Они сформированы так, чтобы можно было хорошо рассмотреть пейзажи и композиции растений. А за основу композиции парка взят водораздел оврага, который переходит в широкую балку.

Парку - более двухста лет, и сегодня здесь растут редкие растения, которых редко встретишь в других регионах. К примеру, Гинкго Билоба, кофейное и пробковое деревья.

По состоянию на сегодня это один из старейших дендропарков Украины. В окружении величественных деревьев также можно уединиться на "Острове влюбленных" или заглянуть в одну из пещер казачьего Петропавловского монастыря, который ранее располагался в этих местах.

Харьковская область - регион, где есть множество интересных мест как для путешествия выходного дня, так и для длительной поездки.

Полезная информация

Чтобы не потеряться в большом выборе локаций для экскурсий и в выборе разных туркомпаний, за помощью можно обратиться в Харьковский областной туристическо-информационный центр, где вас бесплатно проконсультируют о том, как добраться, какой маршрут выбрать и так далее.

Центр находится по адресу: г. Харьков, пл. Свободы, 5. Госпром, 1 этаж. +380(57) 780 02 01 (горячая линия).

Напомним, ранее мы писали об осеннем Приморье и нетипичных маршрутах для путешествий на Азовском побережье.

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