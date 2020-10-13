Деревня хоббитов и украинский "Памир": сказочные локации Карпат, которые вас удивят

Фото: "Памир" на горе Томнатик (Узол и Манько)

Четыре необычных места в Карпатах, о которых мало знают туристы

Украинские Карпаты – это не только живописные пейзажи гор, гуцульская кухня и местный колорит. Осенью природа в этих местах кардинально меняет цветовую палитру, и на желто-красном фоне особенно очаровательно выглядят локации Карпат со сказочной и фантастической атмосферой.

Если хочется ярких впечатлений и ощущений, будто вы оказались на скрытых съемках фантастического фильма среди необычных декораций – стоит отправиться к самым необычным местам в украинских Карпатах.

Тревел-блогеры Оля Манько и Максим Узол поделились с РБК-Украина своими открытиями во время путешествия в Карпаты и рассказали о самых сказочных местах, где стоит побывать этой осенью.

Фото: Загадочное озеро, о котором ходит множество легенд (Узол и Манько)

Секретная радиолокационная станция

Чтобы увидеть космический пейзаж в Карпатах, достаточно подняться на гору Томнатик возле села Шепот Путильского района Черновицкой области.

На высоте 1565 метров расположились огромные белые "купола". Это секретный военный объект - заброшенная радиолокационная станция "Памир".

"Станция функционировала с 1960 по 1995 год. Ее основной задачей было сканировать воздушное пространство, чтобы определить вражеские летающие объекты (самолеты, ракеты). В куполах станции располагались специальные антенны, которые определяли цель", - рассказывает Макс.

С 5 куполов антенна осталась только в одном - самом большом. Это П-14 "Лена" - супермощная антенна. Космические купола с каждым годом привлекают все больше туристов. На этом месте несколько лет проводят этнофестиваль.

"Сейчас в куполах тусуются коровы и свиньи. И это добавляет сюрреализма этого места. Его однозначно стоит увидеть. На горе невероятные виды и атмосфера ", - продолжает путешественник.

Фото: Заброшенная радиолокационная станция "Памир" (Узол и Манько)



Он добавляет, что дорога на "Памир" - это "отдельная тема". Асфальтовое покрытие заканчивается в деревне Селятино, далее начинается грунтовка, болото, камни и дикая горная дорога. В нескольких местах даже приходится переезжать через горную реку.

Поэтому на Томнатик добираются на внедорожниках, а местные предлагают поднять туристов на гору на "бобиках" и джипах.



Деревня хоббитов

В поселке Верховина Ивано-Франковской области возводят сказочный город хоббитов – "Хоббитхил". Фэнтези-деревня будет выглядеть, как в истории Толкиена. Это абсолютно новое туристическое место, и хотя оно только строится, здесь уже можно видеть один домик и послушать на экскурсии, что выйдет из этой затеи.

Фото: "Хоббитхил будет выглядеть, как в истории Толкиена (Узол и Манько)

"Планируют создать настоящий сказочный город, где в быту будут свои деньги (хобитхилские Йо), конституция, суд, почта, таможня, в общем, все что необходимо для отдельного города", - интригует блогер.

Городок расположился в лесу с панорамой на Верховину. На крышах домиков растет трава, а рядом лес, где можно насобирать грибов и ягод.

На территории планируют много развлечений: санную и лыжную трассы, трассу для зорбинга, а также можно будет попробовать гуцульские ремесла: гончарство, кузнечное дело, сыроделие и другие. Вход на территорию и экскурсия сейчас стоят 100 грн.



Полонина со спа и сценой

Место, где можно узнать о гуцульскую культуру, посмотреть их быт и ремесла, развлечься и попробовать гуцульской кухни – полонина Перцы возле села Яблуница Ивано-Франковской области.

Фото: На полонине Перцы можно приобщиться к гуцульской культуре (Узол и Манько)

"Посреди долины стоит сцена, где выступают колоритные гуцульские музыканты, работает детская анимация, катание на лошадях и дегустация местных сыров и наливок", - говорит Макс.

На территории собрано много интересных локаций и здесь спокойно можно провести целый день. Вход для взрослых - 70 грн, добавляют блогеры.

"Например, можно заглянуть в "полонинское спа" и попариться в деревянных бочках, а мужчинам будет интересно поймать форель в пруду на территории", - рассказывает Оля.

Детям предлагают мастер-классы по гончарству, кузнечному, рисование, сыроварения и много других. Но за каждый придется заплатить по 150 грн.

Так же на территории работает ресторан с гуцульской кухней и магазин, где можно купить карпатские сыры, чай, грибы и карпатские сувениры.

Фото: На территории долины работает ресторан с гуцульской кухней (Узол и Манько)

Самое загадочное озеро Карпат

Самое популярное высокогорное карпатское озеро - Синевир, говорят путешественники. Но на высоте 1750 метров в окружении гор и невероятной природы расположилось небольшое высокогорное озеро Неистовое.

"Это самое загадочное озеро Карпат. С ним связано очень много легенд, причем довольно противоречивых. Например, одна легенда гласит, что если одиноким людям умыться в озере, то они обязательно найдут себе пару. А другая, наоборот говорит, что одиноким нельзя заходить в озеро и даже умываться, потому что они никогда не найдут себе пару", - повествует Оля.

Несмотря на свою легендарность, озеро это неглубокое: всего 1,5 метра. Но вода в нем остается холодной даже летом из-за высоты его расположения над уровнем моря.

Фото: Озеро Неистовое, которое спасает от одиночества (Узол и Манько)

Подниматься до озера нужно от базы "Заросляк" (Ворохта, Ивано-Франковская область). Отсюда стартуют туристы и на Говерлу. Подниматься нужно 7 километров, что займет примерно 2,5-3 часа, обращает внимание путешественница.

Видео: Путешествие по необычным локациям Карпат (Youtube.com/Узол і Манько)

Напомним, ранее мы писали о "секретных" местах Карпат, о которых мало знают туристы.

Также мы рассказывали, сколько стоит осенний отпуск в отелях в окружении Карпатских гор.