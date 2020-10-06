Осеннее приморье: нетипичные маршруты для путешествий на Азовском побережье

Фото: Птичий остров (из архива Валерии Микульской)

Четыре лучших локации для поездки в межсезонье от Валерии Микульской

Осень традиционно считается окончанием туристического сезона. Казалось бы, самый комфортное для путешествий время осталось позади, а впереди только зимний отдых – или на лыжах, или под пальмами.

Впрочем, в Украине интересно путешествовать в любое время года – даже к морю. Достаточно выбрать нетипичный маршрут и наслаждаться новыми впечатлениями.

Тревел-блогер и телеведущая Валерия Микульская исследует малоизвестные места в Украине, открывая подписчикам своего канала места удивительной красоты.

Специально для РБК-Украина она составила список интересных и захватывающих локаций Азовского приморья, куда можно отправиться в путешествие в любую погоду осенью и в любое время года.

Видео: Запорожская область/Азов/Бердянская коса/Дзендзик/Гряз Бердянска (Youtube-канал Tour de Ukraine)

"Межсезонье. Еще лет пять назад, когда я только начинала путешествовать по Украине, это слово пугало туристических гидов и отельеров. Почему это мертвый сезон, мне было непонятно ни тогда, ни теперь. Ведь Украина прекрасна и особенна тем, что может предложить туристу четыре разные и волшебные времена года", - говорит она.

А в этом году как никогда уместно показать, как можно интересно отдохнуть дома в течение целого года.

Фото: Валерия Микульская на Бердянской косе (из личного архива)

"Планируя путешествие, мы знали, что покажем нетипичный маршрут. А значит - будет Запорожская область без шароваров и дикое Азовское приморье, которое интересно и в прохладную погоду. Кстати, новая дорога от Запорожья порадует автомобилистов. А ведь еще в прошлом сезоне она была подобна решету", - рассказывает блогер.

Далее – прямая речь Валерии.

Место силы, которому 14 миллионов лет

В Мелитопольском районе, неподалеку небольшого поселка Мирное, расположен Национальный историко-археологический заповедник "Каменная могила". На протяжении тысячелетий здесь знали, что высокие холмы посреди поля – это священные могилы предков.

Впрочем, в отличие от многочисленных курганов, которыми усеяны земли Украины, этот холм абсолютно природный, и там никогда никого не хоронили.

Фото: Каменная могила (из личного архива)

Огромная каменная насыпь напоминает панцирь гигантской морской черепахи, которая уселась отдохнуть среди запорожских степей. Холм этот старше всех египетских пирамид и британского Стоунхенджа: ему 14 миллионов лет. Еще с доисторических времен сюда шли молиться представители многих культур.

Место влекло энергетикой и, как доказательство, в гротах (а их в этих каменных глыбах открыли около сотни) археологи нашли несколько тысяч древних петроглифов, рисунков и надписей. И сейчас оно считается мощным "местом силы".

Поэтому не пожалейте времени и обязательно загляните сюда на экскурсию, и чтобы подумать о вечном.

Фото: Каменная могила с воздуха (из личного архива)

Инста-тур в оголовок Бердянской косы

Чем дальше к побережью, тем больше чувствуется запах моря. Азовское – самое богатое минералами море Украины, в нем содержится чуть ли не вся "таблица Менделеева". Поэтому даже вдыхание приморского воздуха восстанавливает иммунитет, а сейчас это очень важно.

Фото: Заповедная зона Бердянской косы (из личного архива)

Поэтому летом жители области и ближних регионов едут к курортному и более-менее бюджетному Бердянску. А мы, добравшись к нему, сразу отправились на окраину. По-моему, это самая привлекательная часть города и она прекрасна в любое время года. Она, как длинная рука, тянется вдоль открытого моря на 20 километров, смело может бороться за место в рейтинге самых красивых окрестностей украинских городов.

Заповедная зона косы (часть огромного Приазовского Национального парка) будто заманивает вглубь своими яркими коридорами-рукавами. И я понимаю, почему у бердянских художников выходят такие магнетические пейзажи.

Фото: Бердянская коса тянется на 20 км (из личного архива)

Кроме того, здесь полно живности и можно случайно попасть на фото- сафари. Зайцы, куницы, лисы, ласки, степные коты и енотовидные собаки. Всех можно встретить на оголовке. Кроме животного мира здесь есть еще и 350 видов растений, многие из них можно увидеть разве что на картинках в Красной книге.

Остров птиц

В акватории Бердянска есть несколько заповедных островов, Большой и Малый Дзендзики. Оба давно и оправданно называют птичьими. Ведь на них скапливаются многие виды пернатых. Острова эти сейчас имеют статус заповедников, и это важная рекреационная зона для птичьей братии, они воспроизводят там свои популяции.

Фото: Птичий остров (из личного архива)

Отдыхать на этих островах запрещено (хотя, стоит признать, запрет не всем писан). Нам, как съемочной группе, егеря позволили выйти на берег. Но только, чтобы заснять и показать уникальность этого дикого уголка. Люди в этих пейзажах излишни.

Однако, если соблюдать правила и не приближаться к птицам ближе, чем на 200 метров, можно устроить популярный в Европе "bird watching" (наблюдение за птицами). В акватории обоих Дзендзиков можно увидеть около трех сотен видов птиц. Больше всего их здесь именно в межсезонье и во время перелетов.

Поэтому имею надежду, что местные турагенты смогут организовать безопасные для крылатых жителей Приазовья водяные фотосафари.

Фото: Птичий остров с воздуха (из личного архива)

Целебные лиманные озера

Бердянск – это город-курорт. Хотя сейчас и немного запущен. Этот гордый статус - не выдумка. В рамках косы и до окраины города разлились около десяти крупных и неизвестно сколько мелких лиманных озер. Как оказалось, богатых на целебные грязи.

История из жизни: местные рыбаки, ежедневно возвращаясь с промысла, шли домой напрямик, через залежи грязи в водоемах. Впоследствии светила медицины Российской империи заметили, что никто из них не болел ни ревматизмом, ни радикулитом. А уже в 1902 году, убедившись в целебности грязей, в городской управе велели построить на берегу одного из минеральных водоемов деревянную грязевую здравницу.

Туристы часто устраивают себе СПА на минеральных берегах. И я попробовала, конечно. Это забавно, но не эффективно, более того – можно себе навредить.

Фото: Туристы устраивают себе грязевые спа (из личного архива)

Стоит ли? Нет, потому что в городе круглый год работает целых шесть бальнеологических санаториев, где вас обследует врач. Там грязь проходит специальную термическую обработку и набирает силу. Ну и кроме всего, ее будут накладывать дозировано.

Валерия Микульская "ставит лайк" Северному Приазовью и советует наведаться туда уже этой осенью.

Напомним, ранее мы рассказывали про "секретные" локации Карпат, о которых не знают туристы.

Также мы писали про пять красивейших замков Украины, которые стоит увидеть осенью.