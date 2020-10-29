Український "Лувр", палац та дендропарк: три кращих маршрути по Харківській області для знайомства з регіоном

Харківська область - один з найцікавіших регіонів України з великою кількістю пам'ятників архітектури, парками, озерами і палацами. І, в той же час це одна з найбільш недооцінених туристами областей. Тут знайдуться локації на будь-який смак: від дендропарку та музеїв у сільській глибинці до масштабного палацу і будинку, де жив знаменитий художник Казимир Малевич.

Коли про замки та палаци у інших регіонах знає багато туристів, то про цікавинки Харківської області чули далеко не всі.

РБК-Україна склало три детальних і тематично різних маршрути по Харківській області, які допоможуть вам відкрити для себе цей регіон.

Ідеально, якщо вирушите за цими маршрутами на власному авто: тоді ви чітко "впишетеся" і в робочий час тутешніх музеїв, і встигнете детально вивчити всі об'єкти архітектури та природні локації. Але побачити ці місця можна, і замовивши екскурсії в одній з туркомпаній, яких у Харкові чимало.

Туристичний маршрут "Історія "Білого лебедя"

Маршрут знайомить туристів з легендарним Шарівським палацово-парковим комплексом, одним з найцікавіших об'єктів області та східної України. Період розквіту архітектурного маєтку, насамперед, пов'язаний з ім'ям його останніх власників - місцевих цукрозаводчиків Леопольда і Юлія Кенігів.

Фото: Шарівський палацово-парковий комплекс (Олег Жмаченко)

Тривалість маршруту:

7-8 годин

Головні об'єкти

Шарівський палацово-парковий комплекс;

Музей історії Первухінського цукрового заплави і село Гути;

Залізничний вокзал в Гутах;

Водонапірна башта;

Троїцький храм і будинок Веберовської дослідної станції;

Первухінський цукровий завод

Шарівський палац - красиве білокам'яна будівля кінця 19 століття в стилі неоготики. Садиба була заснована в селі Шарівка у 1836 році.

Місцеві гіди розповідають, що пізніше маєток програли в карти, а за іншою версією - продано новим власникам, братам Гебенштрейтам. Згодом маєток придбав Леопольд Кеніг.

Фото: Шарівський палац - "родзинка" регіону (Олег Жмаченко)

Вважається, що саме він з синами доклав найбільше зусиль для розвитку цієї локації. Кеніг розширив і суттєво збагатив ті будови і парки, які тут були до нього, запросивши відомих фахівців з Європи. "Фінальний" зовнішній вигляд палац прийняв у 1920-х. В цей період до нього була прибудована оригінальна скляна веранда, яка складається з двох поверхів.

Фото: "Казкові" території навколо палацу (Олег Жмаченко)

З приходом радянської влади будинок націоналізували, а через кілька років після цього тут створили обласний санаторій для пацієнтів з туберкульозом. На жаль, протягом багатьох років маєток не реставрувся і поступово занепадав.

Вже у 2000-х роках пацієнтів перевезли в інше місце, а влада запланувала реставраційні роботи комплексу.

Фото: Такі будівлі можна побачити, прогулюючись по території комплексу (Олег Жмаченко)

Основні будівлі комплексу приходили в занепад і надалі, а обіцяні роботи по реставрації так і не проводилися.

Чергові заяви про можливу реставрації палацу прозвучали в 2017-му році, але досі роботи так і не були проведені.

Фото: За красу архітектурних форм палац називають "Білим лебедем" (Олег Жмаченко)

Тим не менше, і сьогодні тут відчувається колишня велич маєтку. За красу архітектурних форм палац називають "Білим лебедем".

У палаці - 26 кімнат з ліпниною і розкішними розписами, а також - три великих зали з камінами, де колись влаштовували бали і пишні вечори для іменитих гостей.

Збереглася тільки частина інтер'єрів. Серед них - кахельні каміни, бронзова люстра, дубові сходи і дубовий кабінет власника. Прогулятися по самому комплексу і територією навколо - гарна ідея для експедиції по Харківщині.

Фото: Інтер'єри Шарівського палацу (Олег Жмаченка)

Селище Гути з цукровим заводом

Населений пункт знаходиться неподалік від Шарівки, і його історія, як і історія палацу, тісно пов'язана з ім'ям цукрозаводчиків Кенігів. Тут донині працює один із цукрових заводів, який колись належав родині.

В Гутах під час екскурсії можна оглянути місцеву залізничну станцію, будівлі школи і пошти, службових будівель для робітників та інженерно-технічного персоналу, які тут побудувала сім'я Кенігів для потреб заводу і самого селища. У місцевому музеї Гутнянського цукрового заводу туристи можуть ознайомитися з технологією виробництва цукру.

Туристичний маршрут "Стежками мандрівного філософа"

Мабуть, кожен українець добре знає чи коли-небудь чув про легендарного філософа на ім'я Григорій Сковорода. Місця, де жив філософ, не менш популярні у туристів, ніж гоголівські.

У цьому маршруті поєднані локації, які пов'язані з життям найбільш знаменитого українського філософа: від козацького містечка Чорнухи на Полтавщині, де він народився, до його місця поховання на Слобожанщині - в селі Сковородинівка Харківської області.

Фото: Парк на території літературно-меморіального музею у селі Сковородинівка (Олег Жмаченко)

Протяжність маршруту:

більше 700 кілометрів

Тривалість маршруту:

2-3 дні

Головні об'єкти

Харківська область

Пам'ятник Григорію Сковороді у Соборному сквері;

Комплекс будівель Свято-Покровського православного чоловічого монастиря;

Бабаївский ліс;

Чорне озеро;

"Холодний" Сковородинівский колодязь;

Свято-Миколаївський храм;

Фото: Озеро на території музейного комплексу (Олег Жмаченко)

Національний літературно-меморіальний музей імені Григорія Сковороди;

Валківський краєзнавчий музей і алея закоханих;

Святої онуфріївський джерело колишнього Курязского чоловічого монастиря.

Полтавська область;

Пам'ятник Григорію Сковороді;

Лохвицький краєзнавчий музей імені Сковороди;

Чорнухинський літературно-меморіальний музей Сковороди.

Фото: Дуб, який називають "кабінетом" Григорія Сковороди (Олег Жмаченка)

Сумська область

Охтирський міський краєзнавчий музей;

Меморіальна дошка Григорію Сковороді,

вулиця Григорія Сковороди;

Свято-Покровський кафедральний собор;

Церкву Успіння Пресвятої Богородиці;

Свято-Троїцький монастир.

Фото: Місце поховання Григорія Сковороди (Олег Жмаченко)

Подорож по цьому маршруту починається саме на Харківщині, де особливо багато місць, пов'язаних з життям Григорія Сковороди.

Наприклад, Харківський духовний колегіум, де він працював викладачем протягом декількох років. Саме після роботи в цьому навчальному закладі він став мандрівним філософом.

Фото: Інтер'єри музею в Сковородинівці (Олег Жмаченко)

Також за маршрутом - селище Бабаї, де Григорій Сковорода написав "Байки харківські", і містечко Валки. Тут, згідно з легендою, в місцевому храмі філософ "стояв під вінцем".

До маршруту входить і відвідування села Сковородинівка, куди він не раз приходив у гості до своїх друзів Ковалевських, і ці місця він порівнював з рідними Чорнухами.

Фото: Літературно-меморіальний музей імені Григорія Сковороди (Олег Жмаченка)

Далі за маршрутом - Полтава, Лохвиця, Чорнухи та Охтирка. Туристам пропонується подолати понад 700 кілометрів шляху, по якому колись сам Григорій Сковорода колись ходив пішки. Звичайно, велику часто маршруту туристична група проїжджає на автобусі, але в нього входять також піші прогулянки і ночівля в Полтаві.

Фото: Упорядкована територія навколо музею в Сковородинівці (Олег Жмаченко)

Туристичний маршрут "Від шедеврів архітектури і живопису до шедеврів природи"

Маршрут знайомить з історико-культурною спадщиною Харківської області, головні "родзинки" якого - маєток Наталіївка ще одного знаменитого в тутешніх краях цукрозаводчика Івана Харитоненка, Пархомівський художній музей імені П.Ф. Луньова, Краснокутський дендропарк.

Головні об'єкти

Спасо-Преображенський храм;

Водонапірна башта;

Будинок управителя;

Художній музей імені П. Ф. Луньова в селі Пархомівка;

Свято-Покровська церква;

Будинок Малевича;

Краснокутський дендропарк.

Тривалість маршруту:

8-9 годин

Наталіївка дивує туристів масштабним Спасо-Преображенським храмом, який був побудований відомим архітектором Олексієм Щусєвим спеціально для вінчання Наталії Харитоненко та князя Михайла Горчакова.

Фото: Спасо-Преображенський храм (Олег Жмаченко)

Під час екскурсії можна побачити інтер'єри та екстер'єри будівлі, включаючи різьблені фронтони і розетки з ликами святих, велике розп'яття - об'єкт творіння відомого скульптора Сергія Коненкова, а також - тисячолітній хрест, який буквально вмуровано в одну зі стін храму.

Фото: Храм відрізняє незвичайна форма куполів і дрібні архітектурні деталі (Олег Жмаченко)

При спорудженні храму створили цікавий, непропорційне загальним розміром церкви купол-"цибулину". На храмі можна розглянути деталі - різьблені віконця і дзвіницю.

Парохомівський художній музей як тільки не називають. І "маленьким Лувром", і "сільським Ермітажем". Цей музей, заснований колись сільським учителем і збирачем об'єктів мистецтва, відомий далеко за межами Харківської області.

Тут зібрано понад 6 тисяч експонатів: оригінали картин Шишкіна, Левітана, Рєпіна, Васнєцова, Кандинського, Реріха, Малевича, Шевченко і навіть Пікассо. У музеї також можна оглянути рідкісні ікони, предмети побуту і колекцію кришталю.

Фото: Пархомівський художній музей (Олег Жмаченко)

Про існування такого унікального сільського музею відомо не тільки в Україні, але і далеко за кордоном: побачити картини Пікассо і японську вишивання шовком їдуть з різних куточків Європи та Азії.

Детальніше про те, які картини можна побачити в Пархомівському художньому музеї, РБК-Україна писало у окремій статті.

Фото: У музеї є оригінали картин Кандинського, Реріха, Малевича і навіть Пікассо (Олег Жмаченка)

Краснокутський дендропарк - справжній шедевр садово-паркового мистецтва. Його заснував наприкінці 18 століття поміщик Іван Каразін - брат вченого і засновника Харківського університету.

Фото: У Краснокутському дендропарку є багато рідкісних рослин (Олег Жмаченко)

Каразін отримав ці землі у спадок від батька, і йому вдалося створити тут незвичайний куточок природи. Сьогодні це місце ідеально підходить для неспішних прогулянок. Тут є рукотворні озера. Та і в принципі все, що є в парку, створене людьми. У тому числі - яри і тераси, доріжки. Вони сформовані так, щоб можна було добре розглянути краєвиди і композиції рослин. А за основу композиції парку взято вододіл яру, який переходить у широку балку.

Парку - більше двохсот років, і сьогодні тут ростуть рідкісні рослини, яких рідко зустрінеш в інших регіонах країни. Приміром, Гінкго Білоба, кавове і коркове дерева.

Станом на сьогодні це один з найстаріших дендропарків України. В оточенні величних дерев також можна усамітнитися на "Острові закоханих" або зазирнути у одну з печер козачого Петропавлівського монастиря, який раніше розташовувався в цих місцях.

Харківська область - регіон, де є безліч цікавих місць, як для подорожі вихідного дня, так і для тривалої поїздки.

Корисна інформація

Щоб не загубитися у великому виборі локацій для екскурсій в виборі різних туркомпаній, за допомогою можна звернутися до Харківського обласного туристично-інформаційного центру, де вас безкоштовно проконсультують про те, як дістатися, який маршрут обрати, тощо.

Центр знаходиться за адресою: м. Харків, пл. Свободи, 5. Держпром, 1 поверх. +380(57) 780 02 01 (гаряча лінія).

Нагадаємо, раніше ми писали про осіннє Примор'я і нетипові маршрути для подорожей на Азовському узбережжі.

Також пропонуємо почитати про "сказочных" локаціях Карпат, про яких мало знають туристи.